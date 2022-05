"Remaniement ministériel : qui sera dans le nouveau gouvernement ?"

REMANIEMENT. Qui seront les nouveaux ministres ? Le remaniement ministériel va très bientôt être officialisé. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Le complexe puzzle du remaniement est en passe d'être terminé par Emmanuel Macron. Alors que son premier quinquennat prend officiellement fin ce vendredi 13 mai 2022 à minuit, le président de la République n'a toujours pas nommé son nouveau gouvernement, pas plus que le prochain Premier ministre. Mais cela ne saurait tarder. Vraiment, cette fois. Car depuis trois semaines, le chef de l'État est resté mutique sur l'organisation ministérielle à venir, présentant tout juste la fiche de poste de celui ou celle qui s'installera à Matignon. Alors que l'architecture gouvernementale se dessinait dans le saint des saints du pouvoir, en tout (tout) petit comité, voire entre Emmanuel Macron et lui-même, rumeurs et prédictions ont abondé. Des noms entendus au détour d'une conversation, sciemment soufflés dans les couloirs des médias, annoncés sans grand sérieux d'un côté, quand des paris sont effectués au regard de l'implication de certains élus auprès du chef de l'État, notamment dans sa campagne ou lors de leurs prises de parole. Mais les spéculations ne sont en rien un gage de crédibilité, la seule décision finale revenant à Emmanuel Macron.

A ce jour, aucun nom n'est officiellement certain d'être du prochain gouvernement. "Emmanuel Macron est plus secret qu'il ne l'a jamais été", a glissé un conseiller présidentiel au Figaro. Que sait-on du futur organigramme ministériel ? Pas grand-chose, si ce n'est le profil du futur Premier ministre, dont le CV a été décrit par Emmanuel Macron lui-même (lire plus bas). Ou plutôt, de la future Première ministre, à en croire les indiscrétions qui reviennent avec insistance, laissant entendre qu'une femme s'installerait à Matignon 31 ans après Edith Cresson. Autre donnée très probable : celle d'un grand chamboulement. Un profond remaniement sera mené. "Je vais changer beaucoup de chose", aurait-il annoncé selon Le Figaro.

Le périmètre des portefeuilles gouvernementaux pourrait par ailleurs être revu, l'éventualité d'une création de ministères éphémères chargés d'une mission bien précise dans un temps imparti ayant été évoquée. Par ailleurs, Emmanuel Macron piochera-t-il davantage à gauche qu'à droite pour s'entourer ? Quid de la société civile et de l'ampleur du gouvernement ? Autant de questions dont les réponses devraient tomber en début de semaine prochaine. Dernière quasi-certitude : le président de la République devrait, encore, surprendre dans le choix de ses ministres.

Depuis le 24 avril, date de la réélection d'Emmanuel Macron, c'est la grande question : qui composera le futur gouvernement ? Emmanuel Macron prend son temps et n'entend pas se précipiter, d'autant qu'il se retrouve dans la confortable situation d'avoir, à ses côtés, une majorité gouvernementale et une majorité parlementaire. Ce qui n'était plus arrivé depuis la réélection du Général de Gaulle en 1965. Mais pourquoi le président de la République prend-t-il autant de temps ? A l'aube de son second mandat, le chef de l'Etat veut donner un nouveau souffle à sa politique et veut s'entourer de sang neuf. Alors, il imagine, consulte et rencontre avant de trancher. D'autant que de très nombreux paramètres sont à prendre en compte au-delà des compétences, entre parité, équilibres politiques et géographiques (lire plus bas).

Si Emmanuel Macron tarde, c'est également parce que le président de la République veut s'éviter tout scandale dans la foulée de la nomination du nouveau gouvernement, d'autant plus avant l'échéance des législatives. A commencer par la situation fiscale des ministrables. Les comptes de possibles membres du prochain gouvernement sont en effet épluchés par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Le Parisien a dévoilé, mercredi 11 mai 2022, qu'une dizaine de noms étaient actuellement passés au crible par l'organisme. "C'est juste une première vague. Bien sûr, il va y en avoir d'autres. Il va falloir s'attendre à un grand turn-over, le président a la volonté de remplacer en profondeur le gouvernement pour donner un nouveau souffle", a précisé un proche du chef de l'État au quotidien. Lequel détaille les différents critères à prendre en compte pour établir l'architecture gouvernementale : "Macron doit s'assurer de respecter la parité, la HATVP vérifie de son côté si les personnes approchées ont bien payé leurs impôts et ont un patrimoine en règle. Ça prend forcément un peu de temps…"

Par ailleurs, Emmanuel Macron recule la date d'annonce du nouveau gouvernement afin de réduire le temps qui séparera l'installation des prochains ministres et le premier tour des élections législatives. Une nomination rapide aurait pu entraîner un méfait pouvant rebattre les cartes et faire craindre au président de la République de ne pas obtenir la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale.

