"Marine Le Pen aux législatives 2022 : pourquoi elle laisse le RN à Bardella, en force à l'Assemblée"

LE PEN. Arrivée largement en tête dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, Marine Le Pen a surtout salué le score historique du RN et s'est projetée dès lundi comme cheffe de file de l'opposition, multipliant appels et annonces. On fait le point.

[Mis à jour le 20 juin 2022 à 10h31] Double victoire aux législatives pour Marine Le Pen. Réélue sans trembler dans son fief de la 11e circonscription du Pas-de-Calais, la cheffe de file du Rassemblement National a surtout vu son parti rafler un nombre historique de sièges à l'Assemblée nationale puisque 89 députés RN vont entrer au Palais Bourbon. Dès lundi matin, Marine Le Pen a donné le ton. "Nous sommes le premier groupe d'opposition. Nous demanderons bien sûr la présidence de la commission des Finances, une vice-présidente de l'Assemblée... Nous ne transigerons en rien !", a-t-elle assuré.

Car si la Nupes arrive en deuxième position derrière Ensemble, ce groupe est une coalition de partis politiques différents, de LFI au PS en passant par EELV et le PC. Marine Le Pen voit donc le RN comme la première force d'opposition, un groupe qu'elle entend mener à l'Assemblée en laissant la présidence du parti à Jordan Bardella, comme elle l'avait fait pour préparer la dernière présidentielle. Si le choix peut paraître surprenant, même aux yeux de certains cadres du parti comme Louis Aliot, il répond aussi à l'évolution de la vie politique française et au bouleversement des équilibres né de ces élections législatives.

Marine Le Pen, future présidente du groupe RN à l'Assemblée Nationale

"Je ne reprendrai pas la tête du RN. Je me concentrerai sur la présidence de ce très grand groupe", a révélé Marine Le Pen lundi 20 juin au matin au moment de commenter les résultats des élections législatives. L'ex-candidate à la présidentielle va donc laisser les rênes du Rassemblement National à Jordan Bardella mais sera, avec cet imposant groupe RN, en pleine lumière à l'Assemblée Nationale, plus encore que Jean-Luc Mélenchon lors du dernier quinquennat. Le chef de LFI avait ainsi réussi au fil des mois à incarner la principale opposition à l'Assemblée Nationale, y glanant une certaine légitimité et une présence accrue dans les médias. Marine Le Pen entend donc diriger directement ses troupes et les 88 autres députés RN. "Je vais dire que j'attends d'eux une mobilisation totale. La confiance des électeurs nous oblige. Je vais les appeler à l'excellence", a-t-elle ajouté lundi matin.

Quel est le résultat de Marine Le Pen aux élections législatives ?

Dans la foulée de sa défaite à l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron le 24 avril dernier, Marine Le Pen s'est rapidement tournée vers l'échéance des élections législatives, annonçant fin mai sa candidature dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, là où elle avait été confortablement élue en 2017. Dans ce territoire qui comprend le fief d'Hénin-Beaumont, Marine Le Pen a viré nettement en tête au premier tour, raflant plus de 54% des suffrages mais manquant toutefois d'être élue avant même le second tour en raison d'une abstention massive. Au deuxième tour le 19 juin, elle a nettement battu la candidate Nupes Marine Tondelier, s'imposant avec 61,03% des suffrages selon les chiffres définitifs et officiels transmis par le ministère de l'Intérieur, contre 38,97% pour Marine Tondelier.

Quel était le programme de Marine Le Pen pour les élections législatives ?

Marine Le Pen a tenu ces dernières semaines la même ligne que celle défendue pendant la campagne présidentielle. Les propositions et sujets qu'elle et les autres candidats du RN entendent porter à l'Assemblée nationale se calquent sur le programme présidentielle de l'extrême droite. Et, comme pendant la campagne présidentielle, l'un des sujets qui revenait le plus souvent à quelques jours du scrutin des élections législatives était le pouvoir d'achat, au cœur de l'actualité alors que l'inflation a grimpé de cinq points, pour lequel Marine Le Pen défend une baisse voire une suppression de la TVA et fusille les aides temporaires et les chèques énergie ou alimentation mis en place par le chef de l'Etat. Une loi pour le pouvoir d'achat doit justement être votée fin juin à l'issue des législatives selon les annonces du gouvernement. La retraite est aussi un point de friction entre le groupe LREM et alliés et celui du RN car si le premier défend la réforme de la retraite et le report de l'âge à 64 ou 65 ans, le second milite pour un système progressif permettant le départ à la retraite entre 60 et 62 ans pour les longues carrières et plus tard selon l'âge d'arrivée dans la vie active.