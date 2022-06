"Résultat de Marine Le Pen aux législatives 2022 : en tête dans sa circonscription, les chiffres"

LE PEN. Marine Le Pen était candidate dans la 11e circonscription du Pas de Calais, un territoire qui comprend son fief d'Hénin-Beaumont. Est-elle sortie victorieuse dès le 1er tour ?

[Mis à jour le 12 juin 2022 à 21h11] Les premières tendances du 1er tour de l'élection législative 2022 sont tombées. Marine Le Pen arrive en tête avec 53,96% des voix dans sa circonscription, 11e circonscription du Pas-de-Calais, selon les résultats complets communiqués par le ministère de l'Intérieur. D'après les informations de BFM TV, cela n'est cependant pas suffisant pour permettre à la cheffe de file du Rassemblement national de sortir victorieuse dès le 1er tour. Elle affronte dans cette circonscription la candidate de la Nupes, Marine Tondelier (23,43%), et celle de la majorité présidentielle, Alexandrine Pintus (12,32%).

L'ex-candidate à l'élection présidentielle est de nouveau candidate aux élections législatives 2022 dans son fief d'Hénin-Beaumont et la 11e circonscription du département du Pas de Calais. Après deux échecs, elle y avait remporté l'élection en 2017, devenant députée. Après sa défaite au 2e tour de l'élection pour devenir présidente de la République, la patronne du Rassemblement national entend bien poursuivre son combat contre Emmanuel Macron depuis les bancs de l'Assemblée nationale. Marine Le Pen mise sur sa candidature de députée comme porte-étendard de son parti qu'elle veut imposer comme la première force d'opposition du pays. Si localement, l'enjeu semble surtout de savoir quelle score elle va décrocher pour sa probable réélection, nationalement, la donne est loin d'être aussi confortable.

Quel résultat Marine Le Pen peut-elle espérer avoir aux législatives ?

A Hénin-Beaumont et dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais, Marine Le Pen est en terre conquise. La candidate est sereine quant à sa potentielle victoire aux élections législatives. Marine Le Pen a obtenu 53,96% des voix à l'issue du premier tour ce dimanche 12 juin 2022. Malgré tout, ce chiffre ne serait pas suffisant pour lui assurer la victoire en un tour. Elle affronte dans cette circonscription la candidate de la Nupes, Marine Tondelier (23,43%), et celle de la majorité présidentielle, Alexandrine Pintus (12,32%). Ces chiffres viennent conforter les résultats de Marine Le Pen au cours des dernières élections dans son fief. Au premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen a obtenu 45,1% des voix avec 25 points d'avance sur Jean-Luc Mélenchon et 28 sur Emmanuel Macron dans sa circonscription. Elle s'est également imposée au second tour avec 63,4% des suffrages.

Si elle a pris le temps pour l'annoncer, Marine Le Pen est officiellement candidate aux élections législatives et brigue un deuxième mandat dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais, celle de son fief d'Hénin-Beaumont. C'est d'abord Jordan Berdella qui a affirmé la candidature de la cheffe de file du Rassemblement national lors d'un déplacement à Fréjus, le 28 avril. Quelques jours plus tard, le confirmation est venue de la principale intéressée.

Marine Le Pen qui a avancé l'argument de la campagne de terrain et de la proximité avec les Français pendant la campagne présidentielle ne pouvait pas renoncer à son rôle de députée du Pas-de-Calais. Surtout, après sa défaite à la présidentielle, elle ne pouvait pas se priver du dernier moyen à sa disposition pour peser dans la politique nationale : un siège et un groupe du RN à l'Assemblée nationale. La femme politique espère donc obtenir un groupe suffisamment puissant au sein de l'hémicycle pour faire barrage à certaines réformes d'Emmanuel Macron. En meeting à Hénin-Beaumont le 5 juin, Marine Le Pen a fait miroiter la possibilité d'obtenir plus d'une centaine de députés RN : "Potentiellement, si tous nos électeurs se déplacent pour défendre nos idées, nous pourrons envoyer entre 100 et 150 députés à la prochaine assemblée". Un scénario qui s'appuie sur les bons résultats de la candidate à la présidentielle, "nous avons réuni 50% des voix dans plus de 150 circonscriptions et 55% des suffrages dans plus de 90 circonscriptions". De grandes ambitions qui ont toutefois été revues à la baisse car à l'issue de la présidentielle Marine Le Pen ne visait rien de moins que la majorité à l'Assemblée nationale, un scénario difficilement envisageable en menant la course seule et dans le contexte actuel d'un tripartisme entre l'alliance de la gauche, la majorité présidentielle et l'extrême droite.

