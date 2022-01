Marine Le Pen : une image qui divise et des difficultés de campagne

LE PEN. Ralentie dans les sondages par Valérie Pécresse et Eric Zemmour, Marine Le Pen cherche toujours à installer le duel avec Emmanuel Macron au second tour. Pour l'emporter, la candidate doit composer avec une image contrastée auprès des Français et une campagne difficile.

Une exonération d'impôt pour retenir les jeunes en France Chronique de campagne du 17 janvier. 16h47. C'est au compte goutte que Marine Le Pen présente le différents volets de son programme pour l'élection présidentielle. Alors que l'intégralité des mesures qu'elles envisagent pour l'outre-mer, le tourisme et l'immigration, c'est une idée concernant les jeunes qu'elle évoque sur son Twitter ce 17 janvier. En quelques mots, la candidate traduit sa volonté de convaincre les jeunes actifs à rester et à faire rayonner le territoire français et sa méthode consiste à "exonérer d’impôt sur le revenu tous les jeunes de moins de 30 ans". La députée du Pas-de-Calais propose aussi "une prime pour les étudiants qui [cumulent études et travail], conditionnée à la validation de leurs semestres". L'objectif derrière ces mesures est de "créer un choc d'attractivité et retenir nos forces vives" alors que "80% des jeunes Français veulent partir à l’étranger" selon Marine Le Pen. Une information dont elle ne partage pas les sources, c'est Ouest-France qui précise que le chiffre provient d'une étude menée par l'institut OpinionWays en 2018 et dans laquelle on peut lire que "75 % des 18-30 ans rêvent de partir à l'étranger pour une période longue (plus de trois mois)".

Marine Le Pen au coude-à-coude Valérie Pécresse selon le dernier sondage Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 17 janvier. 13h52. Le dernier sondage, réalisé par Opinion Way et publié lundi 17 janvier 2022, crédite Marine Le Pen de 18% des intentions de vote. Un score qui la placerait au même niveau que Valérie Pécresse. Cependant, au second tour, elle ne parviendrait pas à battre Emmanuel Macron (44%). La candidature d'Eric Zemmour n'apparaît donc plus comme la seule véritable menace pour la leader de la droite nationaliste. En effet, si Eric Zemmour attire sur lui une bonne partie de l'électorat traditionnel de l'extrême droite (des sondages l'ont même placé au second tour), le profil de Valérie Pécresse semble également séduire certains électeurs frontistes. Pour Marine Le Pen, cette campagne présidentielle consiste donc à contenir la dynamique autour d'Eric Zemmour, plus radical qu'elle sur les sujets d'identité et d'immigration, mais aussi l'entrée en campagne de Valérie Pécresse. En dépit des petites phrases de son entourage à l'encontre du polémiste, la candidate du RN est fragilisée et n'apparaît plus forcément comme la mieux placée derrière le chef de l'Etat pour accéder au second tour de cette élection. Si la tendance venait à se confirmer, cela constituerait un revers politique majeur pour elle.

La Louvre en colère après la diffusion de la vidéo de campagne de Marine Le Pen Chronique de campagne du 17 janvier. 12h20. Un discours devant la pyramide de Louvre. C'est la mise en scène qu'ont choisi Marine Le Pen et ses équipes pour la vidéo de campagne publiée samedi 15 janvier. Hélas, le scénario n'est pas du goût du musée du Louvre qui a décrié la vidéo, dès sa diffusion, dans les lignes du Parisien expliquant qu'aucune autorisation n'a été délivrée par l'établissement pour utiliser l'image du musée. "Nous appartenons à l’ensemble des Français. Nous ne pouvons pas être l’identité d’un parti, d’une revendication. Or, dans son clip, Marine Le Pen revendique l’image du Louvre pour elle" poursuit une source interne du Louvre au quotidien. De l'autre côté, le Rassemblement national ne semble pas inquiet mais plutôt agacé par la réaction du musée. "Ils râlent pour la forme. Ils ne veulent pas d’emmerdes avec le pouvoir", explique-t-on dans les rangs. Et le directeur adjoint de la campagne, Jean-Philippe Tanguy, d'ajouter : "Nous n’avons pas reçu de demande de retrait. Nous avons un désaccord avec la direction -nommée par le gouvernement pour rappel- sur ce qui relève du 'droit d’usage qui appartient à tous’. Visiblement, ce droit est différent entre Emmanuel Macron en 2017 et Marine Le Pen en 2022." Il faut dire que le choix du Louvre pour le tournage de la vidéo n'est pas innocent. C'est sur l'esplanade du musée qu'Emmanuel Macron célébrait son élection en 2017 et c'est là que Marine Le Pen explique vouloir "fermer la parenthèse d'un macronisme toxique".

