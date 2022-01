Jean-Luc Mélenchon : face à Zemmour chez Hanouna, nouveau show sur C8

MELENCHON. Jean-Luc Mélenchon va retrouver Eric Zemmour, ce jeudi 27 janvier 2022. Les deux hommes débattront en direct sur C8 dans "Face à Baba". Un rendez-vous attendu entre les deux personnalités qui pourrait marquer les esprits.

15:43 - De quoi avaient débattu Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour en septembre ? Lors du premier débat entre Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour, les tensions avaient été vives et les discordes nombreuses. Entre les deux hommes, les points d'accords ne sont pas légion, voire inexistants, si ce n'est sur l'Otan. "Je pense que nous devrions sortir de cette alliance militaire pour que la France récupère totalement son indépendance" avait lancé Jean-Luc Mélenchon, ce à que Eric Zemmour avait répondu : "Je suis tout à fait d'accord avec le début de ce qu'à dit Monsieur Mélenchon". En revanche, sur l'immigration, l'insécurité ou encore le nucléaire, les visions étaient diamétralement opposées. Lire l'article Débat Zemmour - Mélenchon : immigration, islam... Des échanges tendus, les temps forts 15:08 - A quelle heure le débat entre Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour aura-t-il lieu ? C8 n'a pas indiqué l'heure exacte à laquelle Eric Zemmour sera invité à interroger Jean-Luc Mélenchon. Cela devrait avoir lieu autour de 22 heures. En effet, l'émission doit débuter à 21h15 avec une série de questions posées par Cyril Hanouna au candidat LFI, qui sera alors seul en plateau. A la suite de cette première partie, les dix invités se succèderont tour à tour, sans pour autant que l'on sache dans quel ordre. 14:57 - Jean-Luc Mélenchon face à Eric Zemmour dans "Face à Baba" L'extrême-droite pour commencer, l'extrême-gauche pour continuer. Après avoir reçu Eric Zemmour pour lancer son nouveau programme autour de la présidentielle, "Face à Baba", Cyril Hanouna reçoit ce jeudi 27 janvier 2022 Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI répondra aux questions de l'animateur puis sera interrogé par dix intervenants, cinq soutiens et cinq opposants, parmi lesquels... Eric Zemmour.

Un nouveau débat entre Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour. Comme au mois de septembre lorsque le prétendant à l’Elysée et le presque-candidat d’alors s’étaient retrouvés sur le plateau de BFM TV pour un débat d’un peu plus de deux heures, les deux candidats à l’élection présidentielle se feront à nouveau face, jeudi 27 janvier 2022. Cette fois, il n’est pas question d’une bataille idéologique uniquement entre ces deux aspirants au Palais. L’échange entre Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour s’inscrit dans le cadre de l’émission de C8 "Face à Baba", présentée par Cyril Hanouna, qui invite les postulants à la fonction suprême à débattre avec cinq contradicteurs et échanger avec cinq soutiens. Un exercice auquel s’était plié Eric Zemmour mi-décembre, entraînant des clashs, comme avec Aymeric Caron. L’échange entre le député des Bouches-du-Rhône et l’essayiste ne devrait durer qu’une dizaine de minutes.

Le polémiste ne sera pas le seul à échanger avec le leader des Insoumis. La liste définitive n’a pas été dévoilée mais Jean-Luc Mélenchon fera face, au moins, à Eric Zemmour, mais aussi Charles Consigny, chroniqueur phare des Grandes gueules sur RMC et nouveau soutien de Valérie Pécresse, mais aussi Aymeric Caron, militant antispéciste qui a rallié le candidat LFI dernièrement.

Le grand nombre de candidats de gauche engagés dans la course à l'élection présidentielle empêche Jean-Luc Mélenchon de percer dans les sondages. Tous les baromètres s'accordent tout de même à dire que l'Insoumis est le candidat de gauche recueillant le plus d'intentions de vote avec des scores compris entre 9 et 11%. Retrouvez ici les derniers sondages cumulés par le média Contexte.

Jean-Luc Mélenchon débute en politique en militant activement au sein de syndicats étudiants puis en 1977, en adhérant au Parti socialiste. En 1983, il s'investit dans la politique locale, élu conseiller municipal de Massy puis conseiller général de l'Essonne. Sénateur de l'Essonne en 1986, il sera réélu dans ses fonctions jusqu'en 2010. En 1989, il exerce la fonction d'adjoint au maire de la ville de Massy. Vice-président du conseil général de l'Essonne en 1998, il est nommé ministre délégué à l'Enseignement professionnel deux ans plus tard. De 2009 à 2017, Jean-Luc Mélenchon est député européen de la circonscription Sud-Ouest et coprésident du bureau national du Parti de gauche. Depuis juin 2017, il est élu à l'Assemblée national, député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône et président du groupe LFI.

Figure de la gauche du PS pendant des années, Jean-Luc Mélenchon claque la porte du parti en 2008, après le délétère congrès de Reims. Fondateur, président puis coprésident du bureau national du Parti de gauche dès 2000, il se fait élire député européen dans la circonscription Sud-Ouest la même année. Il tente un temps de rassembler autour de lui le Parti communiste sous l'appellation "Front de gauche", qui lui permettra d'être candidat à la présidentielle de 2012, mais il termine quatrième à l'issue du premier tour, totalisant 11,10% des voix, derrière François Hollande, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Après son échec, il ne parvient pas à être élu député lors des élections législatives. Jean-Luc Mélenchon attend les nouvelles élections européennes pour être enfin victorieux. Il est en effet réélu le 25 mai 2014 au Parlement européen.

L'échec progressif de son rapprochement avec le PCF amène Jean-Luc Mélenchon à lancer, en 2016, le mouvement La France insoumise (LFI) dont il est la principale incarnation désormais. Lors de l'élections présidentielle de 2017, il fait un score record, avec plus de 19% de votants. Fort de ces nouveaux soutiens, Jean-Luc Mélenchon obtient la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône lors des élections législatives suivantes. Jusqu'à sa troisième candidature à la présidentielle de 2022, il présidait le groupe LFI à l'Assemblée nationale.