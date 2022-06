"Remaniement ministériel : après les législatives, un gouvernement chamboulé ?"

REMANIEMENT. A l'issue des élections législatives, un remaniement ministériel devrait être effectué. Qui sera sommé de partir ? Qui pourrait faire son entrée ? Elisabeth Borne restera-t-elle en poste ? Les premiers éléments.

[Mis à jour le 19 juin 2022 à 19h24] Après chaque élection législative, un remaniement ministériel a lieu. Mais dans quels délais une fois la composition de l'Assemblée nationale connue ? En 2002, le gouvernement Raffarin 2 a été nommé par décret dès le lendemain du 2e tour. Ce fut également le cas en 2007 : François Fillon avait été reconduit dans la foulée des législatives et son nouveau gouvernement nommé le mardi. En 2012, Jean-Marc Ayrault avait lui aussi été confirmé à Matignon le lendemain du scrutin. Ses ministres, eux, avaient été annoncés le jeudi de la même semaine. Enfin, en 2017, Emmanuel Macron avait à nouveau nommé Edouard Philippe comme chef du gouvernement dès le lendemain du 2e tour, la nomination des ministres étant intervenue le mercredi.

L'annonce avait en revanche (beaucoup) tardé après sa réélection comme président de la République : Emmanuel Macron avait attendu trois semaines avant de nommer sa nouvelle Première ministre, puis le nouveau gouvernement. Une attente, la plus longue dans l'histoire de la Ve République, qui avait finalement débouché sur un jeu de chaises musicales entre une partie des ministres déjà en poste, tandis que certains portefeuilles-clés n'ont pas changé de main et que seuls quelques nouveaux visages sont apparus dans le paysage gouvernemental. Mais alors que se terminent les élections législatives ce dimanche 19 juin 2022, le président de la République devrait procéder à un remaniement dans les jours à venir. Elisabeth Borne sera-t-elle confirmée à Matignon ? Des ministres vont-ils devoir, déjà, quitter leur poste ? Quelles nouvelles figures pourraient faire leur apparition dans l'organigramme ministériel ?

Un remaniement lié à d'éventuelles défaites aux législatives

La règle avait été fixée avant même le début de la campagne pour les élections législatives : tout ministre se présentant au scrutin et n'étant pas élu député devra faire ses cartons et quitter ses fonctions. De quoi mettre sous pression les 15 membres du gouvernement en lice, dont chacun aspire à prendre part au second quinquennat d'Emmanuel Macron. Si tous avaient passé le 1er tour sans embûche, trois sont toutefois en difficultés : Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ; Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique ; Clément Beaune, ministre délégué à l'Europe. Si le trio s'est hissé au 2e tour, il n'est arrivé que 2e dimanche dernier et doit donc rattraper son retard, chacun face à un candidat de la Nupes. Le cas contraire, ils se verront signifier la fin de leur mission gouvernementale et devront être remplacés.

Elisabeth Borne toujours Première ministre après le remaniement ?

Elisabeth Borne pourrait elle aussi être sur la sellette. Si comme tous les membres du gouvernement, elle doit l'emporter dans la 6e circonscription du Calvados afin de rester en poste à Matignon, un coup de théâtre politique n'est pas à exclure en fonction du résultat de la coalition Ensemble (LREM, MoDem, Horizons, Agir). Si la majorité absolue est décrochée par l'alliance mise en place derrière Emmanuel Macron, l'ancienne ministre du Travail mais aussi des Transports ne sera pas inquiétée. En revanche, dans la probable éventualité d'une majorité relative à l'Assemblée nationale pour Emmanuel Macron, elle pourrait être fragilisée. Selon le nombre de députés décrochés par le chef de l'Etat -signe d'une désapprobation de ses choix si le nombre est faible-, ce dernier pourrait réfléchir à un changement de Première ministre, bien qu'à ce stade, cette hypothèse n'a jamais été évoquée. En revanche, si un tout autre groupe politique est majoritaire au palais Bourbon, Elisabeth Borne sera contrainte de démissionner et Emmanuel Macron devra nommer à Matignon une personnalité issue de la principale force politique.

Le gouvernement sera-t-il élargi avec le remaniement ?

Par ailleurs, lors du remaniement du gouvernement à venir, de nouveaux ministères devraient entrer dans la liste des prérogatives du gouvernement. Lorsque la liste des portefeuilles a été dévoilée fin mai, qu'elle ne fut pas la surprise des professionnels du secteur du logement, mais aussi des transports (tout comme de nombreux politiques) de ne voir aucune personnalité être nommée en charge de ces domaines. Alors que la polémique a vite enflée, Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement, avait vite évoqué un élargissement du gouvernement après les législatives : " il y aura très certainement de nouvelles personnalités au sein du gouvernement spécifiquement dédiées par exemple aux transports, au logement, sous la supervision de la ministre Amélie de Montchalin (ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ndlr) directement placée sous la Première ministre."

Les ministres du gouvernement borne

La liste des nouveaux ministres après le remaniement

ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique : Bruno Le Maire

ministre de l'Intérieur : Gérald Darmanin

ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : Catherine Colonna

garde des Sceaux, ministre de la Justice : Eric Dupont-Moretti

ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires : Amélie de Montchalin

ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse : Pap Ndiaye

ministre des Armées : Sébastien Lecornu

ministre de la Santé et de la Prévention : Brigitte Bourguignon

ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion : Olivier Dussopt

ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées : Damien Abad

ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : Sylvie Retailleau

ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire : Marc Fesneau

ministre de la Transformation et de la Fonction publiques : Stanislas Guerini

ministre des Outre-mer : Yaël Braun-Pivet

ministre de la Culture : Rima Abdul Malak

ministre de la Transition énergétique : Agnès Pannier-Runacher

ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralymoiques : Amélie Oudéa-Castéra

La liste des ministres délégués :

ministre chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique : Olivier Véran

ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances : Isabelle Rome

ministre des Comptes publics : Gabriel Attal

ministre chargé des Collectivités territoriales : Christophe Béchu

ministre chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité : Franck Riester

ministre chargé de l'Europe : Clément Beaune

porte-parole du gouvernement : Olivia Grégoire

Liste des secrétaires d'Etat :