Opportunisme, courage, sécurité, l'image politique contrastée de Marine Le Pen Chronique de campagne du 17 janvier. 10h03. Première invité de l'émission "Partie de campagne" du JT de TF, dimanche 16 janvier, Marine Le Pen a été confrontée aux résultats du sondage Ifop-Fiducial pour LCI/TF1 sur son image politique. Le moins qu'on puisse dire est que la candidate du Rassemblement national divise avec un portrait tout en contraste. 55% des Français sondés se disent "inquiets" par certaines propositions de la candidate et dans le même temps ils sont autant a estimé que la sécurité sera assurée et la France défendue sur la scène internationale si Marine Le Pen est élue. Toutefois ils ne sont que 46% à trouver que la candidate "maîtrise ses dossiers" et 41% à voir en elle un chef d'Etat. Quand à son image politique, la représentante de l'extrême-droite a aussi eu droit à la liste des qualificatifs qui reviennent le plus dans la bouche des Français pour la décrire, des termes comme "opportuniste", "dynamique", "courageuse" et "dotée d'une autorité naturelle" reviennent en tête. Si le premier adjectif ne plait pas à la candidate, les autres semblent plutôt lui convenir. Marine Le Pen reste la candidate d'un parti qui se traine une lourde réputation mais elle n'est plus la seule à l'extrême-droite de l'échiquier politique. L'arrivée d'Eric Zemmour peut toutefois la servir, puisque les idées et les discours de l'ancien journaliste permettent de policer l'image politique de Marine Le Pen. Le baromètre annuel Kantar Public pour Le Monde et Franceinfo en témoigne, dans lequel 50% des sondés estiment que la candidate du RN est "un danger pour la démocratie" contre 62% pour Eric Zemmour.

La promesse de six EPR si elle est élue Chronique de campagne du 14 janvier. 15h44. C'est une journée placée sous le signe de l'énergie pour Marine Le Pen. La candidate souhaite "débarrasser la France des éoliennes" mais ce n'est pas le tout de vouloir stopper les projets qui ne correspondent à ses idées, aussi elle explique miser davantage sur les réacteurs nucléaires à eau pressurisée de troisième génération (EPR). En reprenant les déclarations faite par la députée du Pas-de-Calais, en marge de son déplacement en Bretagne, dans l'ordre, on comprend qu'en matière d'énergie son projet présidentiel est d'abord de mettre en suspend l'installation d'éoliennes : "On arrête tout ce qui est en construction actuellement et on arrête les subventions pour ces projets." A la place de l'éolien, l'accent serait remis sur le nucléaire. D'ailleurs à ce sujet, la candidate à l'élection présidentielle ne manque pas de lancer une pique à Emmanuel Macron. "Il faut lancer le chantier de six EPR tout de suite. Après, nous analyserons au fur et à mesure des besoins. Moi, je ne suis pas comme Emmanuel Macron, je ne ferme pas la centrale nucléaire de Fessenheim avant d’avoir réussi à lancer celle de Flamanville. Parce que là, on crée les conditions d’un problème d’approvisionnement".

Dans les Côtes-d'Armor, Marine Le Pen réaffirme son opposition à l'éolien Chronique de campagne du 14 janvier. 11h55. Marine Le Pen ne porte pas les éoliennes dans son coeur et elle le fait savoir ce vendredi lors de son déplacement dans les Côtes-d'Armor. Depuis le cap d'Erquy, à deux pas du parc éolien de la baie de Saint-Brieuc, la candidate décrit les infrastructures telle "une absurdité écologique, économique et stratégique". Son opposition au projet de développement de l'éolien n'est pas un secret mais voilà que la lutte contre cette énergie devient un argument de sa campagne présidentielle. "On va arrêter ça et puis on réfléchira à la mise en œuvre du chantier de démantèlement de ces horreurs qui nous coûtent une fortune", fustige-t-elle. Les éoliennes ont été vivement critiqués lors des derniers rendez-vous politiques, notamment pendant les élections régionales. Le Rassemblement national se liguait déjà contre la prolifération des équipements et utilisait le coût d'installation et le rendement énergétique faible des éoliennes comme argument. Aujourd'hui, la député du Pas-de-Calais ajoute à cette liste la cause des pêcheurs puisque selon elle "ces derniers sont sacrifiés sur l'autel de la prétendue transition énergétique." Avec ces déclarations la candidate cherche à toucher un électorat plus vaste : "L'installation de 62 éoliennes de 210 mètres de haut est une absurdité économique et écologique qui a été décidée sans aucune consultation des pêcheurs." Le message est clair qu'il soit en mer ou terrestre, l'éolien ou "la plus grande escroquerie du siècle" doit disparaître pour Marine Le Pen.

