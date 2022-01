Marine Le Pen : quel programme ? Que disent les sondages ?

LE PEN. Marine Le Pen doit composer avec la présence de Valérie Pécresse et d'Eric Zemmour dans la course à la présidentielle. Elle tente d'instaurer le duel avec Emmanuel Macron au second tour mais reste au coude-à-coude avec la candidate LR dans les sondages.

Marine Le Pen expose trois axes pour "redresser l'hôpital" Chronique de campagne du 20 janvier. 11h23. Marine Le Pen es attendue à Fréjus cet après-midi pour développer son programme en matière de santé. Les propositions de la candidate sont très attendues après deux ans d'épidémies qui ont révélé les difficultés grandissantes du milieu hospitalier, d'autant plus que l'ex-président du Rassemblement national a plusieurs fois critiqué la gestion sanitaire du gouvernement. En guise de préambule, Marine Le Pen a déclaré sur France Bleu Provence : "L'hôpital va très mal depuis bien avant la crise sanitaire. La crise sanitaire a été un révélateur de l'effondrement de ce qui était le meilleur système de santé du monde". Elle accuse le gouvernement actuel et ceux qui l'ont précédé d'avoir "abandonné" l'hôpital. Après les critiques, Marine Le Pen présente avec assurance les trois axes sur lesquelles elle compte agir pour "redresser l'ensemble de l'hôpital". La refonte de la "gouvernance hospitalière" est le premier objectif évoqué. "Il faut que les médecins retrouvent leur place à la tête des hôpitaux" soutient la candidate qui prône "une gouvernance bicéphale avec un administratif mais également un médecin qui s'occupe de l'ensemble de la politique de soin". Elle promet de s'attaquer au chantier de la "revalorisation et du recrutement du personnel", un point sensible sur lequel le personnel du monde médical attire souvent l'attention des politiques avec notamment les salaires des infirmières bien inférieurs en comparaison des rémunérations appliqués dans d'autres pays européens. Le dernier axe d'action qu'envisage la candidate pour les hôpitaux est un moratoire sur la fermeture des lits, "en vingt on a fermé 100 000 lits, dont 7 500 en 2020 en pleine crise sanitaire", indique la candidate. "Il faut arrêter la suppression des lits et il faut en rouvrir parce que la population ne cesse d'augmenter, que l'âge de la population augmente et que le nombre de maladies chroniques augmente. Il faut que le système de santé soit adapté à l'ensemble de ces constats". En abordant le sujet de la santé, Marine Le Pen ne peut pas échapper aux question liées à l'épidémie de Covid-19 et au pass vaccinal, auquel elle est fermement opposée. Elle a d'ailleurs affirmé que si elle est élue, elle abrogerait la loi sur le dit pass : "J'ai voté contre le passe vaccinal, j'avais voté contre le passe sanitaire. Je considère qu'il s'agit là encore une fois d'atteinte inconsidérée et surtout disproportionnée aux libertés des Français au regard des buts qui sont poursuivis."

Marine Le Pen a une courte avance sur Valérie Pécresse selon le dernier sondage Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 19 janvier. 15h35. Le dernier sondage, réalisé par Harris Interactive et publié mercredi 19 janvier 2022, crédite Marine Le Pen de 17% des intentions de vote. Un score qui la placerait juste au-dessus de Valérie Pécresse. Cependant, au second tour, elle ne parviendrait pas à battre Emmanuel Macron (45%). La candidature d'Eric Zemmour n'apparaît plus comme la seule véritable menace pour la leader de la droite nationaliste. En effet, si Eric Zemmour attire sur lui une bonne partie de l'électorat traditionnel de l'extrême droite (des sondages l'ont même placé au second tour), le profil de Valérie Pécresse semble également séduire certains électeurs frontistes. Pour Marine Le Pen, cette campagne présidentielle consiste donc à contenir la dynamique autour d'Eric Zemmour, plus radical qu'elle sur les sujets d'identité et d'immigration, mais aussi l'entrée en campagne de Valérie Pécresse. En dépit des petites phrases de son entourage à l'encontre du polémiste, la candidate du RN est fragilisée et n'apparaît plus forcément comme la mieux placée derrière le chef de l'Etat pour accéder au second tour de cette élection. Si la tendance venait à se confirmer, cela constituerait un revers politique majeur pour elle.