Tout au long de la campagne pour ces élections législatives, les chefs de file du RN ont multiplié les attaques contre la coalition de gauche. Dès le 11 mai, Jordan Bardella déclarait sur BFMTV : "Monsieur Mélenchon veut transformer la France en un gigantesque squat et la livrer aux prédateurs d'en bas". Marine Le Pen parlait, une semaine plus tard, de "la coalition burkini" et "d'une ZAD généralisée" pour parler de la Nupes. Alors qu'elle a laissé les rênes du parti à Jordan Bardella depuis plusieurs mois, chargé par ailleurs d'organiser les élections législative, Marine Le Pen pourrait déchanter au niveau national. Mis sur le côté avec l'irruption de la Nupes, le Rassemblement national n'a pas autant pesé dans le débat de ces législatives qu'avant l'élection présidentielle. L'enthousiasme du mois d'avril, malgré la défaite, semble avoir laissé place à l'incertitude. De nombreux appels du pied à aller voter ont été lancés par la fille de Jean-Marie Le Pen, qui pourrait compter sur davantage de députés au palais Bourbon à l'issue du 2e tour, sans pour autant pouvoir être en mesure de jouer un rôle déterminant au sein de l'hémicycle.

Marine Le Pen a-t-elle loupé sa campagne ?

Si sa candidature aux élections législatives a été officialisée seulement quelques jours après la présidentielle, Marine Le Pen n'est entrée en campagne que deux semaines avant le premier tour des élections législatives et ses déplacements ont pour la plupart étaient organisés dans les derniers jours précédant le scrutin : dans le Loiret le 7 juin, à Perpignan le 8 ou encore dans l'Hérault le 9. La député a bien sûr fait une halte dans son fief d'Hénin-Beaumont où elle se présente. Elle y a même donné son seul meeting de campagne le 5 juin avant d'y passer le dernier jour de la campagne le vendredi 10 juin. Pourtant dans la circonscription les candidates de la majorité présidentielle, Alexandrine Pintus, et de la Nupes, Marine Tondelier, ont pointé du doigt l'absence de Marine Le Pen sur le terrain, lui reprochant de parler "toujours au niveau national" selon Franceinfo.

L'absence de Marine Le Pen a également été remarquée à l'échelle nationale pendant les premières semaines de la campagne législative. Une pause de quinze jours prise après la présidentielle mais qui a fait perdre un temps précieux à la candidate et qui a surtout cassé la dynamique autour de RN et de sa cheffe de file. Un élan qui aurait pourtant était le bienvenu pour les scrutins législatifs. De retour dans l'arène politique, Marine Le Pen n'a pas brillé par son ambition mais plutôt par son air résigné presque défaitiste. La députée a d'abord fixé l'objectifs de la simple formation d'un groupe parlementaire de 15 quinze élus avant de relever la barre à "au moins 60 députés" siégeant à l'Assemblée nationale. Il a fallu attendre les dernières heures de la campagne pour voir la Marine Le Pen combative marteler la possibilité pour le RN d'avoir 150 députés, à la condition de la mobilisation des électeurs comme lors de la présidentielle.

Cette campagne, dont on ne retient que la dernière semaine, à partir du seul meeting de Marine Le Pen, donné le 5 juin à Hénin-Beaumont, a aussi été marquée par la position faussement offensive de la députée du Pas-de-Calais. La candidate a enchaîné les attaques à l'encontre de ses principaux rivaux : Jean-Luc Mélenchon, leader de la Nupes, et Emmanuel Macron. Des critiques à outrance sur leur bilan, leur mesure et leur actualité, la déclaration sur les forces de l'ordre de l'Insoumis ou le désastre du stade de France pour le chef de l'Etat, qui ont pris le pas sur la défense de ses propres idées. Une erreur stratégique ? Ce comportement a pu donner l'impression d'une candidate sur la défensive et dans l'urgence pour essayer de convaincre ou de retrouver la faveur des électeurs.

Quel est le programme de Marine Le Pen pour les élections législatives ?

Marine Le Pen tient la même ligne que celle défendue pendant la campagne présidentielle. Les propositions et sujets qu'elle et les autres candidats du RN entendent porter à l'Assemblée nationale se calquent sur le programme présidentielle de l'extrême droite. Et, comme pendant la campagne présidentielle, l'un des sujets qui revient le plus souvent à quelques jours du scrutin des élections législatives est le pouvoir d'achat, au cœur de l'actualité alors que l'inflation a grimpé de cinq points, pour lequel Marine Le Pen défend une baisse voire une suppression de la TVA et fusille les aides temporaires et les chèques énergie ou alimentation mis en place par le chef de l'Etat. Une loi pour le pouvoir d'achat doit justement être votée fin juin à l'issue des législatives selon les annonces du gouvernement. La retraite est aussi un point de friction entre le groupe LREM et alliés et celui du RN car si le premier défend la réforme de la retraite et le report de l'âge à 64 ou 65 ans, le second milite pour un système progressif permettant le départ à la retraite entre 60 et 62 ans pour les longues carrières et plus tard selon l'âge d'arrivée dans la vie active.