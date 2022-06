"Résultat de Marine Le Pen aux législatives 2022 : réélue sans encombre ?"

LE PEN. Arrivée très largement en tête au premier tour des élections législatives, Marine Le Pen devrait bien être réélue députée dans sa circonscription du Pas-de-Calais.

[Mis à jour le 19 juin 2022 à 12h00] Qualifiée au second tour des élections législatives dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, Marine Le Pen devrait, selon toute vraisemblance, être reconduite dans son mandat de députée. Cheffe de file du Rassemblement national, elle a obtenu pas moins de 54% des voix au premier tour, mais doit tout de même retourner aux urnes ce dimanche 19 juin, le quorum de suffrages exprimés en sa faveur ayant été inférieur à 25% des inscrits. Marine Le Pen se montre particulièrement ambitieuse. Sa réélection ne fait pas beaucoup de doute dans sa circonscription où elle a assuré une campagne éclair.

Vendredi 17 juin 2022, elle a achevé sa campagne dans son fief, à Hénin-Beaumont. Elle en a profité pour égratigner le président de la République et la Nouvelle union populaire écologique et sociale : "La majorité présidentielle, ça n'aura qu'un temps. Je souhaite faire d'Emmanuel Macron un président minoritaire. Les Français ont la capacité de faire d'Emmanuel Macron un président minoritaire sans soutenir une extrême gauche qui est la plus sectaire qui soit, la plus violente, la plus brutale, la plus antirépublicaine et pour faire cela, il faut qu'ils aillent voter pour le Rassemblement national", a-t-elle ainsi assuré sur un marché de la ville.

Quel résultat Marine Le Pen peut-elle espérer avoir aux législatives ?

A Hénin-Beaumont et dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais, Marine Le Pen est en terre conquise. La candidate est sereine quant à sa potentielle victoire aux élections législatives. Marine Le Pen a obtenu 53,96% des voix à l'issue du premier tour ce dimanche 12 juin 2022. Malgré tout, ce chiffre ne serait pas suffisant pour lui assurer la victoire en un tour. Elle affronte dans cette circonscription la candidate de la Nupes, Marine Tondelier (23,43%), et celle de la majorité présidentielle, Alexandrine Pintus (12,32%). Ces chiffres viennent conforter les résultats de Marine Le Pen au cours des dernières élections dans son fief. Au premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen a obtenu 45,1% des voix avec 25 points d'avance sur Jean-Luc Mélenchon et 28 sur Emmanuel Macron dans sa circonscription. Elle s'est également imposée au second tour avec 63,4% des suffrages.

Marine Le Pen seule face à la Nupes et Ensemble!

Marine Le Pen affiche des objectifs revus à la hausse depuis la fin de la campagne du premier tour des législatives mais la concurrence est rude face à la coalition de la gauche et celle de la majorité présidentielle qui se sont imposées en tête avec huit points d'avance. Pour renverser la tendance la leader du Rassemblement national présente l'extrême droite comme la seule alternative contre "Emmanuel Macron [qui] est le déconstructeur d'en haut et Jean-Luc Mélenchon, le déconstructeur d'en bas". Et la députée du Pas-de-Calais d'ajouter : "Je pense qu'Ensemble! et la Nupes sont des mouvements qui ne répondront pas aux problématiques fondamentales des Français", au 20 Heures de France 2 le 14 juin. Mais aux attaques que la politique a multiplié avant le premier tour des législatives sur ses adversaires et leur programme, suivent la défense et la promotion du RN. "Il est fondamental que le RN ait un groupe puissant à l'Assemblée sinon les problématiques de l'immigration, de l'insécurité et de l'islamisme disparaîtront", défend la frontiste avant de glisser à nouveau une pique à la Nupes fausse opposante à Emmanuel Macron selon la fille Le Pen : "Il faut une opposition véritable car Jean-Luc Mélenchon qui se dit opposant à Macron a contribué à le faire élire [à la présidentielle]. Si [l'insoumis] n'avait pas appelé à voter Macron, il n'aurait pas été élu. Quand on fait élire quelqu'un on en n'est pas l'opposant". Après un tel discours, Marine Le Pen prône le vote blanc dans toutes les circonscriptions qui se préparent un duel Nupes - Ensemble! au second tour des législatives.

En face, le Nupes et Ensemble! tiennent le même discours et les deux coalitions excluent le vote RN au second tour, à l'instar d'Alexandrine Pintus, candidate malheureuse de la majorité présidentielle face à Marine Le Pen qui a indiqué dans un communiqué au soir du 12 juin que dans sa circonscription : "Le choix est entre les extrêmes et le vote blanc". Depuis le début de la campagne d'entre-deux-tours, l'exécutif par la voix de sa porte-parole, Olivia Grégoire, ou de sa Première ministre, Elisabeth Borne, martèle : "Pas une voix au Rassemblement national". Des appels susceptibles d'influencer le report de voix des électeurs d'Ensemble! et de freiner l'ambition de Marine Le Pen d'être réélue et de constituer un groupe fort dans l'hémicycle.

