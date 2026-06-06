Les répliques les plus venimeuses du couple Chirac
Mariés en 1955, Jacques et Bernadette Chirac ont vécu une histoire tumultueuse sous les ors de la République. Un livre raconte leur étonnante épopée. Linternaute.com vous propose de découvrir leurs meilleures répliques en bulles. Dès le lendemain de son mariage avec Bernadette, Jacques Chirac joue les jolis cœurs avec une autre jeune femme. La jeune mariée s'énerve. Il répond : "Si vous n'êtes pas contente, demandez le divorce".
Phrase extraite du livre Bernadette et Jacques de Candice Nedelec, Stock, 18 euros.
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