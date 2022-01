Jean-Luc Mélenchon : programme, sondages... Le 2e tour inaccessible ?

MELENCHON. Le candidat de la France Insoumise espère créer une dynamique sur son projet er rejette l'idée d'une union de la gauche. Les sondages, qui le donnent devant les autres candidats à gauche, pourraient pousser les électeurs au vote utile en sa faveur.

Sur l'Europe, Mélenchon assure qu"il n'y a pas d'autorité supérieure à la souveraineté du peuple" Chronique de campagne du 20 janvier. 13h08. Jean-Luc Mélenchon était lui aussi à Strasbourg hier lorsqu'Emmanuel Macron a exposé son discours sur la politique européenne devant le Parlement européen. Seulement, à la différence du président, l'Insoumis s'est exprimé devant une assemblée d'électeurs pour défendre sa vision de l'Union européenne. Le candidat est catégorique : "Il n'y a pas de démocratie possible dans les traités européens". En conséquence, la seule réponse possible pour atteindre l'idéal politique du candidat est de "désobéir à toutes les dispositions des traités qui sont contradictoires avec [son] programme". C'est d'ailleurs ce qu'il propose avec sa stratégie de "l'opt-out" ou du désengagement en français : se dérober à certains principes du droit européen à coup de négociations. Une position qu'il a défendu dans une formulation très simple, mardi 18 janvier : "Nous ne nous attaquons pas à l'UE en disant 'jetez vos traités par la fenêtre, vous faites bien ce que vous voulez mais nous aussi'". "Il n'y a pas d'autorité supérieure à la souveraineté du peuple en République et en démocratie", a insisté Jean-Luc Mélenchon rejoignant les positions de Marine Le Pen ou d'Eric Zemmour sur la souveraineté nationale. Le sujet est délicat puisque le traité de Lisbonne, ratifié par la France, inscrit la primauté du droit européen sur les droits nationaux. Pourtant la liste de contre-exemples est longue selon le candidat de la gauche radicale. "On a découvert qu'il y a en Europe 2900 cas de désobéissance aux règlements de l'Union européenne. Et bien il y en aura un petit paquet de plus avec nous", s'est-il amusé sur de son projet. Nouveau sondage : 10 ou 11% d'intentions de vote pour Jean-Luc Mélenchon Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 19 janvier. 15h17. Le dernier sondage, réalisé par Harris Interactive et publié mercredi 19 janvier, crédite Jean-Luc Mélenchon de 10 ou 11% des intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle 2022, selon si Christiane Taubira est candidate ou non. Bien qu'il s'agirait là du meilleur score de la gauche, le candidat serait loin de rivaliser avec la droite et Emmanuel Macron pour accéder au second tour. Le représentant de la France Insoumise, qui souhaite réitérer sa bonne campagne de 2017 est encore loin des premières places : il ne semble pas encore en mesure de se faire une place pour le second tour de l'élection à la magistrature suprême. Jean-Luc Mélenchon compte tout de même s'imposer comme la personnalité de gauche en mesure de porter une dynamique, et cela passe par la mesure de l'opinion sur ses propositions. Les sondages devraient finir par changer la donne à gauche, alors qu'aucun candidat déclaré - Anne Hidalgo pour le Parti socialiste, Yannick Jadot pour Europe Ecologie-Les Verts, Arnaud Montebourg qui a fondé son mouvement et Fabien Roussel, candidat du PCF - ne souhaite renoncer à la course à l'Elysée. Dans l'état actuel des choses, c'est à droite que semble s'opérer le match pour une qualification de second tour à l'élection présidentielle.

Oui et depuis plusieurs mois ! Invité au JT de 20h de TF1 le dimanche 8 novembre 2020, Jean-Luc Mélenchon avait annoncé sa candidature soumise à une investiture populaire d'au moins 150 000 signatures en sa faveur, ce qu'il a obtenu assez facilement. "Aujourd'hui, seuls 500 élus le peuvent. Je soutiens l'idée que les citoyens puissent investir un candidat" avait-il justifié. Il lui reste à obtenir les parrainages de 500 élus locaux.

Lors de la précédente élection en 2017, Jean-Luc Mélenchon était le 4e homme de la présidentielle avec 19,58% des voix. Retrouvez ici les derniers sondages cumulés par le média Contexte.

