"Remaniement ministériel : remplacement, élargissement... Qui seront les nouveaux ministres ?"

REMANIEMENT. Alors que le remaniement pourrait avoir lieu dans les prochains jours, ce jeudi 30 juin Elisabeth Borne et Emmanuel Macron doivent étudier la composition du futur gouvernement et les listes des potentiels ministres.

[Mis à jour le 30 juin 2022 à 16h10] Quel sera le visage du nouveau gouvernement ? Alors que le remaniement se profile pour ce week-end ou le début de semaine prochaine, Elisabeth Borne doit faire des ébauches de la future organisation ministérielle. La Première ministre et le chef de l'Etat doivent échanger sur les propositions de la composition du gouvernement ce jeudi 30 juin. Une discussion qui tient en haleine tous les membres du gouvernement. Car si (au moins) quatre ministres doivent être remplacés, d'autres sont susceptibles de changer de ministère voire de quitter le gouvernement. Si des départs sont peut-être à prévoir, des arrivées seront aussi de mise avec l'attribution de nouveaux portefeuilles et l'élargissement du gouvernement aux personnalités de l'opposition qui est à l'étude.

Elisabeth Borne dresse les premières propositions de remaniement après dix jours de consultation entre la majorité et l'opposition. Le président de la République d'abord qui a reçu les chefs de partis et la Première ministre qui ces trois derniers jours s'est entretenue avec les présidents de groupes de l'Assemblée nationale. L'objectif ? Trouver un "accord de gouvernement" avant la nomination du nouvel exécutif. La majorité semble prête à ouvrir les portes de certains ministères à l'opposition si cela peut lui garantir une majorité au Palais Bourbon, notamment le 6 juillet jour de la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne et d'un potentiel vote de confiance. A l'issue des consultations des accords texte par texte paraissent envisageables mais la nomination de ministre issu de l'opposition reste une surprise. Qui pourrait partir ? Qui pourrait rester ? Le point sur les rares rumeurs autour du remaniement.

Le gouvernement fait un pas de plus vers le remaniement ce 30 juin, jour où Elisabeth Borne doit remettre sa feuille de route et ses premières propositions concernant la composition du gouvernement Borne 2 à Emmanuel Macron. Une avancée tardive qui devenait urgente pour tenir les délais annoncés par le chef de l'Etat, a savoir la mise en œuvre d'un nouvel exécutif "dans les premiers jours du mois de juillet". Plusieurs cadres de la macronie misent sur la date du 4 juillet, soit deux jours avant le Conseil des ministres prévu le 6 juillet. A noter que depuis les législatives aucun Conseil des ministres ne s'est tenu. Mais les marcheurs ne sont pas unanimes et certains préfèreraient que le remaniement intervienne après le 6 juillet et l'éventuel vote de confiance. Un choix motivé par des raisons purement mathématiques : si des députés étaient nommés ministres avant le vote de confiance, le camp présidentiel perdraient des voix dans une majorité déjà relative à l'Assemblée, les suppléants ne pouvant remplacer les députés titulaires qu'après un délai d'un mois.

Qui va être remplacé au gouvernement lors du remaniement ?

Quatre ministres sont certains de quitter leurs fonctions d'ici quelques jours lors du remaniement : les trois membres du gouvernement défaits lors des élections législatives : la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, la secrétaire d'État chargée de la Mer, Justine Bénin, et la ministre de la Transition écologique mais également sixième tête du gouvernement, Amélie de Montchalin. Toutes les trois sont encore au travail mais devront bien démissionner du gouvernement, "c'est la règle" assurait Olivia Grégoire sur Franceinfo le 23 juin. Une ministre a déjà remis sa démission : Yaël Braun-Pivet. Nommée pour gérer le maroquin des Outre-mer il y a un mois, elle s'est envolée pour la présidence de l'Assemblée nationale. Ce sont donc quatre ministres et qui plus est quatre femmes qui quittent l'exécutif, de quoi mettre un sacré coup à la parité jusque là respectée.

