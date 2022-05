"DIRECT. Gouvernement Macron : quels ministres pour Elisabeth Borne, nommée Première ministre ?"

GOUVERNEMENT. L'Elysée a officialisé la nomination d'Elisabeth Borne en tant que Première ministre. Jean Castex quitte Matignon tandis que son équipe gouvernementale devrait être remplacée dans les prochains jours.

18:55 - Les réactions à l'annonce de la nomination d'Elisabeth Borne L'Elysée a officialisé la candidature d'Elisabeth Borne dans un communiqué. Depuis, les réactions s'enchaînent, en particulier sur Twitter. Marlène Schiappa, ministre déléguée en charge de la Citoyenneté a pour sa part exprimé son "immense joie" à l'annonce de cette nouvelle. C'est également le cas de Roselyne Bachelot, son ex-collègue, qui a écrit : "Je te souhaite plein succès dans cette nouvelle et passionnante mission au service des Français" et de Catherine Vautrin, qui était elle aussi pressentie pour le post : "Enfin une femme à Matignon !". Pour Sandrine Rousseau en revanche, Elisabeth Borne est "une femme libérale", une appellation qu'elle a ponctué d'un émoji sens interdit. Pour Marine Le Pen, plus dure encore, cette nomination démontre l'incapacité d'Emmanuel Macron à "rassembler et la volonté de poursuivre sa politique de mépris, de déconstruction de l'État, de saccage social, de racket fiscal et de laxisme".

18:44 - Jean-Luc Mélenchon raille la future Première ministre Si les tweets des personnalités de la majorité présidentielle se sont faits aimables envers le Premier ministre sortant, Jean-Luc Mélenchon lui n'a pas hésité à tacler le successeur de Jean Castex. «Grande tension avant la nomination de mon prédécesseur. Sera-t-elle de droite ou bien de droite ?" s'est moqué sur twitter le chef des Insoumis. Alors que la nomination d'Elisabeth Borne n'était pas encore officialisée (elle l'est désormais depuis le communiqué publié par le Palais de l'Elysée), il s'est projeté dans les mesures qu'elle pourrait mettre en place, citant une "baisse de l’allocation d’1 million de chômeurs", la "suppression des tarifs réglementés" et une "retraite à 65 ans". "En avant pour une nouvelle saison de maltraitance sociale!", a-t-il conclue. Celui qui a demandé aux Français de l'élire Premier ministre en offrant à la Nupès la majorité lors des législatives de juin prochain a ironisé : "Personne ne veut le job. C'est un CDD de mission d'intérim".

18:35 - Jean Castex remercié par tous ses collaborateurs sur Twitter La liste s'allonge. Alors que la passation de pouvoir devrait avoir lieu aux alentours de 19h, de nombreuses personnalités politiques de la majorité présidentielle remercient le travail de Jean Castex durant ces deux années à Matignon. Après le tweet du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, et celui du chef de l'Etat, c'est au tour de Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur de qualifier l'ex Premier ministre de "chef d’équipe efficace au service de la France et de nos concitoyens". Il le décrit même comme un "serviteur de notre État et de ses valeureux agents". Quelques minutes plus tôt, la ministre du logement Emmanuelle Wargon écrivait sur son compte Twitter : "merci pour ces deux ans à vos côtés", parlant de deux ans "d’actions et de combats en faveur du logement, un sujet majeur dans la vie des Français". Ponctuant son tweet d'un selfie d'eux deux, elle s'est dite "fière du travail accompli ensemble".

18:24 - Elisabeth Borne officiellement nommée Première ministre d'Emmanuel Macron C'est officiel ! Après trois semaines d'attentes, les Français découvrent le nom de la nouvelle Première ministre : il s'agit de l'ex ministre du Travail Elisabeth Borne. Le service de presse et de veille du Palais de l'Elysée indique ce 16 mars 2022 : "Le Président de la République a nommé Mme Elisabeth BORNE, Première ministre et l’a chargée de former un Gouvernement". Le communiqué officiel est disponible ici.

18:20 - Des précisions sur la passation de pouvoir ! Selon BFMTV, la passation de pouvoir avec Jean Castex devrait avoir lieu aux alentours de 19h. Le média indique dans son direct que le successeur du Premier ministre démissionnaire "doit arriver vers 18h30". Il ajoute : "S'ensuivra un temps d'échange privé avant la passation dans la cour. Jean Castex quittera ensuite Matignon à pieds". Elisabeth Borne devrait donc être celle qui s'entretiendra avec Jean Castex.

18:15 - La nomination d'Elisabeth Borne se précise Après BFMTV, c'est au tour du journal Le Monde de confirmer les rumeurs : "Elisabeth Borne va être nommée première ministre et ainsi succéder à Jean Castex, qui vient de remettre sa démission, a appris Le Monde de plusieurs sources dans l’entourage d’Emmanuel Macron" (tiré du direct du Monde). Quant à Renaud Muselier, le président de la région PACA, il l'imagine déjà à Matignon et parle sur Twitter de cette nomination comme d'une "excellente nouvelle', alors même qu'elle n'est pas encore officielle.

