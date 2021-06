Bureaux de vote : adresse, horaires... Les infos pour les régionales et départementales

BUREAU DE VOTE. Pour voter, il faut savoir quel candidat choisir, mais aussi savoir où se rendre ! Pour ce dimanche 20 juin et le premier tour des élections régionales et départementales, ne vous trompez pas de bureau de vote !

[Mis à jour le 19 juin 2021 à 15h52] A chaque élection, il faut toujours se poser les bonnes questions : pour qui voter ? quand voter ? Et où voter ? La réponse à la première question est une matière intime, mais pour les deux autres, c'est un sujet d'ordre pratique. Pour le premier tour de ces élections régionales et départementales, ne vous trompez pas ! Votre vote ne sera pas enregistré si vous ne vous rendez pas au bon bureau de vote et aux bons horaires.

Linternaute.com a conçu une plateforme spéciale pour que tout un chacun trouve facilement les infos pratiques sur son bureau de vote partout en France, à retrouver sur cette page.

Il faut savoir que pour cette double élection, les communes ont du mettre en place un dispositif bien précis. Le ministère de l'Intérieur exige que les "bureaux de vote et les opérations électorales doivent être physiquement dédoublés", il doit donc y avoir deux endroits spécifiques pour les isoloirs et deux lieux différents pour les urnes. Compte tenu du caractère exceptionnel de ces deux élections, organisées dans un contexte sanitaire encore fragile, les maires peuvent "désigner un lieu extérieur comme lieu de vote, à un emplacement permettant une meilleur sécurité sanitaire". Il est bien entendu très important de respecter les gestes barrière : port du masque, lavage des mains au gel hydroalcoolique et respect des distanciations sociales : pas plus de trois électeurs par salle, ou pas plus de six si les deux élections du jour sont organisés dans la même grande pièce.

Le bureau de vote est attribué en fonction du lieu de résidence de l'électeur. Un découpage a été réalisé et validé par arrêté préfectoral dans chaque commune, en fonction du nombre de personnes inscrites sur les listes électorales. Selon la taille de la commune, il peut y avoir un seul bureau de vote (généralement à la mairie dans les plus petites) comme plusieurs (écoles, crèches, autres bâtiments municipaux). Le nombre de bureaux de vote peut donc varier assez sensiblement d'une commune à l'autre.

Un bureau de vote regroupe en général entre 800 et 1000 électeurs. Pour rappel, il n'est pas possible de choisir ou de changer de bureau de vote de rattachement. Pour savoir où et quand voter, Linternaute.com vous propose de retrouver facilement la liste des bureaux de vote de votre commune, ainsi que leurs horaires d'ouverture et de fermeture.

Trouvez votre bureau de vote

Les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote ne changent pas ou presque entre le premier et le deuxième tour de ces élections municipales. La majorité des bureaux de vote ouvre ses portes dès 8 heures du matin dimanche. Dans les plus petites villes, ils fermeront à 18h. Dans les grandes villes en revanche, deux heures de plus seront généralement accordées aux votants. A Paris, Lyon, Lille, Montpellier, Cannes, Nice, Marseille, Toulouse, Grenoble ou Nantes, les bureaux de vote fermeront à 20h. Dans certaines autres villes, les bureaux de vote fermeront à 19h, sur arrêté préfectoral.

Le scrutin est donc clôturé à 18, 19 ou 20 heures selon l'arrêté préfectoral. Le président constate publiquement l'heure de clôture du scrutin. Aucun vote ne peut plus alors être reçu. "Toutefois, si un électeur est entré dans le bureau de vote avant l'heure de clôture, il peut introduire son enveloppe dans l'urne après cette heure", détaille le site du gouvernement.

Pour les horaires d'ouverture des bureaux de vote, il n'y a qu'une heure à retenir : dans toutes les villes de France, les bureaux de vote ouvrent leurs portes à 8h. De manière générale, inutile de se presser à l'ouverture, il y a rarement des files d'attente à cette heure-là !

Selon l'arrêté préfectoral, le scrutin peut être clos à 18, 19 ou 20 heures en fonction des communes. Rappelons que les lieux de vote sont établis quartier par quartier, par arrêté préfectoral, en fonction de la population d'une commune donnée. Dans les petites villes, il faut voter avant 18h, dans les plus grandes de l'Hexagone, les habitants ont en général jusqu'à 20h pour se rendre dans leur bureau de vote et faire leur choix.

Les bureaux de vote font de nouveau l'objet de mesures de sécurité drastiques. Des règles de distanciation sociale et un nombre maximal d'électeurs dans chaque bureau viennent encadrer les opérations de vote, comme un sens de circulation pour limiter les contacts et attroupements. Le port du masque est obligatoire, même s'il peut être demandé aux électeurs de le retirer pour vérifier leur identité. Du gel hydroalcoolique doit être mis à disposition à proximité des urnes et le lavage des mains est conseillé avant et après chaque vote.

Avant d'aller voter, n'oubliez pas de prendre avec vous un stylo bleu ou noir indélébile, pour émarger. Un décret publié au Journal officiel, complété par une circulaire du ministère de l'Intérieur, indique en effet qu'il convient d'éviter l'usage de stylos communs pendant l'élection. Les membres du bureau (président, assesseurs) sont protégés par des panneaux transparents. Il leur est recommandé d'éviter de manipuler les documents d'identité et de préférer des contrôles visuels. Devant chaque bureau de vote, les électeurs retrouvent par ailleurs la liste des bons gestes à adopter.