Candidat depuis plusieurs mois, Jean-Luc Mélenchon est déjà en campagne. Sur son site de campagne, vous pouvez retrouver l'ensemble des propositions formulées jusque-là. Ce programme a été "co-écrit par des milliers de citoyens, il a été choisi par 7 millions d'électeurs en 2017 et a été actualisée pour tenir compte de 3 années de mobilisations sociales et de travail parlementaire" explique le site. Dans un entretien accordé au JDD samedi 11 septembre, le candidat LFI indique vouloir mettre le "social" au coeur de sa campagne. "On est en pandémie et les milliardaires se sont encore enrichis ! Nous avons des lois d'urgence sécuritaire, des lois d'urgence sanitaire : il est temps d'avoir une loi d'urgence sociale. Quand tant d'indicateurs sociaux virent au rouge, quand 10 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, on est bel et bien en état d'urgence sociale. Détresse psychologique, dégradation de la santé, destruction des services publics, explosion des trafics… Une partie de la société glisse vers le néant. Sans parler de l'impact social de la crise écologique" analyse-t-il. Cette loi d'urgence sociale que veut mettre en place le candidat Jean-Luc Mélenchon comporte "le blocage des prix sur les produits de première nécessité, l'augmentation du smic à 1 400 euros net et le report du remboursement des prêts garantis par l'État."

Sur la réforme des retraites. Invité de BFM Business ce jeudi 4 novembre, le candidat de La France Insoumise (LFI) à la présidentielle de 2022 a détaillé quelles méthodes il pourrait mettre en place afin de financer l'une des mesures figurant dans son programme électoral : le versement d'une pension à taux plein (au moins équivalente au Smic) à tout salarié ayant cotisé pendant 40 ans. Trois solutions sont proposées par le candidat Insoumis. "On n'a qu'à mettre le salaire des femmes au niveau de celui des hommes et les cotisations sociales payeront la différence", a d'abord expliqué le député des Bouches-du-Rhône. En alternative, il propose de créer "un million d'emplois en plus" : "S'il y a un million d'emplois de plus, on finance la retraite à 60 ans en 40 annuités", a-t-il notamment souligné. Troisième piste : "Une surcotisation de deux points sur tous les salaires au-delà de 3.400 euros". Le candidat LFI a également justifié dans quelle mesure cet aspect de son programme était fondamental : "Il faut arrêter de faire passer pour un progrès ou une loi d'équilibre ce qui est revenir au système des retraites quand il a été créé pour la première fois en 1910", a-t-il d'abord plaidé, affirmant ensuite que "vous savez comme moi que travailler trop longtemps nuit à la santé et que nuire à la santé augmente la détresse dans la vie personnelle, augmente la maladie, augmente le chômage des seniors qui coûte aujourd'hui 3 milliards. Autrement dit, ce que vous n'avez pas payé en retraite, vous le payez en chômage, la belle affaire".

Sur le pass sanitaire, Jean-Luc Mélenchon s'est positionné comme un fervent opposant. S'il se dit favorable à la vaccination en tant que telle, il soutient régulièrement les manifestations. "Nous nous opposons au pass sanitaire parce qu'il est attentatoire à la liberté dans le monde du travail, dans la société, dans les rapports humains" avait-il lancé devant ses militants fin août. Jean-Luc Mélenchon qualifie plus généralement ce pass sanitaire et la gestion de la crise comme une "addition de sottises sans nom, dans une inefficacité totale et une brutalité absolue." Lors de son interview au JDD, le député est revenu sur son rejet du pass : "Faire croire que ses titulaires ne présentent plus de danger pour les autres, c'est faux ! Mais le pass sanitaire crée une société de contrôle généralisé. Fichage généralisé, contrôles intempestifs absurdes, etc. Je l'ai dit sur tous les tons et j'ai voté contre".

Jean-Luc Mélenchon n'est pas contre la vaccination, comme il aime le rappeler au JDD ce 11 septembre 2020. "Je suis souvent accusé de tout… Je n'ai jamais été antivaccin. Je suis pro-sciences. Mais "science sans conscience n'est que ruine de l'âme", dit Rabelais !" En revanche, il est contre l'obligation vaccinale des soignants : "Les syndicats et les personnels soignants me disent que c'est insupportable. Et aussi que c'est impossible à faire, sauf à aggraver la crise, de licencier ceux qui ne veulent pas être vaccinés. Cette mesure brutale est contre-productive ! Et puis faire des héros d'hier - les personnels soignants - les salauds d'aujourd'hui, c'est écœurant…", regrette-t-il.