17:55 - Les remerciements d'Emmanuel Macron à Jean Castex Dans la foulée de Richard Ferrand qui a complimenté l'ancien Premier ministre, le chef de l'Etat a tweeté sa reconnaissance envers son ex-collaborateur. "Merci à Jean Castex, à son gouvernement et à toute son équipe. Durant près de deux ans, il a agi avec passion et engagement au service de la France. Soyons fiers du travail accompli et des résultats obtenus ensemble", écrit-il. Ce 16 mai était donc pour Jean Castex le clap de fin des 682 jours passés à Matignon. Pour le reste de l'équipe ministérielle, le remaniement ne devrait pas tarder.

17:38 - La Première ministre devrait être la ministre du Travail Elisabeth Borne Elisabeth Borne devrait être nommée Première Ministre d'une minute à l'autre ! C'est l'affirmation de BFTMV qui écrit dans son direct : "Selon nos informations, la ministre du Travail Élisabeth Borne se trouve à l'Élysée et va être nommée Première ministre". Celle qui a dirigé le ministère de la Transition écologique et celui des Transports pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron serait donc la nouvelle locataire de Matignon? De fait, elle répond à la plupart des critères, du moins ceux qu'Emmanuel Macron a laissé entendre, à savoir un profil "social et écologie". Avec un profil plus proche de la gauche, elle a quelques liens avec le Parti socialiste et a été le visage de la transition écologique pendant 11 mois de 2019 à 2020. L'officialisation de cette information ne devrait plus tarder.

17:19 - De retour à Matignon, Jean Castex est applaudi par ses collaborateurs En rentrant de l'Elysée, où il a présenté sa démission à Emmanuel Macron, il a été applaudi par ses collaborateurs à son retour à Matignon. Après Gabriel Attal et le reste de l'équipe gouvernementale du premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui a remercié Jean Castex pour son travail avec un cadeau de départ le 12 au soir, c'est au tour de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, de tweeter pour le remercier "d’avoir servi la France et gouverné le pays pendant près de deux ans avec humanité, efficacité, loyauté, et une énergie épatante". Le flambeau est officiellement passé, et nous connaîtrons le nom de son ou sa successeur(e) dans quelques minutes. La passation de pouvoir est prévue pour ce lundi : elle devrait avoir lieu avant 20h.

17:13 - La démission de Jean Castex confirmée par un communiqué de l'Elysée C'est officiel, Jean Castex a plié bagage ! "Jean Castex a remis ce jour la démission du gouvernement au président de la République, qui l'a acceptée. Il assure, avec les membres du gouvernement, le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement", indique un communiqué de l'Elysée.

17:10 - Jean Castex a quitté l'Elysée : il regagne Matignon Le Premier ministre vient de quitter l'Elysée pour regagner Matignon, l'illustrent les images diffusées par diverses chaînes de télévision. Sur Twitter, une journaliste de TF1-LCI assure que son entrevue avec Emmanuel Macron a duré une heure, et qu'il n'est plus Premier ministre après avoir remis sa démission. Selon l'AFP, Jean Castex accueillera le ou la futur(e) Premier(e) ministre autour de 18 h 30 à Matignon. Ce n'est qu'après un temps d'échange privé qu'il effectuera la passation dans la cour, avant de quitter les lieux à pied.

17:05 - Qui est Valérie Létard, personnalité pressentie pour être Première Ministre? Si Elisabeth Borne est pour le moment en tête des pronostics qui tentent de déterminer le nom de la future Première ministre (avec une forte probabilité pour qu'il s'agisse d'une femme), un autre nom a récemment émergé. Il s'agit de celui de Valérie Létard. Présente à la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron, cette sénatrice du Nord appartient au "centre-droit" réuni sous la bannière de l'Union des démocrates et des indépendants, un parti politique français fondé en 2012 par Jean-Louis Borloo, ex-député européen et ex-maire de Valenciennes. Secrétaire d'Etat à deux reprises sous les gouvernements de François Fillon, elle fut chargée d'axes sociaux tels que la parité, la solidarité, mais aussi de problématiques environnementales, ce qui la place en bonne position pour devenir la Première ministre au "profil social et écologique" que semble rechercher le chef de l'Etat. Pour plus d'informations sur celle qui pourrait succéder à Jean Castex, vous pouvez consulter notre article dédié ici.

16:37 - Elisabeth Borne est également candidate aux législatives Alors qu'elle est fortement pressentie pour devenir Première ministre, Elisabeth Borne est également candidate aux élections législatives. L'actuelle ministre du Travail a lancé sa campagne sur la 6e circonscription du Calvados. Ce ne serait pas la première fois qu'un chef du gouvernement prétend également à la députation : Jean-Marc Ayrault, Michel Rocard, Raymond Barre et Pierre Messmer s'étaient également lancés, avec succès, dans une campagne pour être élu à l'Assemblée nationale.