La date approche, c'est une certitude. Mais quelle sera-t-elle exactement ? Impossible de le savoir. Emmanuel Macron le sait-il lui-même ? Une chose est sûre, ce ne sera pas avance ce dimanche 15 mai 2022. La raison ? Un déplacement de Jean Castex en qualité de Premier ministre au Vatican, lequel ne démissionnera pas avant son retour de Rome. Or, sans démission, point de nomination de successeur et donc de nouveau gouvernement. L'officialisation des nouveaux ministres pourrait ainsi intervenir, au plus tôt, lundi 16, mais, plus probablement, mardi 17 mai.

Le successeur de Jean Castex se fait languir. Le nom de celui ou celle qui deviendra Premier ministre est "le secret le mieux gardé de la République" ironise un conseiller d'Emmanuel Macron auprès d'Europe 1. Il faut dire qu'au poste stratégique de chef du gouvernement, le président de la République semble chercher un "mouton à cinq pattes" comme s'en sont amusés plusieurs observateurs de la vie élyséenne. Entre des critères particulièrement précis sur le champ d'action et sur le profil humain, tout en incarnant un renouveau, idéalement par une femme, la recherche d'Emmanuel Macron n'apparaît pas comme une évidence.

Ainsi, de très nombreux noms ont circulé. Mais un dernier revient avec insistance (et surprise) : celui d'Audrey Azoulay, ex-ministre de la Culture de François Hollande et actuelle directrice de l'Unesco. Un profil a priori surprenant qui intéresserait le président de la République, pas non plus insensible, vraisemblablement, à Marisol Touraine, ex-ministre de la Santé également sous Hollande, ou encore d'Anne de Bayser, ancienne secrétaire générale adjointe de l'Elysée lors de sa prise de pouvoir.

Mais Emmanuel Macron aurait toujours en tête l'une de ses ministres qu'il pourrait propulser à Matignon : Elisabeth Borne. Au gouvernement depuis 2017 avec, successivement, les portefeuilles des Transports, de la Transition écologique, puis du Travail, elle a mené la réforme de la SNCF autorisant l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire malgré une longue grève en 2018, puis celle de l'assurance-chômage. Historiquement proche du Parti socialiste, ex-conseillère au ministère de l'Education nationale dans les années 1990 mais surtout directrice de cabinet de Ségolène Royal lorsque cette dernière était ministre de l'Ecologie (2014-2015), l'ancienne présidente de la RATP (2015-2017) coche plusieurs cases que rechercherait Emmanuel Macron.

Au rang des rumeurs plus anciennes, celles de Christelle Morançais. La présidente de la région Pays de la Loire serait dans les petits papiers. Son nom est régulièrement revenu depuis la victoire d'Emmanuel Macron parmi la liste des personnalités ministrables, tout comme celui de Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims, lequel semble s'être dissipé. Celui de Julien Denormandie, homme le plus régulièrement mentionné, parait désormais peu probable. Fidèle d'Emmanuel Macron, voire même sa copie-conforme, le ministre de l'Agriculture, discret et chouchouté en macronie, ne devrait pas hériter de la fonction de chef du gouvernement. Du moins, pas tout de suite.

Ultime éventualité évoquée pour Matignon : celle de Pascal Canfin. Député européen élu sur la liste LREM, cet ancien adhérent d'EELV fut le directeur général de WWF France. A Strasbourg, il est Président de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen. Auteur, avec Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, d'une tribune dans Le Monde promettant "une loi de programmation climatique capable de réconcilier 'fin du monde' et 'fin du mois'" avant la fin 2022, l'élu pourrait être la caution verte du président. Eventuellement pour prendre la tête de l'un des deux sous-ministères écologiques placés sous la tutelle du Premier ministre ? Car son nom semble s'être étiolé pour diriger la rue de Varenne.

Quels seront les nouveaux ministres ?

• Des nouveaux ministres venus de chez LR ?

