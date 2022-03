Marine Le Pen : bête noire de la Macronie ? Ce que disent les derniers sondages

LE PEN. La candidate du Rassemblement national se maintient en deuxième position dans les sondages, juste derrière Emmanuel Macron. De quoi faire trembler l'entourage du président ? Le camp du chef de l'État prend en tout cas très au sérieux ces résultats.

En cas de défaite, Marine Le Pen ne se représentera pas à une élection présidentielle Chronique de campagne du 28 mars. 15h19. Sa décision est prise. Après trois campagnes présidentielles en 2012, 2017 et 2022, Marine Le Pen a indiqué qu'en cas de défaite ce coup-ci, elle ne se représentera plus. Dans les colonnes du Journal du dimanche (JDD), le 26 mars, la candidate du Rassemblement national a en effet été interrogée sur ses projets, en cas de défaite en avril. Sa réponse a pu en surprendre plus d'un. "À priori, je ne me représenterai pas", a-t-elle ainsi lâché, avant d'ajouter : "Mais je continuerai à faire ce que je fais depuis des années, à savoir défendre les Français. Je ne sais pas à quel poste, mais à celui où je serai la plus performante."

Dernier sondage : Marine Le Pen créditée de 17,5% des intentions de vote Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 28 mars. 11h29. Le dernier sondage, réalisé par Ipsos Sopra Steria et publié lundi 28 mars, crédite Marine Le Pen de 17,5% des intentions de vote. Un score qui la qualifierait pour le second tour face à Emmanuel Macron. Elle serait toutefois battue par le président-candidat (43%). La candidature d'Éric Zemmour n'apparaît plus comme la seule véritable menace pour la leader de la droite nationaliste. En effet, si Éric Zemmour attire sur lui une bonne partie de l'électorat traditionnel de l'extrême droite (des sondages l'ont même placé au second tour), le profil de Valérie Pécresse semble également séduire certains électeurs frontistes. Pour Marine Le Pen, cette campagne présidentielle consiste donc à contenir la dynamique autour d'Éric Zemmour, plus radical qu'elle sur les sujets d'identité et d'immigration, mais aussi l'entrée en campagne de Valérie Pécresse.

Les images de l'évacuation de Marine Le Pen en Guadeloupe Marine Le Pen chahutée et bousculée en Guadeloupe



???? #franceinfo canal 27 pic.twitter.com/0u7HmtaAA4 — franceinfo plus (@franceinfoplus) March 27, 2022 Chronique de campagne du 27 mars. 12h56. A deux semaines du premier tour de la présidentielle 2022, Marine Le Pen est en déplacement en Guadeloupe. Samedi soir, alors qu’elle donnait une interview à son hôtel, un groupe de nationalistes guadeloupéens a fait irruption et a tenté d’interrompre l’entretien. La candidate du RN a alors été exfiltrée par son service d’ordre. Les fauteurs de trouble seraient des "militants de plusieurs organisations nationalistes de Guadeloupe", a rapporté la chaîne de télévision Guadeloupe La Première. En outre, la journaliste de France 3 qui enregistrait l'interview avec Marine Le Pen à ce moment-là a indiqué : "Il n’y a pas eu véritablement d’affrontements ni de violences mais plutôt de l’intimidation vis-à-vis de Marine Le Pen." Les images diffusées par franceinfo (voir le tweet ci-dessus) ont interpellé les proches de la candidate. Ainsi, Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national, s’en est ému ce dimanche matin : "Il y a des gens qui cherchent à faire taire une candidate potentiellement victorieuse." Et d’ajouter : "Ce sont des images violentes, et inacceptables. Le ministre de l'Intérieur devrait faire son travail." Face au visionnage de cette agression, Emmanuel Macron s’est dit choqué ce dimanche et a condamné "toute forme de violence".

