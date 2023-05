Remaniement : Borne et des ministres bientôt évincés ? Ces noms qui circulent déjà

REMANIEMENT. Un peu plus d'un an après sa réélection, et après une éprouvante séquence sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron pourrait être tenté (ou contraint) de redynamiser son quinquennat en remaniant son gouvernement. Certains tentent déjà de se positionner.

Manque d'incarnation, de notoriété, pas assez "boxeurs" prêts à descendre dans l'arène, "boulets" quand ils s'affichent publiquement… La plupart des ministres d'Emmanuel Macron croulent sous le flot incessant des critiques. Si seuls certains parviennent à garder la tête en dehors de l'eau, le gouvernement Borne n'imprime pas dans l'opinion publique. Au point que pour certains, "Macron n'a pas d'autre choix que de bouger", comme l'a affirmé un cadre de Renaissance (ex-LREM) au Parisien. "On a besoin de guerriers" lance un député macroniste dans L'Opinion. Mais le président de la République va-t-il procéder à un remaniement ? Et qui pourrait l'entourer pour poursuivre son mandat, un an après sa réélection ?

Borne maintenue au moins jusqu'au 14-Juillet ?

Tout d'abord, impossible d'imaginer un remaniement dans les jours à venir, c'est-à-dire dans moins d'un mois. Au sortir de la séquence sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron avait pris la parole pour définir les grands chantiers à mener dans les 100 jours suivants, promettant de faire un premier bilan à l'occasion du 14-Juillet. Le chef de l'Etat, qui a conforté Elisabeth Borne à Matignon après l'adoption du controversé texte sur les 64 ans, ne va donc pas, dans un futur proche, écarter sa Première ministre à qui il a confié une feuille de route. Mais après ? C'est la grande inconnue. L'échéance des élections sénatoriales fin septembre est évoquée. Quant à celle des élections européennes de juin 2024, elle semble trop éloignée.

Le président de la République a toujours soutenu sa cheffe du gouvernement, en dépit de quelques déviations faites par celle qui fut sa ministre lors de son premier quinquennat. Ses propos sur les liens entre le RN et Pétain ont fait bondir le locataire de l'Elysée, lequel a rappelé la ligne de conduite à tenir : attaquer les Marinistes sur leur programme et non leur passé. Une mise au point perçue comme "une façon de lui remettre un peu de pression, au cas où elle penserait qu'elle est confortablement installée pour durer" selon l'un des présents autour de la table au moment des faits. Si certains y voient même des signes de fragilisation, à ce stade, rien ne se dessine véritablement autour d'un changement de Premier ministre. D'autant qu'aucun CV ne semble vraiment sur le haut de la pile.

Des députés en lice pour être ministres ?

En revanche, pour s'installer dans les ministères, les prétendants ne manquent pas. Surtout, le remplacement de la plupart des membres du gouvernement ne serait pas vécu comme un tremblement de terre par les Français. Ecartons les Le Maire, Darmanin, Dupont-Moretti, Attal ou encore Véran en première ligne lors de la précédente mandature, personne n'imprègne auprès de la population. Et même en interne, à en croire un élu de la majorité. "L'autre jour, Marc Ferracci (député Renaissance) n'a même pas reconnu Sonia Backès (secrétaire d'Etat à la citoyenneté) !", s'esclaffe-t-il dans L'Obs.

Certains Macronistes poussent donc pour faire faire bouger les lignes. "Macron n'a pas d'autre choix" lance l'un d'eux auprès de l'hebdomadaire, plaidant pour "une équipe plus resserrée et plus identifiée", un collègue abondant dans son sens auprès de La Dépêche du Midi : "Il faut des profils plus politiques. Une incarnation à la Santé et à l'Éducation est nécessaire." L'épisode de Pap Ndiaye resté dans un train en raison de la présence de manifestants à son arrivée a laissé stupéfaits nombre de proches du pouvoir.

Alors, qui pour prendre un maroquin ? Des noms de députés tels que ceux d'Aurore Bergé (présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée), Guillaume Kasbarian (président de la commission des Affaires économiques), Saché Houlié (de celle des Lois), Florent Boudié, Maud Bregeon ou encore Marie Lebec sont cités par L'Opinion. Et si le Sénat devenait également un vivier ? Mathieu Lefèvre et Louis Margueritte pourraient être dans la course. Pour quels postes ? L'heure n'en est pas là. Mais, avec discrétion pour tenter de ne pas se griller, chacun tente tranquillement de placer ses pion.