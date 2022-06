"Remaniement ministériel : pour quand ? Elisabeth Borne menacée ?"

REMANIEMENT. Un remaniement ministériel est prévu, au moins pour remplacer les trois ministres contraintes à la démission suite aux législatives. Mais l'opposition questionne aussi la légitimité d'Elisabeth Borne et de son gouvernement.

[Mis à jour le 24 juin 2022 à 12h24] Le gouvernement Borne peut-il rester en place encore longtemps ? Si Emmanuel Macron temporise, il devra finir par procéder à un remaniement. D'abord parce que trois ministres mises en échec aux législatives doivent, conformément à la règle fixée par l'Elysée, quitter leurs fonctions : Brigitte Bourguignon (Santé), Amélie de Montchalin (Transition écologique) et Justine Benin (Mer). Ensuite parce qu'Olivia Grégoire avait laissé entendre, suite au dernier remaniement de mai, que le gouvernement serait élargi à de nouveaux portefeuilles essentiels, notamment aux Transports et au Logement. Enfin, parce que l'opposition désormais majoritaire à l'Assemblée appelle l'exécutif à tenir compte du résultat des législatives en se renouvelant.

Le poste d'Elisabeth Borne est-il mis en cause ? Si une partie de l'opposition appelle à sa démission, dénonçant son manque de légitimité, Emmanuel Macron n'a jamais évoqué la possibilité de la remplacer. Tout dépendra peut-être du choix de la Première ministre de soumettre ou non son gouvernement à un vote de confiance de l'Assemblée, suite à son discours de politique générale, qui devrait avoir lieu la semaine du 4 juillet. En tout cas, le camp présidentiel ne semble pas pressé de se pencher sur le dossier du remaniement. "Le remaniement sera fait au moment voulu, on le fera dans les semaines qui viennent", a déclaré la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, jeudi matin sur Franceinfo, affirmant ne pas être en mesure de donner de date plus précise. Emmanuel Macron semble en fait temporiser : il a d'ailleurs refusé la démission de courtoisie d'Elisabeth Borne mardi dernier, préférant "que le gouvernement puisse demeurer à la tâche" en attendant le remaniement.

"Le remaniement sera fait au moment voulu, on le fera dans les semaines qui viennent", a déclaré Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement, jeudi 23 juin sur Franceinfo. La recomposition du gouvernement Borne est prévue mais l'exécutif n'a avancé aucune date précise pour la nomination de la nouvelle équipe ministérielle. Le refus de la démission d'Elisabeth Borne par le chef de l'Etat, mardi 21 juin, et les déplacements d'Emmanuel Macron, semblent repousser le remaniement à la semaine prochaine au plus tôt. Les informations de la newsletter Playbook par Politico évoquent même un délai de trois semaines. Le président et la Première ministre pourraient aussi attendre l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale, prévue le 28 juin : si, comme c'est très probable, Yaël Braun-Pivet décroche ce poste, il faudra également lui trouver un remplaçant au ministère des Outre-mer.

Qui va quitter le gouvernement lors de ce remaniement ?

Battues aux élections législatives dans leurs circonscriptions, la ministre de la Transition écologique Amélie de Montchalin, celle de la Santé Brigitte Bourguignon et la secrétaire d'État chargée de la Mer Justine Bénin devront bien démissionner du gouvernement. C'est la règle posée par l'Elysée avant les élections législatives. Mais l'exécutif ne les presse pas à déposer leur démission : "Il ne vous a pas échappé qu'elles sont encore au travail", a pointé Olivia Grégoire sur Franceinfo jeudi matin. "Elles démissionneront, évidemment. La règle est très claire. Ce remaniement sera fait au moment voulu, on le fera dans les semaines qui viennent." Le gouvernement se séparera donc de trois femmes, ce qui mettra un sacré coup à la parité, jusqu'alors respectée. Le départ probable de Yaël Braun Pivet pour la présidence de l'Assemblée nationale ajoutera au déséquilibre. Il s'agira donc, pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, de trouver quatre femmes pour intégrer le gouvernement.