Qui dit remaniement, dit nouveaux visages. Lorsque le secrétaire général de l'Elysée s'avancera au micro installé sur le perron du palais présidentiel le jour de l'annonce du gouvernement, des noms nouveaux et inédits seront énumérés. Mais lesquels ? L'heure est aux hypothèses. Parmi les identités avancées, celles de nombreux maires et élus locaux de droite (ex ou toujours LR) ayant soutenu activement Emmanuel Macron.

A commencer par Karl Olive, le maire de Poissy, qui pourrait hériter de la Ville selon Europe 1, Natacha Bouchart, celle de Calais, Caroline Cayeux de Beauvais, Christian Estrosi de Nice (même s'il a déclaré qu'il ne quitterait pas sa mairie), Hubert Falco de Toulon, Arnaud Péricard de Saint-Germain-en-Laye, Delphine Bürkli, du 9e arrondissement de Paris, ou encore Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims, tout comme la présidente de la région Pays de Loire, Christelle Morançais (lire plus haut). Les noms de Martine Vassal, présidente de la métropole Aix-Marseille, de Renaud Muselier, président de PACA, Parmi tous ces noms, aucun n'a caché son soutien à Emmanuel Macron et tous se disent Macron-compatibles. Parmi les dirigeants LR, Damien Abad (patron des députés LR) pourrait être démarché, lui qui n'aura pas d'adversaire LREM sur sa circonscription aux législatives. L'ex-ministre Eric Woerth pourrait, lui aussi, se voir proposer un ministère.

• Des nouveaux ministres en provenance du Parti socialiste ?

La gauche, au-delà d'Audrey Azoulay et Marisol Touraine (lire plus haut), lorgnerait également sur des fonctions ministérielles. Ainsi, Le Figaro a avancé, dans son édition du 26 avril, que Mathieu Klein (Nancy), Michaël Delafosse (Montpellier) ou encore Johanna Rolland (Nantes). L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve ne serait pas non plus à totalement écarter, notamment pour le ministères des Affaires étrangères. Après le fiasco socialiste à l'élection présidentielle, "l'équipe de France des maires" d'Anne Hidalgo, jeune garde du parti, tenterait-elle de s'immiscer dans les arcanes du pouvoir pour prendre du galon, quitte à tourner le dos à leur famille ? Pour sa part, Valérie Rabault, présidente des députés PS à l'Assemblée nationale, a indiqué avoir refusé le poste de Premier ministre.

• Quels élus LREM pourraient devenir ministre ?

Si Emmanuel Macron a, entre 2017 et 2022, enterré les partis traditionnels que sont Les Républicains et le Parti socialiste, dans lesquels il pourrait aller piocher certains de ses futurs ministres, le président de la République doit également regarder parmi ses troupes. Et certaines promotions ne seraient pas incongrues, à l'image de plusieurs députés tels que Stanislas Guérini, également délégué général LREM, Sacha Houlié, présent au lancement d'En Marche, Jean-Noël Barrot, ex-Modem, Aurore Bergé, Roland Lescure, président de la commission des Affaires économiques, Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des Lois de l'Assemblée nationale. Alexis Kohler, actuel secrétaire général de l'Elysée, est également cité pour hériter d'un portefeuille, au même titre que la députée européenne Valérie Hayer. Le député européen Stéphane Séjourné et le député des Français du Bénélux, Pieyre-Alexandre Anglade, pourraient prétendre aux Affaires européennes.

• Des ministres pour représenter Philippe, Bayrou et les alliés de Macron ?

Alors qu'Emmanuel Macron vise le "dépassement" politique, il devra également composer un gouvernement qui veille à la représentativité des différents partis alliés à La République en Marche. A commencer par celui d'Edouard Philippe, Horizons, qui pourrait être récompensé d'un ministère accordé à Christophe Béchu, maire d'Angers, ou Arnaud Robinet, celui de Reims, ou encore à Naïma Moutchou, députée du Val-d'Oise, selon Le Figaro. François Bayrou, lui, ne devrait pas être du futur gouvernement. Mais le président du MoDem pourrait cependant voir le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, ainsi que Sarah El Haïry, secrétaire d'Etat, continuer d'incarner le parti centriste au gouvernement, tandis que le député Jean-Noël Barrot pourrait être placé du côté de Bercy, toujours selon Le Figaro.