Le remaniement pourrait avoir raison d'autres personnalités nommées au gouvernement le 20 mai, notamment celles visées par des plaintes et des accusations de viol comme le ministre des Solidarités, Damien Abad, et plus récemment la secrétaire d'État chargé du Développement, de la Francophonie et des Partenariats sociaux, Chrysoula Zacharopoulou. Mais aucun des deux ne semble inquiété, le gouvernement ayant exclu leur départ tant que les plaintes n'ont pas donné lieu à des décisions de justice. Bien sûr, c'est toute la composition du gouvernement qui est susceptible de changer surtout s'il faut compter dans les rangs des ministres issus de l'opposition et totalement absent de l'exécutif actuel. Aussi, dans les ministères l'ambiance serait lourde et on s'attendrait au pire selon un proche du gouvernement qui annonce dans l'Opinion que le "remaniement sera sanglant". Une impression confirmée par un conseiller ministériel qui indique pragmatique : "On sait très bien qu'on peut être sacrifié à la faveur d'un accord conclu avec un centre-droit".

Qui est pressenti pour être nommé ministre lors du remaniement ?

Les noms des personnalités ministrables se font rares à l'approche du remaniement annoncé par début juillet. Une discrétion signe de l'hésitation de l'exécutif ou stratégique pour éviter l'embarras en cas de refus des membres de la majorité ou de ceux d'élus de l'opposition ? Difficile aussi d'anticiper les modifications apportées par le remaniement mises à part les quatre démissions connues des ministres de la Transition écologique, de la Santé, de l'Outre-mer et de la secrétaire d'Etat chargée de la Mer. Même l'élargissement du gouvernement n'a pas permis de voir quelques noms de futurs ministres du Logement, du Tourisme ou du Numérique fuiter. Pourtant la possibilité de voir le gouvernement s'ouvrir aux forces de l'opposition décuple le nombre d'élus potentiellement ministrables.

Qui pourrait être le ministre de la Santé ?

Le remplacement de Brigitte Bourguignon à la Santé et le seul point du remaniement pour lequel des pistes sérieuses ont émergé. Des noms déjà évoqués avant le remaniement du 20 mai 2022 figureraient dans les listes des prétendants notamment celui de Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine et médecin anesthésiste-réanimateur de formation. Issu de la droite, l'élu qui est favorable à "un accord un peu à l'allemande" entre LR et LREM est considéré comme Macron-compatible. Les noms de Jean Rottner, président du Grand-Est et ancien urgentiste, et Arnaud Robinet, maire de Reims et biologiste sont aussi avancés pour l'avenue de Ségur. Un autre député également de droite mais membre d'Horizons et donc de la majorité présidentielle est pressenti pour la Santé selon Cnews : Frédéric Valletoux, élu dans la 2e circonscription de Seine-et-Marne et président de la Fédération hospitalière de France. Avec un pied dans le monde médical et un autre dans la politique, le député s'inscrirait dans la continuité d'Olivier Véran au ministère de la Santé, à la différence près de l'orientation politique.

La nomination du médecin et ancien conseiller de l'exécutif, Olivier Véran, à la Santé en 2020 pourrait inspirer le gouvernement pour ce nouveau remaniement. Le médecin urgentiste François Braun, la kinésithérapeute libérale et présidente du Conseil national de l'ordre des kinés Pascale Mathieu et l'anésthésiste-réanimateur Sébastien Mirek pourraient alors être dans la liste des ministrables. Tous les trois sont les référents santé de LREM depuis janvier 2022 et ont été consultés pour construire le programme santé d'Emmanuel Macron lors de la présidentielle.

Qui pourrait devenir ministre de la Transition écologique ?