Marine Le Pen tend la main aux électeurs d'Éric Zemmour Chronique de campagne du 25 mars. 14h15. Invitée du 19:45 de M6, ce jeudi 24 mars, Marine Le Pen, candidate Rassemblement national pour l'élection présidentielle, s'est dite persuadée que les électeurs d'Éric Zemmour la soutiendront, en cas de second tour face à Emmanuel Macron : "Je sais que ce sont des patriotes et à un moment donné, entre Emmanuel Macron qui est un mondialiste et Marine Le Pen qui est une patriote, je crois que le choix doit se faire". Interrogée sur une possible main tendue à Éric Zemmour lui-même, la candidate RN a répondu : "Il ne le souhaite absolument pas". Mais "personne n'est propriétaire de ses électeurs" et "je souhaite si je suis au second tour qu'ils nous rejoignent". Marine Le Pen a, de nouveau, taclé ses adversaires, à commencer par Éric Zemmour qui "a contribué à ouvrir les yeux des Français sur le fait que mon projet était un projet sérieux, crédible et qu'il n'avait ni provocations ni excès". Et d'ajouter, pour se différencier du candidat Reconquête!, qu'il "mène une forme de guerre de religion à l'égard de l'islam" alors qu'elle "mène une guerre contre l'idéologie totalitaire islamiste". Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, "peut incarner le vote utile à gauche" mais il n'est pas "en capacité de se hisser au second tour", selon la candidate RN, parce que son projet n'est "pas sérieux, pas crédible": il veut "accueillir la terre entière" et "verse dans le racialisme" continue-t-elle.

Marine Le Pen, une crédibilité présidentielle trouvée ? Chronique de campagne du 24 mars. 16h24. "Sans lui, avec Marine". Si la nouvelle campagne de communication des équipes de Marine Le Pen se projette déjà au-delà du second tour, c’est plutôt le scénario d'un "avec lui, avec Marine" qui se profile le 24 avril. Si pendant de nombreuses semaines, la candidate du Rassemblement national n’était pas certaine de défier un immuable Emmanuel Macron trustant la première place de tous les sondages, la députée du Pas-de-Calais semble être promise à un remake de son duel de 2017. Désormais donnée autour de 20 % d’intentions de vote, Marine Le Pen a creusé l’écart avec ses principaux concurrents qu’étaient Valérie Pécresse et Eric Zemmour. Dans le rétro, tout de même, le coup d’accélérateur donné par Jean-Luc Mélenchon (15%) n’est pas à prendre à la légère. Cinq ans après son échec à plate couture, Marine Le Pen veut apparaître plus crédible et solide dans le costume présidentiel. Ses positions ont changé, sur certains points elle s’est lissée -perdant au passage une partie de son électorat ayant rejoint Eric Zemmour-, mais surtout, elle veut afficher de la crédibilité. Son programme, dit-elle, n’amputerait pas d’un centime de plus les caisses de l’État selon ses dires : 68,4 milliards de dépenses pour autant de recettes. Selon ses calculs, ses mesures pour réduire l’immigration, lutter contre la fraude ou encore les défenses des fonctionnaires doit permettre de financer les futures recettes manquantes liées aux baisses de la TVA de 20 à 5,5 % sur l’énergie, des cotisations et contributions des sociétés ou encore la hausse du coût de la retraite. Mais selon la fondation iFRAP, cité par Le Figaro Magazine, le programme de Marine Le Pen coûterait, sur le quinquennat, 28,8 milliards d’euros. Des histoires de gros sous qui dépassent (voire désintéressent) la plupart des électeurs, plutôt focalisés sur leur propre portefeuille. Et c’est là que Marine Le Pen a tenté de faire la différence, voulant s’afficher comme la candidate du pouvoir d’achat, promettant de "rendre 150 à 200 euros par mois" à chaque ménage. Avec la baisse de la TVA, donc, mais sans promettre de hausse du Smic mais en proposant une augmentation des bas salaires par le gel des cotisations. Si la candidate du RN creuse aussi l’écart, c’est quelle tire profit des atermoiements de ses principaux rivaux au sujet de Vladimir Poutine et bénéficie de la radicalité d’Eric Zemmour qui rebute certains sympathisants de l’extrême-droite, ces derniers semblant, selon les dernières enquêtes sur les intentions de vote, privilégier la fille de Jean-Marie Le Pen qui, il y a 20 ans, avait provoqué une déflagration politique en se hissant au second tour. Deux décennies plus tard, l’heure est à la normalisation.