"Le front républicain n'existe plus" pas plus que le plafond de verre selon Le Pen Chronique de campagne du 19 janvier. 13h07. C'est la troisième fois que Marine Le Pen se lance dans la course à la présentielle après deux échecs, au premier tour en 2012 et au second tour face à Emmanuel Macron en 2017. Pourtant, sur France Inter, la candidate assure n'avoir "jamais su ce que c'était le plafond de verre" et refuse d'admettre qu'elle s'y est confrontée lors des précédentes élections présidentielles. "Le plafond de verre voudrait dire que structurellement on ne pourrait pas gagner. Ce n'est pas vrai. Il y a juste une évolution du taux d'adhésion que l'on peut susciter. Il n'y a pas de raison structurelle pour nous empêcher de gagner", préfère-t-elle considérer. En revanche elle envisage une autre définition au fameux "plafond de verre" : le front républicain. Même dans cette hypothèse, le candidate du RN trouve une réponse : "Je crois (que le front républicain) n'existe plus aujourd'hui en France." Et d'ajouter : J'ai fait 33% au second tour en 2017, je suis aujourd'hui donnée entre 45 et 47% au second tour. Maintenant, j'ai un concurrent, et quand on a un concurrent, il y a par définition un risque de division des voix." Ce dernier concurrent n'est autre qu'Eric Zemmour.

Inscrire "la supériorité" de la souveraineté nationale sur l'UE Chronique de campagne du 19 janvier. 10h12. Marine Le Pen est une candidate clivante avec des positions franches mais sa politique et son projet concernant l'Europe ne sont plus ceux exposés pendant la campagne présidentielle de 2017. Aujourd'hui, l'ancienne présidente du Rassemblement national ne parle plus d'une sortie de l'Europe et se veut plus consensuelle : "On est pas du tout obligés de sortir de l'Union européenne, comme la Pologne, la Hongrie. On peut y rester en remettant l'UE à sa place". Ceci étant dit l'idée de fond de retrouver une souveraineté nationale est toujours présente et se place d'ailleurs comme fil conducteur de la politique européenne de Marine Le Pen. "Je considère que l’Union européenne est une structure supranationale qui est illégitime", a notamment indiqué la candidate dans la matinale de France Inter. Une déclaration qui donne le ton et après laquelle la candidate a exprimé son volonté d'inscrire "la supériorité du droit constitutionnel sur le droit européen" si elle est élu en avril 2022. Plus facile à dire qu'à faire ? La supériorité du droit européen est un principe fondamental de l'Union européenne, il est même inscrit dans le traité de Lisbonne, ratifié par la France en 2007. L'ambition de Marine Le Pen et surtout sa réalisation placerait la France en porte à faux. Les pays pris en exemple par Marine Le Pen payent notamment les frais de leur non-respect du droit européen et subissent les sanctions de la Commission européenne. Comment la situation pourrait-elle être différente pour la France ? Depuis hier, la candidate du Rassemblement national met l'accent pour défendre sa politique européenne, hier lors d'une conférence de presse et ce matin dans les médias. Et ce n'est pas un choix anodin, Marine Le Pen martèle ses ambitions européennes au moment où Emmanuel Macron doit s'exprimer devant le Parlement européen et détailler ses attentes de la présidence française du l'union européenne.

Marine Le Pen présente sa "vision nationale" de l'Europe Chronique de campagne du 18 janvier. 12h16. L'Europe est le thème du jour pour Marine Le Pen. La candidate a donné une conférence de presse en fin de matinée pour présenter son projet en matière de politique européenne et le moins que l'on puisse dire est que son positionnement face à l'Europe a évolué. Celle qui évoquait une sortie de l'Union européenne par le passé n'est plus aussi radicale, mais elle souhaite tout de même que l'Europe soit mise au profit des souverainetés nationales. Marine Le Pen estime qu'Emmanuel Macron et l'Union européenne plus généralement "a été le bras armé de l'Allemagne" et a "affaiblit la France". Elle oppose donc son projet et sa "vision nationale" au projet mené par le président de la République durant son mandat. La candidaté qui assure être "toujours aux côtés des dirigeants qui défendent la souveraineté et la liberté de leurs pays" ambitionne donc de transformer l'Union européenne en une "alliance européenne des Nations" avec un "nouveau printemps européen". L'objectif est tout simplement de "remettre l'idée européenne au service de la France" là où jusqu'à présent aux yeux de la candidate l'Union européenne est responsable de "la destruction de notre identité" et d'avoir "gommé tout ce qui pouvait rappeler nos racines, nos us et coutumes et notre identité".