Le ministère de la Transition écologique est une des pièces maîtresse du remaniement et le gouvernement semble garder le secret ou manquer d'idées sur la nomination du futur ministre de l'Ecologie. Dans une volonté d'ouverture à l'opposition, le portefeuille semble tout indiqué pour LFI qui a défendu en premier le projet d'une planification écologique ou pour EELV qui pense toutes ses mesures selon les enjeux environnementaux et écologiques. Peu de chance toutefois de voir un insoumis ou un écologiste nommé, le gouvernement ayant fermé la porte avec une coalition avec la gauche radicale et rejetant la pensée dogmatique du pôle écologiste. Reste que le poste se prête davantage à la gauche et les socialistes apparaissent comme les seuls en course. L'exécutif pourrait refaire le choix de replacer une technocrate à l'instar d'Amélie de Montchalin au ministère contre l'avis de certains de nommer un gouvernement politique.

Quid de Damien Abad et de Chrysoula Zacahropoulou ?

Damien Abad et Chrysoula Zacahropoulou vont-ils être maintenus au gouvernement après le remaniement ? C'est un sujet qui risque de secouer l'exécutif. Le premier, ministre des Solidarités, fait l'objet d'une enquête depuis le 29 juin après le dépôt d'une plainte pour accusation de viol par une élue centriste. Une enquête qui intervient après un scandale qui a éclaté en mai 2022, au lendemain de sa nomination au gouvernement. La seconde, secrétaire d'Etat chargée de la Francophonie et ancienne gynécologue, est visée par trois plaintes pour viol déposées par d'anciennes patientes. Mis en cause les membres du gouvernement pourrait voir leur portefeuille leur échapper, en particulier l'ex-LR Damien Abad. Le 22 mai la Première ministre avait conforté le ministre dans ses fonctions tout en promettant de prendre les mesures nécessaires si de nouveaux éléments s'ajoutaient à l'affaire. L'ouverture de l'enquête annoncée le 29 juin pourrait être ce fameux nouvel élément poussant le ministre vers la sortie. C'est du moins ce que pense un cadre de la majorité qui confie à Franceinfo : "Il ne passera pas le remaniement". Pourtant Damien Abad qui espère conserver son poste ne se sent pas inquiété par l'ouverture de l'enquête qui "est une non-information puisqu'elle est systématique après une plainte" selon son avocat.

La secrétaire d'Etat Chrysoula Zacharopoulou n'est pas inquiète non plus puisque le gouvernement a assuré attendre une décision de justice pour prendre les mesures nécessaires concernant l'ancienne gynécologue. Or, si le gouvernement se débarrasse du ministre des Solidarités, il sera difficile de maintenir la secrétaire d'Etat. Cela porterait donc à six le nombre de membres du gouvernement à remplacer.

Vers un élargissement de l'exécutif ?

Le remaniement apportera son lot de changements au gouvernement mais aussi la nomination de nouveaux ministres pour gérer les portefeuilles encore non attribués. Les ministères du Logement, du Numérique ou encore de la Ruralité sont vacants depuis la nomination du gouvernement Borne 1 et plusieurs secrétaires d'Etat attendent encore d'être nommés. Après le remaniement la liste des ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat pourrait passer d'une petite trentaine à près d'une cinquantaine de noms. Des patronymes qui pourraient venir de différents horizons politiques, "des communistes aux LR" en passant essentiellement par la République en marche et ses alliés. Car si l'exécutif cherche à amadouer les opposants avec des fonctions gouvernementales, les alliés de LREM et en particulier le MoDem et Horizons sont décidés à obtenir leur part et à être présent sur la photo de famille du gouvernement. Le patron du MoDem, François Bayrou ne dispose plus que d'un ministre en la personne de Marc Fesneau nommé à l'Agriculture tandis qu'Edouard Philippe n'a vu aucun philippiste placé à la tête d'un ministère. A noter que même s'ils ratissent plus large à gauche et à droite, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ne sont pas sûrs de convaincre. Encore ce 28 juin, LR, le PS, le PCF et EELV refusent de prendre part au gouvernement si cela signifie s'allier à Emmanuel Macron. Il n'y a qu'individuellement et qu'à droite que quelque voix dissonantes plaident pour la nomination de certains LR parmi les ministres.