En revanche, Chrysoula Zacharopoulo, secrétaire d'Etat chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, ne voit pas son poste inquiété pour l'instant, malgré les deux plaintes pour viol dont elle fait l'objet. Les affaires ont été révélées par Marianne mercredi 22 juin et remontent aux années où l'actuelle secrétaire d'Etat exerçait en tant que gynécologue. Une enquête a été ouverte en mai par le Parquet de Paris. Jeudi 23 juin sur Franceinfo, la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, a exclu le départ de Chrysoula Zacharopoulo du gouvernement du moment que les plaintes n'ont pas donné lieu à des décisions de justice.

Elisabeth Borne toujours Première ministre après le remaniement ?

"Je ne suis pas en train de me poser ce genre de questions, je suis à l'action", a déclaré Elisabeth Borne sur LCI jeudi soir, interrogée sur son avenir à Matignon. La Première ministre a remporté les législatives dans la 6e circonscription du Calvados, condition fixée pour qu'elle reste en poste. Cependant, l'échec du parti présidentiel à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée pèse lourd sur la cheffe de la majorité. Aux yeux de ses adversaires, mais aussi de certains membres de son camp, sa légitimité est entamée. C'est pourquoi une partie de l'opposition, en tête de qui la France insoumise, réclame que le gouvernement se soumette à un vote de confiance suite au discours de politique générale prévu le 4 juillet. "Je ne comprends pas comment la Première ministre, quelques jours après les élections législatives, peut envisager d'aller devant l'Assemblée nationale, et leur dire 'finalement, je ne vais même pas vous demander votre avis' ", déplore le député insoumis Manuel Bompard sur Franceinfo ce vendredi. La France insoumise promet donc le dépôt d'une motion de censure à l'Assemblée nationale le 5 juillet pour tenter de renverser le gouvernement s'il ne se soumet pas à une question de confiance.

La légitimité et la capacité d'Elisabeth Borne à tenir Matignon interrogent également dans les rangs de la majorité présidentielle. Dans les colonnes du Monde, plusieurs cadres du parti estiment que la "technicienne n'a pas les épaules" pour se confronter à l'Assemblée électrique remplie d'insoumis et de frontistes. "Je pense que les temps exigent que le Premier ministre ou la Première ministre soit politique, qu'on n'ait pas le sentiment que c'est la technique qui gouverne le pays, mais au contraire les sentiments profonds qui s'expriment dans le peuple", a déclaré de son côté François Bayrou, mardi 21 juin. D'autres, cependant, sont là pour prendre sa défense : "Elle nous fait beaucoup travailler ! Elle est à son poste", a par exemple déclaré Gérald Darmanin à la presse mercredi 22 juin. "Elisabeth Borne ne manque pas de profil politique, elle n'a pas été nommée par hasard Première ministre", a dit pour sa part sur France 2 Aurore Bergé, présidente du groupe LREM à l'Assemblée, jeudi 23 juin. Pour le LR Michel Barnier, interrogé mercredi 22 juin, Elisabeth Borne "est légitime, parce que c'est le président de la République qui l'a désignée".

Qui est pressenti pour devenir ministre de la Santé ?

Des pistes sérieuses sont envisagées pour prendre la relève de Brigitte Bourguignon à la Santé. Des noms déjà évoqués avant le remaniement du 20 mai 2022 figureraient dans les listes des prétendants notamment celui du Républicain Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine et médecin anesthésiste-réanimateur de formation. Issu de la droite, l'élu qui est favorable à "un accord un peu à l'allemande" entre LR et LREM est considéré comme Macron-compatible. Avec un pied dans le monde médical et un autre dans la politique, le député s'inscrirait dans la continuité d'Olivier Véran au ministère de la Santé, à la différence près de l'orientation politique.