Marine Le Pen prête pour un nouveau duel face à Emmanuel Macron Chronique de campagne du 23 mars 2022. 14h48. Le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de 2017 est un souvenir amer pour Marine Le Pen. Hier soir sur le plateau de l'émission de BFMTV, La France dans les yeux, la patronne du Rassemblement national a reconnu s'être "trompée de stratégie" à l'époque et affirme être prête à un nouveau face-à-face avec le président sortant après cinq années de travail de terrain. En direct d'Hénin-Beaumont, son fief du Pas-de-Calais, Marine Le Pen s'est soumise aux questions d'une vingtaine de Français et a du prouver qu'elle avait les épaules et les mesures pour accéder à la présidence française, notamment dans ce contexte de crise géopolitique internationale. L'Ukraine a été l'un des premiers sujets abordés, plus précisément les rapports de la candidate avec le chef d'Etat russe, Vladimir Poutine. Taxée d'être proche du maître du Kremlin, Marine Le Pen a voulu lever toutes les ambiguïtés et a affirmé n'avoir rencontré l'homme qu'une seule fois en 2017 sans l'avoir pour autant "adoubé". Elle dément tous liens personnels ou économiques avec Moscou et jure de ne traiter avec lui que dans "l'intérêt de la France". Elle refuse catégoriquement de qualifier Vladimir Poutine de "dictateur" ou de "criminel de guerre", des termes qui ne seraient que contre-productifs à la poursuite des négociations. Durant les échanges, la candidate s'est abstenue de tirer à boulet rouge sur ses adversaires à l'élection présidentielle et n'a fait référence a aucun d'entre eux, à une exception près : Eric Zemmour. Sans nommer le polémiste la candidate a fait valoir son programme par rapport à celui de son adversaire trop concentré sur l'immigration et la sécurité, d'ailleurs elle poursuit son opération de dédiabolisation du RN en rejetant la proposition du candidat de Reconquête sur le "ministère de la remigration" qu'elle juge "totalement antirépublicaine". Elle précise que l'idée est celle d'un ancien du FN, Jean-Yves Le Gallou, ayant rejoint Eric Zemmour parce que comme d'autres "il ne voulait parler que d’immigration et d’insécurité". Elle prétend d'ailleurs que les défections auxquelles elle a fait face ne sont que partie remise car les soutiens ayant quitté le navire RN reprochaient à Marine Le Pen "de parler de social, de pouvoir d’achat". Sur le sujet du pouvoir d'achat, la candidate assume de ne pas vouloir augmenter le smic car selon elle "les petites entreprises ne pourraient pas suivre" mais elle promet de baisser la TVA au seuil minimal de 5,5% et surtout de "rendre 150 à 200 euros par mois en moyenne aux ménages”. Un ensemble de mesure dont le coût est chiffré à 12 milliards d'euros. Côté social, on peut retenir du passage de Marine Le Pen dans La France dans les yeux qu'elle ne souhaite pas autoriser l'euthanasie estimant que c'est une ligne "à ne pas franchir" et qu'elle s'oppose aussi à la légalisation du cannabis même si elle se dit favorable au recours au cannabis thérapeutique. Bien qu'elle essaye de mettre l'accent sur ces volets de son programme, son projet concernant l'immigration et la sécurité est revenu sur la table : elle promet d'avoir "une poigne de fer" en la matière et s'attarde sur la naturalisation notamment le durcissement des conditions de la naturalisation. "La nationalité française s’hérite ou se mérite", a-t-elle lancé.

