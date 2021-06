Conseil régional : quelles sont les compétences de la région ?

ELECTIONS REGIONALES. Ce dimanche 20 juin, les Français votent pour le premier tour des élections régioanles 2021. Mais à quoi servent les élus de la région ?

Mais à quoi sert un conseil régional et un président de région ? Il n'est pas inutile de se poser la question, alors qu'est organisé ce dimanche 20 juin le premier tour des élections régionales. La France est un pays encore très centralisé, avec beaucoup de décisions et de mise en oeuvre à l'échelle locale qui sont actées depuis Paris. Mais les régions sont désormais dotées de nombreuses prérogatives et commencent à s'installer dans le paysage politique français. La région est chargée d'organiser des services publics qui s'avèrent cruciaux dans la vie quotidienne. Ses compétences ont d'ailleurs été étendues par la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) en 2015.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

C'est le conseil régional qui a les transports, notamment ferroviaires, dans son champ de compétences. Le conseil régional peut voter pour la création d'une nouvelle ligne de TGV ou allouer les crédits pour rénover les infrastructures. En matières économiques, la région est également gestionnaire des aides aux entreprises et a donc le pouvoir de les inciter à s'implanter sur le territoire. Autre pan de compétences qui concernent beaucoup de monde : l'éducation. Le conseil régional peut en effet mener des actions dans le domaine de la formation professionnelle et est également chargée du fonctionnement des lycées (mais pas des collèges laissés à la discrétion des départements). Enfin, la façon de préserver la qualité de l'air et la biodiversité est une décision qui revient à la région. Un enjeu important pour ces élections régionales qui interviennent en même temps que la COP21, la grande conférence pour le climat. Par ailleurs, la région partage un certain nombre de compétences avec le département : la culture, le sport, le tourisme, les langues régionales et l'éducation populaire.