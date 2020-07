"Remaniement ministériel : 6 nouveaux secrétaires d'Etat, 5 renouvelés"

Le premier gouvernement Castex est enfin complet. Voici la liste de tous les secrétaires d'Etat et des ministres après le remaniement intervenu cet été 2020.

Il aura donc fallu attendre fin juillet pour que le gouvernement Castex soit enfin au complet. Après un remaniement intervenu au début du mois, avec le départ d'Edouard Philippe, les surprises Roselyne Bachelot, Eric Dupond-Moretti et la nomination controversée de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, l'Elysée a dévoilé la liste des 11 secrétaires d'Etat, dimanche 26 juillet, nommés pour assister les ministres et ministres délégués déjà en place. Seulement 6 nouvelles personnalités font leur entrée dans le gouvernement : Bérangère Abba, en charge de la Biodiversité ; Nathalie Elimas, chargée de l'Éducation prioritaire ; Sarah El Haïry , chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, Olivia Grégoire, chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable ; Joël Giraud, chargé de la Ruralité, auprès de la ministre de la Cohésion des territoires ; Sophie Cluzel, chargée des Personnes handicapées. Retrouvez ci-dessous la liste de tous les membres du gouvernement, qui compte désormais 21 hommes et 22 femmes :

En savoir plus

Premier ministre, chef du gouvernement : Jean Castex

Les ministres

Ministre de l'Europe des Affaires étrangères : Jean-Yves Le Drian

Ministre de la Transition écologique : Barbara Pompili

Ministre de l'Education, de la Jeunesse et des Sports : Jean-Michel Blanquer

Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance : Bruno Le Maire

Ministre des Armées et de la Défense : Florence Parly

Ministre de l'Intérieur : Gérald Darmanin

Ministre du Travail de l'Emploi et de l'Insertion : Elisabeth Borne

Ministre des Outre-Mer : Sébastien Lecornu

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux : Eric Dupond-Moretti

Ministre de la Cohésion et des Territoires : Jacqueline Gourault

Ministre de la Culture : Roselyne Bachelot

Ministre de la Santé et des Solidarités : Olivier Véran

Ministre de la Mer : Annick Girardin

Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation : Frédérique Vidal

Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation : Julien Denormandie

Ministre de la Fonction et de la Transformation publique : Amélie de Montchalin

Les ministres délégués

Ministre délégué aux Relations avec le Parlement : Marc Fesneau

Ministre déléguée à l'Egalité hommes-femmes, aux Droits et à l'Egalité des chances : Elisabeth Moreno

Ministre délégué au Commerce extérieur et à l'Attractivité : Frank Riester

Ministre déléguée au Logement : Emmanuelle Wargon

Ministre délégué aux Transports : Jean-Baptiste Djebbari

Ministre délégué aux Comptes publics : Olivier Dussopt

Ministre déléguée à l'Industrie : Agnès Panier Runacher

Ministre délégué aux PME : Alain Griset

Ministre déléguée aux Sports : Roxana Maracineanu

Ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens combattants : Geneviève Darrieussecq

Ministre déléguée à la Citoyenneté : Marlène Schiappa

Ministre déléguée à l'Insertion : Brigitte Klinkert

Ministre déléguée chargée de la Ville : Nadia Hai

Ministre déléguée à l'Autonomie : Brigitte Bourguignon

Les secrétaires d'Etat

Secrétaire d'Etat, porte-parole du gouvernement : Gabriel Attal

Sophie Cluzel , chargée des Personnes handicapées, auprès du Premier ministre

, chargée des Personnes handicapées, auprès du Premier ministre Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne , chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie

, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Clément Beaune , chargé des Affaires européennes

, chargé des Affaires européennes Auprès de la ministre de la Transition écologique, Bérangère Abba , chargée de la Biodiversité ;

, chargée de la Biodiversité ; Auprès du ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, Mme Nathalie Elimas , chargée de l'Education prioritaire, Mme Sarah El Hairy , chargée de la Jeunesse et de l'Engagement

, chargée de l'Education prioritaire, Mme , chargée de la Jeunesse et de l'Engagement Auprès du ministre de l'Economie et des Finances, Cédric O , chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques

, chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques Auprès du ministre de l'Economie et des Finances, Olivia Grégoire , chargée de l'Economie sociale, solidaire et responsable

, chargée de l'Economie sociale, solidaire et responsable Auprès de la ministre du Travail et de l'Emploi, L aurent Piétraszewski , chargé des Retraites et de la Santé au travail

, chargé des Retraites et de la Santé au travail Auprès de la ministre de la Cohésion des territoires, Joël Giraud , chargé de la Ruralité

, chargé de la Ruralité Auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, Adrien Taquet, chargé de l'Enfance et des Familles.

En réalité, de très nombreux ministres du dernier gouvernement Philippe restent aux responsabilités comme : Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères), Jean-Michel Blanquer (Education, mais aussi cette fois Jeunesse et Sports), Bruno Le Maire (Economie), Florence Parly (Défense), Jacqueline Gourault (Territoires), Olivier Véran (Santé), Frédérique Vidal (Enseignement supérieur) restent à leur poste. Ont quitté leur ministère pour un autre : Gérald Darmanin qui passe du Budget à l'Intérieur, Elisabeth Borne de la Transition au Travail et à l'Emploi, Sébatien Lecornu des Collectivités aux Outre-Mer, Annick Girardin qui hérite d'un tout nouveau ministère de la Mer, Julien Denormandie promu à l'Agriculture et Amélie de Montchalin à la Fonction publique.

Huit nouveaux ministres ou ministres délégués font leur entrée : Barbara Pompili à la Transition écologique, Eric Dupond-Moretti à la Justice, Roselyne Bachelot à la Culture, et Elisabeth Moreno à l'Egalité femmes-hommes, Alain Griset aux PME, Brigitte Klinkert à l'Insertion, Nadia Hai à la Ville et Brigitte Bourguignon à l'Autonomie.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Christophe Castaner, Sibeth NDiaye, Nicole Belloubet, Muriel Pénicaud et Didier Guillaume ont quitté le gouvernement et l'exécutif.