Marine Le Pen, candidate aux élections législatives 2022

Si elle a pris le temps pour l'annoncer, Marine Le Pen est officiellement candidate aux élections législatives et brigue un deuxième mandat dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais, celle de son fief d'Hénin-Beaumont. C'est d'abord Jordan Berdella qui a affirmé la candidature de la cheffe de file du Rassemblement national lors d'un déplacement à Fréjus, le 28 avril. Quelques jours plus tard, le confirmation est venue de la principale intéressée.

Marine Le Pen qui a avancé l'argument de la campagne de terrain et de la proximité avec les Français pendant la campagne présidentielle ne pouvait pas renoncer à son rôle de députée du Pas-de-Calais. Surtout, après sa défaite à la présidentielle, elle ne pouvait pas se priver du dernier moyen à sa disposition pour peser dans la politique nationale : un siège et un groupe du RN à l'Assemblée nationale. La femme politique espère donc obtenir un groupe suffisamment puissant au sein de l'hémicycle pour faire barrage à certaines réformes d'Emmanuel Macron. En meeting à Hénin-Beaumont le 5 juin, Marine Le Pen a fait miroiter la possibilité d'obtenir plus d'une centaine de députés RN : "Potentiellement, si tous nos électeurs se déplacent pour défendre nos idées, nous pourrons envoyer entre 100 et 150 députés à la prochaine assemblée". Un scénario qui s'appuie sur les bons résultats de la candidate à la présidentielle, "nous avons réuni 50% des voix dans plus de 150 circonscriptions et 55% des suffrages dans plus de 90 circonscriptions".

Marine Le Pen a-t-elle loupé sa campagne ?

Marine Le Pen et plus largement le Rassemblement national sont passés à côté de leur campagne avant le premier tour des élections législatives. La députée assure avoir mené une campagne de terrain "sobrement mais sérieusement", seulement ce n'est que deux semaine avant le scrutin que l'extrême droite a passé la seconde. Et la semaine précédent le vote tout particulièrement. Entre le 8 et le 11 juin, Marine Le Pen a enchainé des déplacements et des discours dans le Loiret, à Perpignan, dans l'Hérault et enfin à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. La commune du Nord a également accueilli le seul meeting de campagne de la candidate le 5 juin.

A l'approche du second tour Marine Le Pen ne veut pas répéter les mêmes erreurs et est très vite repartie en campagne. Autre leçon apprise à ses dépends avant le premier scrutin : il faut fixer des objectifs ambitieux. Marine Le Pen vise l'élection d'une centaine de députés soit une victoire du RN dans la moitié des circonscriptions où le parti est encore en course. Au début de la campagne, la donne n'était pas la même puisque Marine Le Pen a d'abord visé la simple constitution d'un groupe de 15 députés, avant d'envisager la formation d'un groupe de plein exercice avec 60 élus jusqu'à tenter le tout pour le tout à cinq jours du scrutin en évoquant un groupe de 150 députés à l'Assemblée. Un scénario très peu probable dès le départ. Ce manque d'ambition voire ce défaitisme et l'absence de la candidate lors des premières semaines de campagne ont été vu comme des signes de faiblesses mais surtout comme une très mauvaise stratégie. D'autant plus qu'une fois en campagne, Marine Le Pen a multiplié les attaques contre la coalition de gauche comparée à une "ZAD généralisée" et la majorité présidentielle. Une tactique visiblement reprise pour avant le second tour.

Quel est le programme de Marine Le Pen pour les élections législatives ?

Marine Le Pen tient la même ligne que celle défendue pendant la campagne présidentielle. Les propositions et sujets qu'elle et les autres candidats du RN entendent porter à l'Assemblée nationale se calquent sur le programme présidentielle de l'extrême droite. Et, comme pendant la campagne présidentielle, l'un des sujets qui revient le plus souvent à quelques jours du scrutin des élections législatives est le pouvoir d'achat, au cœur de l'actualité alors que l'inflation a grimpé de cinq points, pour lequel Marine Le Pen défend une baisse voire une suppression de la TVA et fusille les aides temporaires et les chèques énergie ou alimentation mis en place par le chef de l'Etat. Une loi pour le pouvoir d'achat doit justement être votée fin juin à l'issue des législatives selon les annonces du gouvernement. La retraite est aussi un point de friction entre le groupe LREM et alliés et celui du RN car si le premier défend la réforme de la retraite et le report de l'âge à 64 ou 65 ans, le second milite pour un système progressif permettant le départ à la retraite entre 60 et 62 ans pour les longues carrières et plus tard selon l'âge d'arrivée dans la vie active.