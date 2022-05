"Remaniement ministériel : la liste des nouveaux ministres du gouvernement"

REMANIEMENT. Le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne a été dévoilé ce vendredi. Voici la liste des ministres.

[Mise à jour le 20 mai à 17h46] Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont donc tranché. Le nouveau gouvernement a été dévoilé ce vendredi 20 mai 2022. Le premier traditionnel rendez-vous hebdomadaire du second quinquennat Macron n'aura lieu que lundi. Autour de la table, bien moins de ministres que lors du grand raout du 28 avril, qui était supposé être le dernier conseil des ministres. En effet, le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, n'a annoncé que 17 noms de ministres.

La liste des nouveaux ministres après le remaniement

ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique : Bruno Le Maire

ministre de l'Intérieur : Gérald Darmanin

ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : Catherine Colonna

garde des Sceaux, ministre de la Justice : Eric Dupont-Moretti

ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires : Amélie de Montchalin

ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse : Pap Ndiaye

ministre des Armées : Sébastien Lecornu

ministre de la Santé et de la Prévention : Brigitte Bourguignon

ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion : Olivier Dussopt

ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées : Damien Abad

ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : Sylvie Retailleau

ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire : Marc Fesneau

ministre de la Transformation et de la Fonction publiques : Stanislas Guerini

ministre des Outre-mer : Yaël Braun-Pivet

ministre de la Culture : Rima Abdul Malak

ministre de la Transition énergétique : Agnès Pannier-Runacher

ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralymoiques : Amélie Oudéa-Castéra

La liste des ministres délégués :

ministre chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique : Olivier Véran

ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances : Isabelle Rome

ministre des Comptes publics : Gabriel Attal

ministre chargé des Collectivités territoriales : Christophe Béchu

ministre chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité : Franck Riester

ministre chargé de l'Europe : Clément Beaune

porte-parole du gouvernement : Olivia Grégoire

Liste des secrétaires d'Etat :

secrétaire d'Etat, porte-parole du Gouvernement : Olivia Grégoire

secrétaire d'Etat chargée de la Mer : Justine Bénin

secrétaire d'Etat, chargée de l'Enfance : Charlotte Caubel

secrétaire d'Etat, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux : Chrysoula Zacharopoulou

Remaniement ou nouveau gouvernement ? Ces deux termes sont utilisés depuis la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle pour évoquer la future organisation ministérielle. Mais laquelle est la plus juste ? En réalité, il ne s'agit pas d'un remaniement ministériel mais bien d'un nouveau gouvernement. En effet, Jean Castex a présenté sa démission ainsi que de l'ensemble de ses ministres, entraînant ainsi la formation complète d'un nouveau gouvernement. A contrario, un remaniement n'est pas consécutif d'une démission et est effectué si "un ou plusieurs ministres souhaitent quitter le Gouvernement", qu'un membre du gouvernement est révoqué ou que d'importantes modifications sont opérées "soit lorsque le Gouvernement est en place depuis plusieurs années et que le besoin d'un changement se fait sentir, soit lorsqu'il essuie de fortes critiques dans l'opinion publique, voire connaît des revers électoraux", précise Vie-Publique.