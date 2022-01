Marine Le Pen : bousculée par Pécresse et Zemmour, affaiblie dans les sondages

La candidature d'Eric Zemmour n'apparaît donc plus comme la seule véritable menace pour la leader de la droite nationaliste. En effet, si Eric Zemmour attire sur lui une bonne partie de l'électorat traditionnel de l'extrême droite (des sondages l'ont même placé au second tour), le profil de Valérie Pécresse semble également séduire certains électeurs frontistes. Pour Marine Le Pen, cette campagne présidentielle consiste donc à contenir la dynamique autour d'Eric Zemmour, plus radical qu'elle sur les sujets d'identité et d'immigration, mais aussi l'entrée en campagne de Valérie Pécresse. En dépit des petites phrases de son entourage à l'encontre du polémiste, la candidate du RN est fragilisée et n'apparaît plus forcément comme la mieux placée derrière le chef de l'Etat pour accéder au second tour de cette élection. Si la tendance venait à se confirmer, cela constituerait un revers politique majeur pour elle.

Chronique de campagne du 12 janvier. 10h59. Le dernier sondage , réalisé par Elabe et publié mercredi 12 janvier 2022, crédite Marine Le Pen de 16,5 ou 17% des intentions de vote, selon si Christiane Taubira est présente ou absente dans la course. Un score qui la placerait au même niveau ou devant Valérie Pécresse. Cependant, au second tour, elle ne parviendrait pas à battre Emmanuel Macron (45,5%).

Robert Ménard soutient la candidate RN mais souhaite un rapprochement Le Pen-Zemmour



Chronique de campagne du 7 janvier. Personne n'aurait misé sur le fait que Marine Le Pen et Robert Ménard fasse preuve d'une entente cordiale. Et pourtant, ce vendredi le maire de Béziers qui n'a jamais mâché ses mots et a plus d'une fois vivement critiqué la candidate du Rassemblement national vient de lui apporter son parrainage. Les deux politiques se sont retrouvés dans la ville de Robert Ménard et il n'était pas question d'ignorer les frasques qui les ont opposés par le passé, ni même les désaccords qui les séparent encore. Au contraire, ces positions divergentes sont mises en avant tels un argument politique. "On n’est pas obligés d’être d’accord sur tout pour travailler ensemble. [...] Marine [Le Pen] fait une campagne très différente de 2017, elle a pris une dimension différente, elle incarne mieux la fonction présidentielle", a déclaré l'édile lors d'une conférence de presse. Quant à la député du Pas-de-Calais elle en profité pour vanter son profil de prétendante à la présidence : "Etre capable de passer au-dessus de soi-même pour mettre en place les conditions du rassemblement [...] On peut travailler ensemble quand on a des désaccords". Et d'ajouter : "Mon but, ce n’est pas de chercher des clones, c’est de convaincre au-delà".

Robert Ménard qui n'a jamais adhéré au RN a revu sa copie sur Marine Le Pen et le justifie : "Quand tu tiens des propos qui ne sont pas réalistes, que tu as une attitude sectaire, tu te dis : «Au fond, ce parti, il n’a pas envie de gagner.» Et là, je la vois plus ouverte aux autres, plus raisonnable." Mais s'il apporte son soutien à la candidate d'extrême droite, il n'a pas manqué de rappeler son souhaite de voir Marine Le Pen et Eric Zemmour se rallier en février pour faire front commun derrière la personnalité la mieux placée dans les sondages.