Le rassemblement des parrainages et du financement, les "galères" de Marine Le Pen Chronique de campagne du 13 janvier. 17h27. Déjà ralentie dans les sondages par les candidatures de Valérie Pécresse et d'Eric Zemmour, Marine Le Pen doit faire face à une autre difficulté lors de sa campagne présidentielle : la récolte des 500 parrainages requis. L'ex-présidente du Rassemblement national n'a pas fait de détour, "nous galérons" a-t-elle déclaré avec agacement face à Jean-Jacques Bourdin mercredi 12 janvier, "comme beaucoup de candidats nous galérons car le système est totalement grippé". Selon la candidate c'est la question de l'anonymat des parrainages qui est au coeur du problème. "Plutôt que de rendre les parrainages anonymes, ce qui ne changerait rien sur le plan démocratique, mais éviter que certains utilisent les parrainages pour faire pression les uns sur les autres, les gouvernements successifs laissent filer" fustigeait-elle. Si Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour font face aux mêmes difficultés sur le plan des parrainages, la candidate d'extrême-droite doit également composer avec des capacités de financement au plus bas. Là aussi, la faute repose selon elle sur le gouvernement : "Le gouvernement a rétréci considérablement les capacités de financement donc on est obligés de financer uniquement par des banques européennes". Et les banques semblent frileuses pour accorder des prêts au parti de Marine Le Pen. Il faut dire que le RN est déjà très endetté, il est notamment toujours en train de rembourser l'emprunt russe de 9 millions d'euros qui avait servi à financer la campagne de 2017.

Chronique de campagne du 7 janvier. Personne n'aurait misé sur le fait que Marine Le Pen et Robert Ménard fasse preuve d'une entente cordiale. Et pourtant, ce vendredi le maire de Béziers qui n'a jamais mâché ses mots et a plus d'une fois vivement critiqué la candidate du Rassemblement national vient de lui apporter son parrainage. Les deux politiques se sont retrouvés dans la ville de Robert Ménard et il n'était pas question d'ignorer les frasques qui les ont opposés par le passé, ni même les désaccords qui les séparent encore. Au contraire, ces positions divergentes sont mises en avant tels un argument politique. "On n’est pas obligés d’être d’accord sur tout pour travailler ensemble. [...] Marine [Le Pen] fait une campagne très différente de 2017, elle a pris une dimension différente, elle incarne mieux la fonction présidentielle", a déclaré l'édile lors d'une conférence de presse. Quant à la député du Pas-de-Calais elle en profité pour vanter son profil de prétendante à la présidence : "Etre capable de passer au-dessus de soi-même pour mettre en place les conditions du rassemblement [...] On peut travailler ensemble quand on a des désaccords". Et d'ajouter : "Mon but, ce n’est pas de chercher des clones, c’est de convaincre au-delà". Robert Ménard qui n'a jamais adhéré au RN a revu sa copie sur Marine Le Pen et le justifie : "Quand tu tiens des propos qui ne sont pas réalistes, que tu as une attitude sectaire, tu te dis : «Au fond, ce parti, il n’a pas envie de gagner.» Et là, je la vois plus ouverte aux autres, plus raisonnable." Mais s'il apporte son soutien à la candidate d'extrême droite, il n'a pas manqué de rappeler son souhaite de voir Marine Le Pen et Eric Zemmour se rallier en février pour faire front commun derrière la personnalité la mieux placée dans les sondages.

Marine Le Pen : où en est sa campagne ? Chronique de campagne du 23 décembre. 16h57. Elle était promise depuis quatre ans à un nouveau duel face à Emmanuel Macron, que personne ne semblait en mesure de venir bousculer. Mais les certitudes ont volé en éclats. La campagne de Marine Le Pen pour l'élection présidentielle de 2022 apparaît bien plus complexe que prévue. Car depuis septembre, Eric Zemmour est apparu comme le poil à gratter de la candidate du Rassemblement national, s'imposant sur les thèmes sécuritaires et immigrationnistes. Conséquence, des électeurs délaissent la finaliste du dernier scrutin national au profit du polémiste. La donne s'est d'autant plus compliquée que, si Eric Zemmour est en baisse dans les sondages, Valérie Pécresse apparaît désormais comme la véritable menace. En effet, la présidente du RN est talonnée dans les intentions de vote par la représentante de la droite et sa présence au second tour est plus que jamais incertaine, n'étant créditée que de 16% des suffrages en moyenne selon les derniers sondages. Si en aparté, Marine Le Pen reconnaît qu'Eric Zemmmour l'affaiblit, elle n'en reste pas moins déterminée à mener campagne et travailler son projet présidentiel pour rassurer ses électeurs potentiels après le débat raté de 2017. Estimant par ailleurs que l'entreprise de dédiabolisation du parti menée depuis plusieurs années sera récompensée face aux écarts commis par le polémiste, la candidate frontiste semble davantage préparer le second tour en interne. Encore faut-il pouvoir y accéder.