Une exonération d'impôt pour retenir les jeunes en France Chronique de campagne du 17 janvier. 16h47. C'est au compte goutte que Marine Le Pen présente le différents volets de son programme pour l'élection présidentielle. Alors que l'intégralité des mesures qu'elles envisagent pour l'outre-mer, le tourisme et l'immigration, c'est une idée concernant les jeunes qu'elle évoque sur son Twitter ce 17 janvier. En quelques mots, la candidate traduit sa volonté de convaincre les jeunes actifs à rester et à faire rayonner le territoire français et sa méthode consiste à "exonérer d’impôt sur le revenu tous les jeunes de moins de 30 ans". La députée du Pas-de-Calais propose aussi "une prime pour les étudiants qui [cumulent études et travail], conditionnée à la validation de leurs semestres". L'objectif derrière ces mesures est de "créer un choc d'attractivité et retenir nos forces vives" alors que "80% des jeunes Français veulent partir à l’étranger" selon Marine Le Pen. Une information dont elle ne partage pas les sources, c'est Ouest-France qui précise que le chiffre provient d'une étude menée par l'institut OpinionWays en 2018 et dans laquelle on peut lire que "75 % des 18-30 ans rêvent de partir à l'étranger pour une période longue (plus de trois mois)".

La Louvre en colère après la diffusion de la vidéo de campagne de Marine Le Pen Chronique de campagne du 17 janvier. 12h20. Un discours devant la pyramide de Louvre. C'est la mise en scène qu'ont choisi Marine Le Pen et ses équipes pour la vidéo de campagne publiée samedi 15 janvier. Hélas, le scénario n'est pas du goût du musée du Louvre qui a décrié la vidéo, dès sa diffusion, dans les lignes du Parisien expliquant qu'aucune autorisation n'a été délivrée par l'établissement pour utiliser l'image du musée. "Nous appartenons à l’ensemble des Français. Nous ne pouvons pas être l’identité d’un parti, d’une revendication. Or, dans son clip, Marine Le Pen revendique l’image du Louvre pour elle" poursuit une source interne du Louvre au quotidien. De l'autre côté, le Rassemblement national ne semble pas inquiet mais plutôt agacé par la réaction du musée. "Ils râlent pour la forme. Ils ne veulent pas d’emmerdes avec le pouvoir", explique-t-on dans les rangs. Et le directeur adjoint de la campagne, Jean-Philippe Tanguy, d'ajouter : "Nous n’avons pas reçu de demande de retrait. Nous avons un désaccord avec la direction -nommée par le gouvernement pour rappel- sur ce qui relève du 'droit d’usage qui appartient à tous’. Visiblement, ce droit est différent entre Emmanuel Macron en 2017 et Marine Le Pen en 2022." Il faut dire que le choix du Louvre pour le tournage de la vidéo n'est pas innocent. C'est sur l'esplanade du musée qu'Emmanuel Macron célébrait son élection en 2017 et c'est là que Marine Le Pen explique vouloir "fermer la parenthèse d'un macronisme toxique".

Opportunisme, courage, sécurité, l'image politique contrastée de Marine Le Pen Chronique de campagne du 17 janvier. 10h03. Première invité de l'émission "Partie de campagne" du JT de TF, dimanche 16 janvier, Marine Le Pen a été confrontée aux résultats du sondage Ifop-Fiducial pour LCI/TF1 sur son image politique. Le moins qu'on puisse dire est que la candidate du Rassemblement national divise avec un portrait tout en contraste. 55% des Français sondés se disent "inquiets" par certaines propositions de la candidate et dans le même temps ils sont autant a estimé que la sécurité sera assurée et la France défendue sur la scène internationale si Marine Le Pen est élue. Toutefois ils ne sont que 46% à trouver que la candidate "maîtrise ses dossiers" et 41% à voir en elle un chef d'Etat. Quand à son image politique, la représentante de l'extrême-droite a aussi eu droit à la liste des qualificatifs qui reviennent le plus dans la bouche des Français pour la décrire, des termes comme "opportuniste", "dynamique", "courageuse" et "dotée d'une autorité naturelle" reviennent en tête. Si le premier adjectif ne plait pas à la candidate, les autres semblent plutôt lui convenir. Marine Le Pen reste la candidate d'un parti qui se traine une lourde réputation mais elle n'est plus la seule à l'extrême-droite de l'échiquier politique. L'arrivée d'Eric Zemmour peut toutefois la servir, puisque les idées et les discours de l'ancien journaliste permettent de policer l'image politique de Marine Le Pen. Le baromètre annuel Kantar Public pour Le Monde et Franceinfo en témoigne, dans lequel 50% des sondés estiment que la candidate du RN est "un danger pour la démocratie" contre 62% pour Eric Zemmour.