Toujours inspiré par la nomination d'Olivier Véran en 2020, l'exécutif pourrait également décider de confier l'avenue de Ségur à un conseiller politique car avant d'être nommé au gouvernement, le neurologue était le référant santé d'Emmanuel Macron depuis la campagne présidentielle de 2017. Le médecin urgentiste François Braun, la kinésithérapeute libérale et présidente du Conseil national de l'ordre des kinés Pascale Mathieu et l'anésthésiste-réanimateur Sébastien Mirek pourraient alors être dans la liste des ministrables. Tous les trois sont les référents santé de LREM depuis janvier 2022 et ont été consultés pour construire le programme santé d'Emmanuel Macron lors de la présidentielle. Anne-Marie Armanteras de Saxcé, la conseillère d'Emmanuel Macron chargée de faire le lien avec le Conseil scientifique pourrait aussi être une prétendante sérieuse pour la Santé.

Le gouvernement sera-t-il élargi avec le remaniement ?

Par ailleurs, lors du remaniement du gouvernement à venir, de nouveaux ministères devraient entrer dans la liste des prérogatives du gouvernement. Lorsque la liste des portefeuilles a été dévoilée fin mai, la surprise avait été grande chez les professionnels du secteur du logement, mais aussi des transports et du numérique, de ne voir aucune personnalité être nommée en charge de ces domaines. Face à la polémique, Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement, avait vite évoqué un élargissement du gouvernement après les législatives : "Il y aura très certainement de nouvelles personnalités au sein du gouvernement spécifiquement dédiées par exemple aux transports, au logement, sous la supervision de la ministre Amélie de Montchalin, directement placée sous la Première ministre." Il faudra pourtant mettre en place un tout autre plan, Amélie de Montchalin s'apprêtant à quitter le gouvernement.

Cependant, la nomination de nouveaux ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat n'est peut-être pas la priorité d'Emmanuel Macron et selon son entourage, l'élargissement du gouvernement pourrait être remis à plus tard. "Pour le reste du gouvernement élargi, rien n'oblige à faire ça maintenant", expliquait une source proche de l'exécutif à TF1 le 20 juin, affirmant que l'attribution des portefeuilles restants pourrait être l'occasion de réétudier la place de chaque ministre au gouvernement et de teinter d'une nouvelle couleur politique l'équipe gouvernementale, et ainsi montrer que le message des élections législatives a été entendu. "Il faut refaire l'équilibre, en rajoutant de la gauche et de la droite", assurait ainsi une conseillère à l'AFP. La plupart des partis d'opposition ont fermé la porte à une entrée au gouvernement. Seule petite réserve exprimée, du côté de l'écologiste Yannick Jadot, interrogé sur une éventuelle participation d'EELV à un gouvernement de coalition : " Je ne ferme la porte à rien, car le président n'a parlé de rien", a-t-il déclaré à France 24 ce vendredi 24 juin.

Les ministres du gouvernement borne

La liste des nouveaux ministres après le remaniement

ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique : Bruno Le Maire

ministre de l'Intérieur : Gérald Darmanin

ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : Catherine Colonna

garde des Sceaux, ministre de la Justice : Eric Dupont-Moretti

ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires : Amélie de Montchalin

ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse : Pap Ndiaye

ministre des Armées : Sébastien Lecornu

ministre de la Santé et de la Prévention : Brigitte Bourguignon

ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion : Olivier Dussopt

ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées : Damien Abad

ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : Sylvie Retailleau

ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire : Marc Fesneau

ministre de la Transformation et de la Fonction publiques : Stanislas Guerini

ministre des Outre-mer : Yaël Braun-Pivet

ministre de la Culture : Rima Abdul Malak

ministre de la Transition énergétique : Agnès Pannier-Runacher

ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralymoiques : Amélie Oudéa-Castéra

La liste des ministres délégués :

ministre chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique : Olivier Véran

ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances : Isabelle Rome

ministre des Comptes publics : Gabriel Attal

ministre chargé des Collectivités territoriales : Christophe Béchu

ministre chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité : Franck Riester

ministre chargé de l'Europe : Clément Beaune

porte-parole du gouvernement : Olivia Grégoire

Liste des secrétaires d'Etat :