A Mayotte, un nouveau slogan lourd de sens Chronique de campagne du 17 décembre. 16h46. C’est depuis Mayotte, terrain de choix quand on sait que le Rassemblement national y réalise d’excellents scores (42,85% au second tour en 2017), que Marine Le Pen a dévoilé son nouveau slogan de campagne : "Une femme d’Etat". La raison ? L’urgence, pour la candidate d’extrême-droite, de" rétablir l’autorité de l’Etat". Pour elle, "une femme d'Etat, c'est quelqu'un qui prend la mesure du rétablissement de l'autorité de l'Etat". Et de préciser à la presse : "Ce sera le slogan de janvier" – mois au cours duquel elle doit se rendre à Reims, pour marquer son entrée en campagne. Auprès de BFMTV¸ un de ses proches expliquait encore : "on veut jouer la carte de la stature, du caractère, de la constance", ajoutant : "à partir de janvier, on se concentre sur la candidate". Un slogan taillé sur mesure pour la présidentielle de 2022, première élection présidentielle post Me Too…et première élection à laquelle se présente Éric Zemmour, adversaire de taille pour la candidate du parti à la flamme qui, qui plus est, a tenu de nombreux propos misogynes dans ses différents livres et est accusé par plusieurs femmes d’agressions sexuelles.

Marine Le Pen à la conquête de l'Outre-mer Chronique de campagne du 14 décembre. 16h31. Elle avait connu des résultats disparates hors métropole en 2017, de 22,45% en Martinique à 47,43% en Nouvelle-Calédonie au second tour. L'Outre-mer est l'enjeu de la semaine pour la campagne de Marine Le Pen, alors que certains territoires comme la Guadeloupe et la Martinique ont été en proie à une violente révolte des habitants courant novembre pour contester, notamment, l'obligation vaccinale des soignants. Mais le mal est plus profond, davantage sociétal. Un sujet dont s'emparent les candidats à la présidentielle, dont Marine Le Pen. Avant de s'envoler mercredi soir pour Mayotte, la cheffe de file du Rassemblement national a donné, mardi 14 décembre 2021, les grandes lignes de ce quelle entend mettre en place pour les territoires ultramarins si elle accède à l'Elysée. Afin d'instaurer un "électrochoc économique", elle veut, pour cela, "un grand ministère d'État de la France d'Outremer et de la politique maritime". Elle détaille : "des filières académiques, industrielles, énergétiques et professionnelles de l'économie bleue, celles de tous les métiers liés à la mer, seront créées". La députée du Pas-de-Calais mise également sur la création d'internat pour les collégiens et lycéens. Dénonçant la "criminalité, submersion migratoire, coût de la vie (...), taux de chômage record, sans parler des trop nombreuses crises sanitaires ou écologiques non traitées", Marine Le Pen a par ailleurs assuré ne vouloir "aucune tolérance pour l'immigration illégale qui compromet gravement la sécurité de nos concitoyens ultramarins et ruine les possibilités de développement des territoires". En déplacement à Mayotte du 16 au 18 décembre, conclu par un meeting à Mamoudzou, elle prendra ensuite la direction de la Réunion du 19 au 21 décembre.

