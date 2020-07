"Remaniement ministériel : des secrétaires d'Etat, mais aussi davantage de conseillers attendus"

Le remaniement du gouvernement ne s'achèvera qu'avec la nomination des secrétaires d'Etat. Et manifestement, Emmanuel Macron et Jean Castex ont l'intention de renforcer chaque ministère, avec plus de collaborateurs qu'auparavant.

[Mis à jour le 13 juillet 2020 à 15h00] Mais quand les secrétaires d'Etat, qui constituent tout de même une bonne partie du gouvernement, seront-ils nommés ? Avec la nomination des ministres et ministres déléguées la semaine passée, puis la vague de commentaires avant que les médias ne tournent la page de cette séquence, on pourrait presque oublier qu'en réalité, le remaniement ministériel est toujours en cours. De nombreux membres du gouvernement, qui ont quitté leurs fonctions lors de la démission d'Edouard Philippe, n'ont pas encore été remplacés. Seule exception pour l'heure : le portefeuille de porte-parolat, qui a été confié à Gabriel Attal. Pour les autres, patience donc, mais il semblerait que les derniers ajustements soient en cours et que l'annonce soit pour bientôt.

Il est probable que tous les périmètres ministériels soient connus ce jeudi, ou au plus tard vendredi. Jean Castex est attendu pour sa déclaration de politique générale ce mercredi 15 juillet, au lendemain du discours d'Emmanuel Macron. Ces deux événements ne devraient pas être perturbés par une quelconque agitation médiatique sur les nouveaux entrants.

Selon les informations de LCI, si certains domaines retenus sont encore sujets à débat, le numérique, le handicap et la sécurité publique auront bel et bien leurs portefeuilles ministériels. Reste le casting, qui là encore ne semble pas encore arrêté, Le Parisien citant de possibles nouveaux entrants parmi les députés LREM comme Olivia Grégoire, Aurore Bergé, Sacha Houlié et Carole Grandjean.

Ce qui est certain, c'est que les ministres et les secrétaires d'Etat disposeront de davantage de moyens humains que précédemment. Grâce à un décret publié ce dimanche au Journal officiel, le nombre de conseillers autorisés pour le nouveau gouvernement a été nettement augmenté, jusqu'à 50 % par rapport à 2017. Désormais, "le cabinet d'un ministre ne peut comprendre plus de quinze membres, le cabinet d'un ministre délégué ne peut comprendre plus de treize membres, le cabinet d'un secrétaire d'État ne peut comprendre plus de huit membres". Rappelons qu'à sa prise de fonction, Emmanuel Macron avait pris soin à limiter la taille des cabinets ministériels, avec le souhait de réduire les coûts de fonctionnement et dans un souci de concentrer les responsabilités. Le nombre de conseillers ne pouvait alors excéder dix pour un ministre, huit pour un ministre délégué et cinq pour un secrétaire d'État.

Des manifestations de mécontentement

Depuis l'annonce du remaniement, des contestations ont émergé et ne semblent pas s'éteindre. Quelques incidents, devant l'Elysée, avaient émaillé l'annonce des nominations d'Eric Dupond-Moretti et de Gérald Darmanin, début juillet, respectivement au ministère de la Justice et de l'Intérieur. Vendredi dernier, des rassemblements féministes ont même été organisés dans plusieurs villes de France, confirmant ainsi la fronde provoquée par la présence des deux ministres dans le nouveau gouvernement. Le nouveau premier flic de France, qui fait l'objet d'une plainte pour viol et faisant l'objet d'une enquête, et le garde des Sceaux, ouvertement critique envers le mouvement "Metoo", vivent un début de mandat délicat face à des féministes qui n'hésitent pas, dans leurs pancartes, à outrepasser la présomption d'innocence pour faire passer des messages. "Bienvenue au ministère du viol", "Violeurs en prison, pas au gouvernement", "Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice" : voici quelques exemples de ce qu'il était possible de lire lors du rassemblement toulousain.

En savoir plus

Premier ministre, chef du gouvernement : Jean Castex

Les ministres

Ministre de l'Europe des Affaires étrangères : Jean-Yves Le Drian

Ministre de la Transition écologique : Barbara Pompili

Ministre de l'Education, de la Jeunesse et des Sports : Jean-Michel Blanquer

Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance : Bruno Le Maire

Ministre des Armées et de la Défense : Florence Parly

Ministre de l'Intérieur : Gérald Darmanin

Ministre du Travail de l'Emploi et de l'Insertion : Elisabeth Borne

Ministre des Outre-Mer : Sébastien Lecornu

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux : Eric Dupond-Moretti

Ministre de la Cohésion et des Territoires : Jacqueline Gourault

Ministre de la Culture : Roselyne Bachelot

Ministre de la Santé et des Solidarités : Olivier Véran

Ministre de la Mer : Annick Girardin

Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation : Frédérique Vidal

Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation : Julien Denormandie

Ministre de la Fonction et de la Transformation publique : Amélie de Montchalin

Les ministres délégués

Ministre délégué aux Relations avec le Parlement : Marc Fesneau

Ministre déléguée à l'Egalité hommes-femmes, aux Droits et à l'Egalité des chances : Elisabeth Moreno

Ministre délégué au Commerce extérieur et à l'Attractivité : Frank Riester

Ministre déléguée au Logement : Emmanuelle Wargon

Ministre délégué aux Transports : Jean-Baptiste Djebbari

Ministre délégué aux Comptes publics : Olivier Dussopt

Ministre déléguée à l'Industrie : Agnès Panier Runacher

Ministre délégué aux PME : Alain Griset

Ministre déléguée aux Sports : Roxana Maracineanu

Ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens combattants : Geneviève Darrieussecq

Ministre déléguée à la Citoyenneté : Marlène Schiappa

Ministre déléguée à l'Insertion : Brigitte Klinkert

Ministre déléguée chargée de la Ville : Nadia Hai

Ministre déléguée à l'Autonomie : Brigitte Bourguignon

Secrétaire d'Etat, porte-parole du gouvernement : Gabriel Attal

En réalité, de très nombreux ministres du dernier gouvernement Philippe restent aux responsabilités comme : Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères), Jean-Michel Blanquer (Education, mais aussi cette fois Jeunesse et Sports), Bruno Le Maire (Economie), Florence Parly (Défense), Jacqueline Gourault (Territoires), Olivier Véran (Santé), Frédérique Vidal (Enseignement supérieur) restent à leur poste. Ont quitté leur ministère pour un autre : Gérald Darmanin qui passe du Budget à l'Intérieur, Elisabeth Borne de la Transition au Travail et à l'Emploi, Sébatien Lecornu des Collectivités aux Outre-Mer, Annick Girardin qui hérite d'un tout nouveau ministère de la Mer, Julien Denormandie promu à l'Agriculture et Amélie de Montchalin à la Fonction publique.

Huit nouveaux ministres ou ministres délégués font leur entrée : Barbara Pompili à la Transition écologique, Eric Dupond-Moretti à la Justice, Roselyne Bachelot à la Culture, et Elisabeth Moreno à l'Egalité femmes-hommes, Alain Griset aux PME, Brigitte Klinkert à l'Insertion, Nadia Hai à la Ville et Brigitte Bourguignon à l'Autonomie.

Christophe Castaner, Sibeth NDiaye, Nicole Belloubet, Muriel Pénicaud et Didier Guillaume ont quitté le gouvernement et l'exécutif.