Inscription liste électorale : dates limites, modalités, où s'inscrire... Toutes les informations

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE. Afin de pouvoir voter lors de l'élection présidentielle de 2022, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales. Vous avez jusqu'au mercredi 2 mars, en ligne, ou jusqu'au 4 mars, par papier, pour vous y inscrire. Les infos.

Être inscrit sur les listes électorales est nécessaire afin de voter à la prochaine élection présidentielle, les 10 et 24 avril 2022. Vous avez jusqu'au mercredi 2 mars, 23h59, en ligne ou jusqu'au vendredi 4 mars, par courrier à envoyer ou à déposer à votre mairie, pour vous inscrire. L'inscription en ligne sur les listes électorales, également appelée téléservice, est accessible ici. Afin d'accéder au formulaire, vous pouvez utiliser vos identifiants "FranceConnect" ou créer vos identifiants. Pour ce qui est de l'inscription via formulaire imprimé, vous devez télécharger et compléter ce formulaire, et l'accompagner des pièces justificatives demandées, avant de le remettre à votre mairie (en mains propres ou en veillant à ce qu'elle ait reçu votre dossier avant le 4 mars maximum). A noter que, si vous souhaitez vérifier en ligne votre inscription et trouver l'adresse de votre bureau de vote, vous pouvez consulter le service "Interroger sa situation électorale" ici. En outre, l'inscription sur les listes électorales est automatique pour les jeunes de 18 ans, sous certaines conditions (il faut notamment avoir fait son recensement à 16 ans et avoir fêté son 18eme anniversaire au plus tard le 4 mars 2022), et pour toutes celles et tous ceux ayant obtenu la nationalité française après 2018. En revanche, pour certaines personnes dans des situations spécifiques (déménagement, citoyen européen résidant en France, recouvrement de l'exercice du droit de vote...), il est nécessaire de s'inscrire via les démarches décrites ci-dessus.

Pour voter au premier et second tour de l'élection présidentielle de 2022, il faut être inscrit sur les listes électorales avant le 2 ou le 4 mars 2022. Dans certaines situations particulières (jeune majeur, déménagement, recouvrement du droit de vote après une suspension suite à une décision de justice après le 4 mars 2022...) vous avez, précise Service Public, jusqu'au 31 mars 2022 pour vous inscrire. Sur cette page, vous pouvez vérifier, au cas par cas, si votre situation vous permet de vous inscrire sur les listes électorales jusqu'au 2, 4 ou 31 mars 2022.

Il est nécessaire de s'inscrire sur les listes électorales à chaque changement de domiciliation. Il est possible de s'inscrire sur les listes de la commune de sa résidence principale ou de sa résidence secondaire, à condition d'y payer des impôts locaux depuis plus de cinq ans. Par contre, il n'est possible de s'inscrire sur les listes électorales que d'une seule commune. Pour s'inscrire sur les listes électorales, il faut avoir 18 ans révolus à la date du premier tour de scrutin d'une élection, être de nationalité française et de ne pas être privé de ses droits civiques.

Les personnes atteignant l'âge de 18 ans et s'étant faites recenser à leur 16 ans bénéficient automatiquement d'une inscription sur listes électorales, sans aucune démarche à effectuer. Pour s'inscrire sur les listes électorales dans une démarche volontaire, il faut faire parvenir à la mairie de sa commune, soit au guichet, soit par courrier, soit par son site internet, un dossier contenant certaines pièces justificatives : un formulaire d'inscription, une carte nationale d'identité ou un passeport, et un justificatif de domicile datant de moins de trois mois. Les personnes récemment naturalisées et sans pièce d'identité doivent fournir leur pièce d'identité du pays d'origine et le justificatif prouvant qu'ils ont acquis la nationalité française. La direction de l'information légale et administrative a mis en ligne un service en ligne pour que les demandes soient réalisées simplement, rapidement, centralisées et traitées par les municipalités concernant, sur cette page du site service-public.fr

Quel que soit le moyen par lequel est faite la demande - en ligne ou au guichet de la mairie -, il faut remplir le formulaire dit de "demande d'inscription sur les listes électorales à l'usage des citoyens français", ou formulaire "Cerfa". Voici le lien pour télécharger ce document en version PDF, sur le site du ministère de l'Intérieur.