D'autres élus de gauche, ouvertement Macron-compatibles, pourraient pas ailleurs être dans les petits papiers. Si le maire de Dijon et ancien ministre François Rebsamen semble écarté, certains proches de son mouvement sont évoqués : le premier édile de Clichy-sous-Bois Olivier Klein ou encore de celui de Dunkerque Patrice Vergriete. Nathalie Nieson, maire de Bourg-de-Péage, s'est également investie en faveur d'Emmanuel Macron, elle qui fut députée socialiste. Enfin, le Parti radical lorgnerait sur un maroquin, notamment Laurent Hénart, le président, ou encore Nathalie Delattre, sénatrice.

• Des ministres surprises ?

Dans une longue liste, Le Point évoque également diverses surprises possibles, telles que le trublion Robert Ménard, la directrice générale de la Fédération française de tennis Amélie Oudéa-Castéra, Gaspard Koenig, qui s'était lancé dans la bataille de la présidentielle pour mener la simplification administrative, ou encore Rachel Khan, actrice, juriste et autrice, chargée d'un groupe de travail "sur l'immigration, l'intégration et la laïcité" lors de la campagne 2022 d'Emmanuel Macron. Pour leur part, Les Echos indiquent qu'Eric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, est "compatible avec la macronie et apprécié par la gauche." De là à en faire un ministre ? Un autre profil, inconnu du grand public, avait été évoqué : celui de Véronique Bédague. Ex-directrice de cabinet de Manuel Valls lorsqu'il était Premier ministre, actuelle DG du promoteur immobilier Nexity, elle aurait été reçue à l'Elysée par Alexis Kohler, le secrétaire général du palais, mais aurait décliné la proposition selon Le Parisien.

Quels ministres pourraient être conservés ?

Un profond renouvellement de l'appareil gouvernemental va être opéré. Parmi les 42 ministres, ministres délégués et secrétaires d'État actuellement en poste, seule une poignée sera conservée. Elle se compterait même sur les doigts d'une main. Le Canard enchaîné avait affirmé, mi-avril, que quatre ou cinq ministres en poste devraient, au maximum, hériter à nouveau d'un portefeuille. Si Elisabeth Borne et Julien Denormandie sont en course pour le poste de Premier ministre (lire plus haut), Gérald Darmanin (Intérieur) pourrait être une nouvelle fois nommé à la tête d'un ministère, tout comme Bruno Le Maire (Economie), Gabriel Attal (porte-parole), Sébastien Lecornu (Outre-mer) ou encore Olivier Dussopt (Comptes publics). Une indiscrétion du Figaro en date du 26 avril laisse par ailleurs entendre que Jean Castex pourrait également être intégré dans le nouveau gouvernement.

Quels ministres vont quitter le gouvernement ?

Peu de ministres conservés, c'est tout le reste de l'équipe gouvernementale qui devra faire ses cartons. Nombreux sont ceux dont le nom ne sera, a priori, pas couché sur l'organigramme du futur gouvernement. Une certitude : Jean Castex va quitter Matignon. Exit également Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères) et Florence Parly (Armées) malgré le contexte international de la guerre en Ukraine, tout comme Frédérique Vidal (Enseignement supérieur), Marlène Schiappa (Citoyenneté) ou encore Jean-Baptiste Djebarri (Transports). Peu probable également de voir Eric Dupond-Moretti (Justice) et Roselyne Bachelot (Culture) reconduits dans leurs fonctions, tout comme Jean-Michel Blanquer, à la longévité historique à l'Education nationale. En revanche, les sorts d'Olivier Véran (Santé) et d'Amélie de Montchalin (Transformation et Fonction publiques) ne semblent pas encore définitivement tranchés.

Pour Emmanuel Macron, comme pour tout président, former un gouvernement n'est pas chose aisée. Dans son architecture, le chef de l'Etat doit prendre en compte plusieurs paramètres : la parité, la représentativité des régions ainsi que l'équilibre politique en nommant des personnalités issues des partis qui ont œuvré à sa réélection. Ce dernier point apparaît comme le plus complexe. Car au-delà de LREM, le président de la République doit essayer, au mieux, de piocher dans le MoDem, Horizons, Agir, Territoires de progrès, le Parti radical, En commun ainsi que dans la Fédération progressiste. Pas sûr que tout le monde soit récompensé pour son action militante durant la campagne. Car Emmanuel Macron doit surtout nommer de nouveaux dirigeants ayant des appétences et compétences pour les postes proposés, tout en veillant à ne pas avoir un gouvernement trop large. Un véritable exercice d'équilibriste sur lequel planche le locataire de l'Elysée.