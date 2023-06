Remaniement : Borne et des ministres remplacés sous peu ? Des noms déjà en lice

REMANIEMENT. Alors que le maintien du gouvernement semblait garanti au moins jusqu'au 14 juillet 2023, un remaniement pourrait intervenir d'ici là. Les rumeurs s'épaississent à ce sujet et des noms de potentiels ministres circulent déjà.

Le gouvernement a résisté à une 17ème motion de censure le lundi 12 juin, mais si Elisabeth Borne et ses ministres s'accrochent, l'exécutif a indéniablement du plomb dans l'aile. Les critiques soufflées çà et là depuis des semaines ne font que se multiplier : manque d'incarnation, ministres trop effacés et pas assez prêts à aller au combat, ou encore "boulets" lors d'apparitions publiques. Et les détracteurs ont pour eux l'opinion publique, puisque 6 Français sur 10 souhaitent que l'actuelle Première ministre soit remplacée et du fait le gouvernement reformé à en croire le sondage Odoxa-Backbone Consulting réalisé pour Le Figaro et publié à la mi-mai.

Face à tant de fébrilité, Emmanuel Macron envisagerait un remaniement et plus vite que prévu. Alors que les membres du gouvernement se pensaient à l'abri au moins jusqu'au 14-Juillet, échéance du plan des "100 jours d'apaisement", un changement d'équipe pourrait être décidé avec quelques jours d'avance. Mais qui serait évincé et qui viendrait remplacer les ministres sortants ? Rien n'est encore sûr si ce n'est que "tout le monde est sur la sellette" d'après un conseiller élyséen auprès d'Europe 1.

Avec le plan des "100 jours" pour apaiser l'opinion publique après la crise de la réforme des retraites, le chef de l'Etat a chargé le gouvernement d'une feuille de route au moins jusqu'au 14-Juillet. A cette date, jour de Fête nationale, Elisabeth Borne doit dresser le bilan de sa première année passée à Matignon. Cette perspective coupait court à tout remaniement avant la rentrée prochaine, mais le changement pourrait être plus rapide que prévu. Un conseiller contacté par Europe 1 le 13 juin s'attend à "un remaniement dans les 15 prochains jours", quand un autre évoque une "fenêtre de tir entre le 19 juin et le 10 juillet" dans l'agenda d'Emmanuel Macron. Trois semaines durant lesquelles le chef de l'Etat, exempt de rendez-vous internationaux, pourrait se pencher sur sa future équipe ministérielle. D'autant qu'à en croire Le Parisien, les conversations ont déjà commencé entre lui et la Première ministre. L'Express ajoute qu'Emmanuel Macron a pris conseil auprès de Nicolas Sarkozy lors d'une entrevue le 6 juin.

Borne remplacée ou maintenue lors du remaniement ?

Le remplacement d'Elisabeth Borne à Matignon semblait être la principale motivation d'un prochain remaniement. En cause, le manque de popularité de la Première ministre ayant joué les fusibles lors de l'adoption de la réforme des retraites. Si les Français ne se disent pas convaincus, les députés n'ont pas non plus manqué d'exprimer leur opposition à la sexagénaire avec 17 motions de censure déposées en seulement un an. Les relations plutôt conflictuelles entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, décrites dans plusieurs médias, étaient aussi le signal d'un remaniement en approche.

Mais la donne aurait changé. Si sur le plan politique Matignon et l'Elysée ne marchent toujours pas sur une même ligne, les deux responsables politiques pourraient continuer un (petit) bout de chemin ensemble. Elisabeth Borne "fait très bien le job" a reconnu un ministre au fait de la mésentente entre la cheffe du gouvernement et le chef de l'Etat. Outre le travail mené par le sexagénaire, c'est l'absence de meilleures options qui dicterait ce maintien d'après un conseiller proche de l'Elysée auprès de Franceinfo : "Il aimerait la changer, mais les conditions ne sont pas réunies". Aucun potentiel remplaçant d'Elisabeth Borne ne parait en mesure d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, pas plus que de conclure une alliance avec la droite. Si la Première ministre peut espérer du sursis, son avenir à Matignon, en particulier sur le long terme, reste toujours incertain.

Quels ministres risquent d'être évincés lors du remaniement ?

Le sort de la Première ministre n'est pas encore scellé, pas plus que ceux des ministres de son gouvernement. Quelques poids lourds s'étant montrés fidèles à Emmanuel Macron sont à l'abri, notamment des noms comme ceux de Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Gabriel Attal ou encore Olivier Véran. Les ministres encombrés par des affaires judiciaires pourraient en revanche être sur la sellette, à l'instar du garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti ou du ministre du Travail Olivier Dussopt. Marlène Schiappa qui a multiplié les polémiques ces dernières semaines, avec sa Une dans Playboy et surtout les soupçons sur la mauvaise gestion et utilisation du Fonds Marianne, pourrait aussi être mise à l'écart imagine Franceinfo.

Parmi les ministres qui n'ont pas convaincu se trouvent ceux issus de la société civile. Nommés à des postes clefs, le ministre de la Santé François Braun et le ministre de l'Education Pap Ndiaye n'en ont pas fait assez aux yeux de certains membres du gouvernement. "Les deux grands services publics sont affaiblis, ils n'ont pas pris leurs sujets à bras-le-corps" charge l'un d'entre eux auprès du média public.

Des députés en lice pour être ministres ?

Pour s'installer dans les ministères, les prétendants ne manquent pas. Surtout, le remplacement de la plupart des membres du gouvernement ne serait pas vécu comme un tremblement de terre par les Français. Mis à part la poignée de ministre en première ligne depuis la précédente mandature, personne n'imprègne auprès de la population. Et même en interne, à en croire un élu de la majorité. "L'autre jour, Marc Ferracci (député Renaissance) n'a même pas reconnu Sonia Backès (secrétaire d'Etat à la citoyenneté) !", s'esclaffe-t-il dans L'Obs.

Certains macronistes poussent donc pour faire faire bouger les lignes. "Macron n'a pas d'autre choix" lance l'un d'eux auprès de l'hebdomadaire, plaidant pour "une équipe plus resserrée et plus identifiée", un collègue abondant dans son sens auprès de La Dépêche du Midi : "Il faut des profils plus politiques. Une incarnation à la Santé et à l'Éducation est nécessaire."

Alors, qui pour prendre un maroquin ? Des noms de députés tels que ceux d'Aurore Bergé (présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée), Guillaume Kasbarian (président de la commission des Affaires économiques), Saché Houlié (de celle des Lois), Florent Boudié, Maud Bregeon ou encore Marie Lebec sont cités par L'Opinion. Et si le Sénat devenait également un vivier ? Mathieu Lefèvre et Louis Margueritte pourraient être dans la course. Pour quels postes ? L'heure n'en est pas là. Mais, avec discrétion pour tenter de ne pas se griller, chacun tente tranquillement de placer ses pion.