Marine Le Pen, candidate de la souveraineté, n'a "pas d'admiration particulière" pour Volodymyr Zelensky Chronique de campagne du 21 mars. 12h22. La phrase de Marine Le Pen sur le président ukrainien lors de son passage sur le plateau de France info ce lundi 21 mars a été très commentée. En assumant qu’elle n’admirait "pas spécialement" Volodymyr Zelensky, la candidate RN a voulu rappeler sa perception de ce qu’est un "bon" président. Pour elle, le président ukrainien ne fait que se "comporter comme un chef d’Etat", ce qui "ne devrait pas susciter l’admiration", mais être "normal". Elle a ainsi défini les missions qu’exigent le titre suprême avec une introduction cynique : "C’est parce que nos propres dirigeants ne se comportent pas toujours comme des chefs d’État qu’on trouve que c’est merveilleux quand les autres le font". Son intention affichée n’était pas de minimiser les actions ou la bravoure de Volodymyr Zelensky, mais plutôt de montrer qu’elle en aurait fait autant en de pareilles circonstances : "Il défend les intérêts de l'Ukraine, il le fait avec beaucoup d'énergie et il fait preuve de patriotisme. Qu'est-ce que je peux avoir à dire sur cela ? Je suis quelqu'un qui défend la souveraineté nationale". Enfin, elle a ajouté qu’elle n’assisterait pas à l’intervention de Volodymyr Zelensky par visioconférence devant les députés et les sénateurs ce mercredi 23 mars, parce qu’elle a des "obligations prises depuis longtemps" (finalement, la candidate de la droite nationaliste a changé d'avis depuis, NDLR). Elle a en revanche tenu à évoquer la "solidarité" dont elle a fait preuve envers le peuple ukrainien et son président "y compris avec les réfugiés" qu’un "certain nombre de maires RN" ont fait en sorte d’accueillir dans leurs villes. Les propos sur l'action du président ukrainien, et la modération dont elle fait preuve, pourraient être perçus par les adversaires de la candidate comme une manière créer de rupture définitive avec celui qui l’avait reçue en Russie lors de sa campagne présidentielle de 2017.

Marine Le Pen se pose en candidate du pouvoir d'achat Chronique de campagne du 18 mars 2022. 18h00. Confrontée à une campagne présidentielle relayée à l’arrière-plan du fait de la crise internationale, Marine Le Pen s’affiche désormais en candidate du pouvoir d’achat des Français. La candidate du Rassemblement national avait déjà annoncé des mesures en septembre sur l'énergie comme la baisse de la TVA sur le carburant, le fioul, le gaz et l’électricité de 20% à 5,5%. Elle a promis également de supprimer toutes les hausses de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) instaurées par Emmanuel Macron durant son quinquennat, "tant que le cours du baril sera supérieur à 100 dollars", a-t-elle précisé. De quoi faire 21 milliards d’euros d’économie pour les deux mesures, selon les calculs de ses équipes. Pour le quotidien des Français, la candidate entend réaliser une "taxation exceptionnelle sur les rachats d’actions" pour financer la suppression de la TVA sur un "panier de produits de première nécessité", comme les pâtes ou encore des produits d’hygiène. La candidate d’extrême droite prend ainsi le contrepied de ses concurrents, Valérie Pécresse et Éric Zemmour qui ne cessent d'attaquer le président de la République sur sa gestion de la crise en Ukraine. Fustigeant les "mondialistes" qui "se sont engagés dans une surenchère de sanctions contre le régime de Vladimir Poutine sans se préoccuper de savoir si leurs conséquences ne seraient pas plus terribles pour l’économie française et le pouvoir d’achat de nos compatriotes que sur la Russie", Marine Le Pen semble miser à fond sur les problèmes de pouvoir d'achat des Français. Un enjeu qui arrive largement en tête des préoccupations de la population (53 % des personnes interrogées par l'enquête Ipsos-Sopra Steria en partenariat avec le Cevipof et la Fondation Jean Jaurès pour Le Monde le classe en première position). Parmi son électorat, les enjeux qui compteront le plus dans leur choix au premier tour sont le pouvoir d’achat (67 %), l’immigration (56 %), les retraites et la délinquance (30 %). Cette prépondérance des thématiques économiques et sociales arrange donc Marine Le Pen. Dans l'enquête Ipsos publiée ce vendredi, la candidate du Rassemblement national (RN) connaît une progression de 1,5 point depuis la vague précédente. Ses intentions de vote atteignent 16 %. Si elle est loin d'Emmanuel Macron (29 %), elle se détache néanmoins de l’autre prétendant de son camp politique, le polémiste Éric Zemmour qui reste à 13 %. Ainsi, 31 % des ouvriers et 24 % des employés votent pour la candidate nationaliste. Viennent ensuite les agriculteurs (19 %).