La promesse de six EPR si elle est élue Chronique de campagne du 14 janvier. 15h44. C'est une journée placée sous le signe de l'énergie pour Marine Le Pen. La candidate souhaite "débarrasser la France des éoliennes" mais ce n'est pas le tout de vouloir stopper les projets qui ne correspondent à ses idées, aussi elle explique miser davantage sur les réacteurs nucléaires à eau pressurisée de troisième génération (EPR). En reprenant les déclarations faite par la députée du Pas-de-Calais, en marge de son déplacement en Bretagne, dans l'ordre, on comprend qu'en matière d'énergie son projet présidentiel est d'abord de mettre en suspend l'installation d'éoliennes : "On arrête tout ce qui est en construction actuellement et on arrête les subventions pour ces projets." A la place de l'éolien, l'accent serait remis sur le nucléaire. D'ailleurs à ce sujet, la candidate à l'élection présidentielle ne manque pas de lancer une pique à Emmanuel Macron. "Il faut lancer le chantier de six EPR tout de suite. Après, nous analyserons au fur et à mesure des besoins. Moi, je ne suis pas comme Emmanuel Macron, je ne ferme pas la centrale nucléaire de Fessenheim avant d’avoir réussi à lancer celle de Flamanville. Parce que là, on crée les conditions d’un problème d’approvisionnement".

Dans les Côtes-d'Armor, Marine Le Pen réaffirme son opposition à l'éolien Chronique de campagne du 14 janvier. 11h55. Marine Le Pen ne porte pas les éoliennes dans son coeur et elle le fait savoir ce vendredi lors de son déplacement dans les Côtes-d'Armor. Depuis le cap d'Erquy, à deux pas du parc éolien de la baie de Saint-Brieuc, la candidate décrit les infrastructures telle "une absurdité écologique, économique et stratégique". Son opposition au projet de développement de l'éolien n'est pas un secret mais voilà que la lutte contre cette énergie devient un argument de sa campagne présidentielle. "On va arrêter ça et puis on réfléchira à la mise en œuvre du chantier de démantèlement de ces horreurs qui nous coûtent une fortune", fustige-t-elle. Les éoliennes ont été vivement critiqués lors des derniers rendez-vous politiques, notamment pendant les élections régionales. Le Rassemblement national se liguait déjà contre la prolifération des équipements et utilisait le coût d'installation et le rendement énergétique faible des éoliennes comme argument. Aujourd'hui, la député du Pas-de-Calais ajoute à cette liste la cause des pêcheurs puisque selon elle "ces derniers sont sacrifiés sur l'autel de la prétendue transition énergétique." Avec ces déclarations la candidate cherche à toucher un électorat plus vaste : "L'installation de 62 éoliennes de 210 mètres de haut est une absurdité économique et écologique qui a été décidée sans aucune consultation des pêcheurs." Le message est clair qu'il soit en mer ou terrestre, l'éolien ou "la plus grande escroquerie du siècle" doit disparaître pour Marine Le Pen.

Le rassemblement des parrainages et du financement, les "galères" de Marine Le Pen Chronique de campagne du 13 janvier. 17h27. Déjà ralentie dans les sondages par les candidatures de Valérie Pécresse et d'Eric Zemmour, Marine Le Pen doit faire face à une autre difficulté lors de sa campagne présidentielle : la récolte des 500 parrainages requis. L'ex-présidente du Rassemblement national n'a pas fait de détour, "nous galérons" a-t-elle déclaré avec agacement face à Jean-Jacques Bourdin mercredi 12 janvier, "comme beaucoup de candidats nous galérons car le système est totalement grippé". Selon la candidate c'est la question de l'anonymat des parrainages qui est au coeur du problème. "Plutôt que de rendre les parrainages anonymes, ce qui ne changerait rien sur le plan démocratique, mais éviter que certains utilisent les parrainages pour faire pression les uns sur les autres, les gouvernements successifs laissent filer" fustigeait-elle. Si Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour font face aux mêmes difficultés sur le plan des parrainages, la candidate d'extrême-droite doit également composer avec des capacités de financement au plus bas. Là aussi, la faute repose selon elle sur le gouvernement : "Le gouvernement a rétréci considérablement les capacités de financement donc on est obligés de financer uniquement par des banques européennes". Et les banques semblent frileuses pour accorder des prêts au parti de Marine Le Pen. Il faut dire que le RN est déjà très endetté, il est notamment toujours en train de rembourser l'emprunt russe de 9 millions d'euros qui avait servi à financer la campagne de 2017.