Marine Le Pen veut débattre avec Eric Zemmour Chronique de campagne du 10 décembre. 17h15. Quelques semaines après avoir lancé devant ses proches, à propos d'Eric Zemmour : "Débattre avec lui ? Aucun problème ! Mais pas avant qu’il soit vraiment candidat, c’est-à-dire qu’il ait ses 500 signatures de maires", ne souhaitant pas "soutenir la stratégie d'un concurrent" qui n'a "que la médiatisation" pour le "[faire] monter", Marine Le Pen change de cap, ont indiqué plusieurs sources concordantes à nos confrères du Point et de Franceinfo. Si le sujet "est encore en discussion", selon les propos de proches du Rassemblement national (RN) aux deux médias, la disposition privilégiée serait celle d'une "scène, comme lorsqu'Eric Zemmour a débattu avec Michel Onfray" le 4 octobre dernier, sur la scène du Palais des congrès à Paris. Pourquoi un tel revirement de situation ? L'installation fracassante d'Eric Zemmour en candidat officiel à la présidentielle y doit probablement beaucoup - pour rappel, plus de 10 000 personnes étaient réunies pour son premier grand meeting à Villepinte, le 5 décembre dernier, faisant de lui un adversaire sérieux pour la candidate du RN. "On ne peut pas laisser s’installer l’idée que Marine Le Pen aurait peur de débattre avec lui", confie ainsi au Point un proche de la conseillère départementale du Pas-de-Calais. En outre, "s'il obtient ses signatures et va jusqu’au bout, elle a intérêt à montrer ses différences avec lui. Et s’il n’y va pas, elle devra récupérer son électorat". Une chose est sûre pour ceux qui s'affairent à monter la campagne de Marine Le Pen : si les deux candidats d'extrême-droite se rejoignent sur de nombreuses propositions, "c'est sur leur personnalité" que se joueront leur campagnes. De leur côté, les proches d'Eric Zemmour confient à Franceinfo que leur candidat "n'a jamais refusé de débattre avec personne", bien que rien n'ait encore été accepté.

Pour Marine Le Pen, "ce qui est urgent, ce n’est pas Marseille en grand, mais plutôt Marseille en ordre" Chronique de campagne du 19 novembre.13h05. "Ce qui est urgent, ce n’est pas Marseille en grand, mais plutôt Marseille en ordre." Au micro de France Bleu Provence, Marine Le Pen, requinquée par le dernier sondage réalisé par BVA pour RTL et Orange qui la crédite de 19 % d’intentions de vote au premier tour de la prochaine présidentielle, s’est montrée offensive, ce vendredi 19 novembre. Deux mois après le passage à Marseille d’Emmanuel Macron, la candidate du Rassemblement national à l’élection présidentielle s’est interrogée sur le milliard et demi d’euros dégagés pour la cité phocéenne. Pour elle, "dépenser de l’argent public pour rétablir de l’urbanisme correct, pour assainir les villes et les rues qui sont sales et dégradées, c’est une très bonne chose. Mais encore faut-il qu’il n’y ait pas derrière des voyous qui viennent à nouveau tout dégrader". Marine Le Pen entend faire revenir l’ordre si elle est élue : "Si on ne met pas les voyous, qui dégradent tout et pourrissent la vie de la population, hors d’état de nuire, alors tout cet argent, ce sera du liquide déversé sur du sable." Cette mise au point faite, la candidate à la présidentielle 2022 a indiqué qu’elle ne reviendra pas sur cet engagement de l’État mais entend "mettre en place un plan sévère pour remettre de l’ordre à Marseille". En déplacement dans les Bouches-du Rhône ce vendredi et ce samedi, Marine Le Pen ira à la rencontre des policiers du commissariat de la division nord, dans le 15e arrondissement de Marseille. L’occasion de mettre l’accent sur la question sécuritaire, elle qui compte "mettre fin à l’anarchie qui s’est installée sur le laxisme et la perte d’autorité de l’État".

Priorité nationale et réouverture de Fessenheim au programme Chronique de campagne du 15 novembre. 12h42. Marine Le Pen veut reprendre le dessus. Bousculée depuis la rentrée par Eric Zemmour, le candidate du RN continue d'avancer, faisant fi des sondages, dont le dernier (Odoxa), publié par L'Obs vendredi 12 novembre 2021, l'envoie confortablement au second tour. La prétendante à l'Elysée déroule son programme, comme ce lundi 15 novembre, au micro de Franceinfo. La finaliste du dernier scrutin présidentiel met une nouvelle fois en avant sa volonté de priorité nationale "essentiellement à l'embauche et au logement", voulant par ailleurs "réserve[r] les allocations familiales exclusivement aux Français", et demander "cinq ans d'équivalent temps plein de travail en France" aux étrangers pour pouvoir prétendre au RSA ou aux APL. Militant pour une retraite pour tous à 1000 euros avec un départ à la retraite dès 60 ans, notamment dans les secteurs manuels, elle plaide par ailleurs pour la réouverture de Fessenheim et "demande un moratoire sur [son] démantèlement parce qu'en mars 2022, le démantèlement arrivera à un point de non retour, c'est-à-dire à un point où on ne pourra pas, plus jamais, rouvrir Fessenheim". Si elle est élue, Marine Le Pen dit vouloir "faire l'union [...] de Zemmour à Montebourg", bien que le premier soit, à ses yeux, "ni un adversaire, ni un partenaire, c'est un concurrent".