"Jean-Luc Mélenchon : "une déroute totale" pour le parti présidentiel !"

MELENCHON. Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé au terme du 2e tour de cette élection législative et du beau score réalisé par la Nupes, juste derrière le parti de la majorité Ensemble! Il évoque notamment une "déroute" du gouvernement en place.

[Mis à jour le 19 juin 2022 à 21h01] Jean Luc Mélenchon s'est exprimé en même temps que Marine Le Pen qui l'avait devancé de quelques secondes après les résultats de cette élection législatives, et l'excellent score réalisé par la Nupes, avec environ 156 sièges à l'Assemblée nationale : "La déroute du parti présidentiel est totale" s'exprime-t-il. "Mon message ce soir est un message de combat" poursuit-il. Avant d'ajouter que "toutes les possibilités sont dans vos mains. Je change de poste de combat, mon engagement demeurera dans les premiers de vos rangs si vous le voulez bien. Le grand jaillissement de l'histoire du plus profond de ce qu'est la France (…) a un visage, le visage de notre collectif, celui de l'Union populaire." "Pas un instant nous ne renoncerons à gouverner ce pays". "La France est une nation politique malgré ce que dit l'abstention".

S'il ne se représente pas cette année et laisse la place à Manuel Bompard, il a été relativement impliqué dans son rôle, du moins en ce qui concerne les nombreuses propositions de résolution ou de lois qu'il a développées. Sa première, en date d'octobre 2017, concernait la création d'une commission d'enquête sur l'action de l'État dans la vente de plusieurs fleurons industriels et sur les moyens mis en œuvre pour défendre les intérêts fondamentaux de la nation dans le domaine économique. En 2018, il a demandé la création d'une commission d'enquête sur le scandale humain, sanitaire et écologique du chlordécone dans les Antilles françaises, un enjeu sociétal et sanitaire important de ces dernières années. Il avait également demandé la création d'une commission d'enquête sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite en France. Sa grande proposition concerne une loi constitutionnelle visant à instaurer la possibilité de référendums d'initiative citoyenne et proposée en janvier 2019. Sur le volet du climat, il a notamment proposé une résolution pour déclarer l'urgence climatique et sociale en mai 2019. Sur le plan de la parité, il a proposé une loi visant à mettre fin aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à poste égal en mars dernier.

Les quatre principaux partis composant l'alliance se sont entendus sur plus de 650 propositions programmatiques communes. Ce programme a pour socle celui de Jean-Luc Mélenchon et de l'Union populaire pour la présidentielle 2022, intitulé L'avenir en commun. Parmi les propositions communes de la Nupes, on retrouve la hausse du Smic à 1500€, la baisse de l'âge légal de départ en retraite à 60 ans, la mise en place d'une "planification écologique", ou encore la création d'une "allocation autonomie" pour les jeunes. Le programme de la Nupes signale également les points de divergences existant entre les différentes formations, "qui seront mis à la sagesse de l'Assemblée".

Jean-Luc Mélenchon a pris la 3e place du 1e tour de la présidentielle 2022. Avec 21,95% des suffrages exprimés, il a échoué à 1,2 points de Marine Le Pen et du second tour. Il a ainsi amélioré son résultat par rapport au 1e tour de 2017, où il était arrivé en 4e position derrière François Fillon, avec 19,58% des voix. C'était la 3e présidentielle de Jean-Luc Mélenchon : en 2012, il était déjà arrivé 4e du 1e tour, mais avec seulement 11,1% des voix, loin derrière François Hollande (28,63).