Robert Ménard soutient la candidate RN mais souhaite un rapprochement Le Pen-Zemmour

Chronique de campagne du 7 janvier. Personne n'aurait misé sur le fait que Marine Le Pen et Robert Ménard fasse preuve d'une entente cordiale. Et pourtant, ce vendredi le maire de Béziers qui n'a jamais mâché ses mots et a plus d'une fois vivement critiqué la candidate du Rassemblement national vient de lui apporter son parrainage. Les deux politiques se sont retrouvés dans la ville de Robert Ménard et il n'était pas question d'ignorer les frasques qui les ont opposés par le passé, ni même les désaccords qui les séparent encore. Au contraire, ces positions divergentes sont mises en avant tels un argument politique. "On n’est pas obligés d’être d’accord sur tout pour travailler ensemble. [...] Marine [Le Pen] fait une campagne très différente de 2017, elle a pris une dimension différente, elle incarne mieux la fonction présidentielle", a déclaré l'édile lors d'une conférence de presse. Quant à la député du Pas-de-Calais elle en profité pour vanter son profil de prétendante à la présidence : "Etre capable de passer au-dessus de soi-même pour mettre en place les conditions du rassemblement [...] On peut travailler ensemble quand on a des désaccords". Et d'ajouter : "Mon but, ce n’est pas de chercher des clones, c’est de convaincre au-delà". Robert Ménard qui n'a jamais adhéré au RN a revu sa copie sur Marine Le Pen et le justifie : "Quand tu tiens des propos qui ne sont pas réalistes, que tu as une attitude sectaire, tu te dis : «Au fond, ce parti, il n’a pas envie de gagner.» Et là, je la vois plus ouverte aux autres, plus raisonnable." Mais s'il apporte son soutien à la candidate d'extrême droite, il n'a pas manqué de rappeler son souhaite de voir Marine Le Pen et Eric Zemmour se rallier en février pour faire front commun derrière la personnalité la mieux placée dans les sondages.

Marine Le Pen : où en est sa campagne ? Chronique de campagne du 23 décembre. 16h57. Elle était promise depuis quatre ans à un nouveau duel face à Emmanuel Macron, que personne ne semblait en mesure de venir bousculer. Mais les certitudes ont volé en éclats. La campagne de Marine Le Pen pour l'élection présidentielle de 2022 apparaît bien plus complexe que prévue. Car depuis septembre, Eric Zemmour est apparu comme le poil à gratter de la candidate du Rassemblement national, s'imposant sur les thèmes sécuritaires et immigrationnistes. Conséquence, des électeurs délaissent la finaliste du dernier scrutin national au profit du polémiste. La donne s'est d'autant plus compliquée que, si Eric Zemmour est en baisse dans les sondages, Valérie Pécresse apparaît désormais comme la véritable menace. En effet, la présidente du RN est talonnée dans les intentions de vote par la représentante de la droite et sa présence au second tour est plus que jamais incertaine, n'étant créditée que de 16% des suffrages en moyenne selon les derniers sondages. Si en aparté, Marine Le Pen reconnaît qu'Eric Zemmmour l'affaiblit, elle n'en reste pas moins déterminée à mener campagne et travailler son projet présidentiel pour rassurer ses électeurs potentiels après le débat raté de 2017. Estimant par ailleurs que l'entreprise de dédiabolisation du parti menée depuis plusieurs années sera récompensée face aux écarts commis par le polémiste, la candidate frontiste semble davantage préparer le second tour en interne. Encore faut-il pouvoir y accéder.

A Mayotte, un nouveau slogan lourd de sens Chronique de campagne du 17 décembre. 16h46. C’est depuis Mayotte, terrain de choix quand on sait que le Rassemblement national y réalise d’excellents scores (42,85% au second tour en 2017), que Marine Le Pen a dévoilé son nouveau slogan de campagne : "Une femme d’Etat". La raison ? L’urgence, pour la candidate d’extrême-droite, de" rétablir l’autorité de l’Etat". Pour elle, "une femme d'Etat, c'est quelqu'un qui prend la mesure du rétablissement de l'autorité de l'Etat". Et de préciser à la presse : "Ce sera le slogan de janvier" – mois au cours duquel elle doit se rendre à Reims, pour marquer son entrée en campagne. Auprès de BFMTV¸ un de ses proches expliquait encore : "on veut jouer la carte de la stature, du caractère, de la constance", ajoutant : "à partir de janvier, on se concentre sur la candidate". Un slogan taillé sur mesure pour la présidentielle de 2022, première élection présidentielle post Me Too…et première élection à laquelle se présente Éric Zemmour, adversaire de taille pour la candidate du parti à la flamme qui, qui plus est, a tenu de nombreux propos misogynes dans ses différents livres et est accusé par plusieurs femmes d’agressions sexuelles.