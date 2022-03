Jean-Luc Mélenchon : résultat des sondages, programme... Le vote "utile" à gauche ?

Chronique de campagne du 24 mars. 16h155. C’est dans une lettre aux professeurs, rendue publique, que Jean-Luc Mélenchon a dévoilé son programme pour l’éducation. Son projet ? Créer une école « de l’égalité et de l’émancipation ». Le candidat de La France insoumise l’assure, avec lui «plus aucune classe ne fermera sans l'accord du maire". En premier lieu, Jean-Luc Mélenchon entend augmenter les salaires « de 30% pour enrayer la paupérisation enseignante et continuer à attirer les meilleurs dans la carrière éducative.

Le représentant de La France insoumise, qui souhaite réitérer sa bonne campagne de 2017, compte tout de même s'imposer comme la personnalité de gauche en mesure de porter une dynamique, et cela passe par la mesure de l'opinion sur ses propositions. Néanmoins, alors qu'aucun candidat déclaré à gauche - Anne Hidalgo pour le Parti socialiste, Yannick Jadot pour Europe Écologie-Les Verts et Fabien Roussel, candidat du PCF - ne souhaite renoncer à la course à l'Élysée, dans l'état actuel des choses, c'est à droite que semble s'opérer le match pour une qualification de second tour à l'élection présidentielle.

Chronique de campagne du 23 mars. 16h40. Le dernier sondage , réalisé par Harris Interactive et publié mercredi 23 mars, crédite Jean-Luc Mélenchon de 14% des intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle 2022. Le candidat de La France insoumise obtiendrait ainsi la troisième place du premier tour, devant Eric Zemmour et Valérie Pécresse. Bien qu'il s'agirait là du meilleur score de la gauche, le candidat ne parviendrait pas à se hisser au second tour.

Les Insoumis en marche pour une VIe République : le rituel de Jean-Luc Mélenchon

Chronique de campagne du 21 mars. 10h30. De 12% à 13% d’intentions de vote dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon poursuit sa campagne en espérant accéder au second tour de l’élection présidentielle. Pour rallier davantage d’électeurs à gauche, le leader de la France insoumise organise des déplacements, des meetings, et même des marches, à l’instar de celle du dimanche 20 mars "pour la VIe République", un nouveau régime que son parti souhaite instaurer depuis plusieurs années. Cette marche s’inscrit elle aussi dans la continuité de ces deux campagnes précédentes (en 2012 et en 2017) et est devenue un rituel pour ses soutiens. Avec un cortège qui a marché de la place de la Bastille à celle de la République, il a mobilisé des dizaines de milliers de soutiens, 100 000 selon les organisateurs. S’il a d’abord dédié ce rassemblement à la résistance du peuple ukrainien et aux Russes qui s’opposent à l’offensive de leur président, le dessein final de ce dimanche était de convaincre les abstentionnistes. L’Insoumis a pris la parole à l’issue du rassemblement en appelant à la mobilisation électorale dans les urnes les 10 et 24 avril prochain : l’élection étant pour lui un "référendum social", il a exhorté chacun à choisir en conscience.

Ce discours de fin a survolé tous les sujets-clés du programme de l’Insoumis : la réforme du lycée qui passerait par le recrutement d’enseignants et l’augmentation de leur salaire, la hausse du pouvoir d’achat avec un SMIC à 1400 euros nets et la retraite à 60 ans. Cette dernière promesse pourrait achever de convaincre certains électeurs étant donné que bon nombre de candidats (d’Emmanuel Macron à la droite, mais aussi l’extrême-droite) prévoient de repousser encore l’âge de départ. Pour son projet de VIe République enfin, il a défendu son projet de convoquer une assemblée constituante dont les membres seront élus ou tirés au sort parmi des citoyens encore jamais élus dans les assemblées de la Ve République. Pour rappel, cette nouvelle République définirait un modèle d’institutions avec une "intervention populaire permanente" à travers le référendum d’initiative citoyenne et le référendum révocatoire. Elle permettrait selon lui de "rétablir les libertés publiques" et de "lutter contre la corruption". En conclusion de ce discours et de cette marche, l’Insoumis a rappelé que le passage aux urnes était crucial pour redonner un nouveau souffle à la démocratie française ; à ce titre, il a comparé l’équinoxe du printemps du dimanche 20 mars avec l’arrivée du "printemps du peuple".