Le Rassemblement national et la France insoumise, exclus du gouvernement

Si Emmanuel Macron et Elisabeth Borne poursuivent les discussions avec LR, le PS, le PCF et EELV pour trouver des accords de gouvernement, le chef de l'Etat a exclu l'hypothèse d'une coalition de gouvernement avec l'extrême droite et la gauche radicale. "Je ne confonds pas les extrêmes mais par leur expression, leur positionnement - j'ai toujours été clair sur ce sujet-, ces formations ne s'inscrivent pas comme des partis de gouvernement", a déclaré Emmanuel Macron à l'AFP le 25 juin à propos du RN et de LFI. Des réactions qui n'ont pas plu aux dits partis même si tous les deux avaient déjà refusé de prendre part à une coalition gouvernementale. Pourtant à l'extrême droite, l'idée d'être nommé ministre fait de l'œil à Robert Ménard. Le maire de Béziers et soutien de Marine Le Pen, bien que non encarté au RN a indiqué sur LCI le 26 juin que si Elisabeth Borne lui demandait, il accepterait d'entrer au gouvernement. "Un certain nombre de chantiers sont importants à mes yeux et sont les échecs des cinq années précédentes", a-t-il ajouté évoquant entre autres l'immigration ou le nombre de place de prison.

Un accord de gouvernement est-il possible avec des partis d'opposition ?

Le remaniement sera l'occasion d'intégrer des personnalités issues d'autres tendances politiques. C'est en tout cas une volonté affichée de l'exécutif, qui n'a pas encore renoncé à trouver un accord de gouvernement avec certains partis. La plupart des partis d'opposition ont fermé la porte à un gouvernement de coalition, suite à l'allocution d'Emmanuel Macron. Seule petite réserve exprimée, du côté de l'écologiste Yannick Jadot, interrogé sur une éventuelle participation d'EELV à un gouvernement de coalition : " Je ne ferme la porte à rien, car le président n'a parlé de rien", a-t-il déclaré à France 24 vendredi 24 juin. Un discours qui n'engage que lui, selon l'insoumise Mathilde Panot, qui assure à la presse que "ce que nous nous sommes dit dans l'inter-groupe n'avait pas du tout la même tonalité que ce que propose M. Jadot aujourd'hui, puisque tout le monde était d'accord pour voter contre la confiance à ce gouvernement". Du côté de la droite aussi, le message de la majorité des élus et de renoncer à une quelconque coalition avec la majorité, le nouveau président du groupe LR à l'Assemblée, Olivier Marleix ayant refusé de servir de "béquille au pouvoir". Pourtant, de rares voix comme celle de Jean-François Copé estiment au contraire que prendre part au gouvernement est nécessaire pour la droite. Quoi qu'il en soit, Elisabeth Borne est chargée cette semaine par Emmanuel Macron de consulter "des communistes au LR", notamment pour évaluer si certains "sont prêts à passer des accords de gouvernement, avec ou sans participation" au gouvernement.

Elisabeth Borne toujours Première ministre après le remaniement ?

"La Première ministre a ma confiance pour mener l'action du gouvernement dans la durée", a déclaré Emmanuel Macron samedi soir à l'AFP. Une manière claire de dire qu'il n'a pas l'intention de remplacer Elisabeth Borne à Matignon dans les semaines à venir. Cette dernière sera donc à la tête du nouveau gouvernement après le remaniement.

Pourtant, depuis l'échec du camp présidentiel à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée aux législatives, la légitimité d'Elisabeth Borne est fortement contestée. C'est pourquoi une partie de l'opposition, en tête de qui la France insoumise, réclame que le gouvernement se soumette à un vote de confiance suite au discours de politique générale prévu le 4 juillet. "Je ne comprends pas comment la Première ministre, quelques jours après les élections législatives, peut envisager d'aller devant l'Assemblée nationale, et leur dire 'finalement, je ne vais même pas vous demander votre avis' ", a déploré le député insoumis Manuel Bompard sur Franceinfo vendredi 24 juin. La France insoumise promet donc le dépôt d'une motion de censure à l'Assemblée nationale le 5 juillet pour tenter de renverser le gouvernement s'il ne se soumet pas à une question de confiance. La possibilité de se soumettre à une question de confiance fera partie des thèmes abordés par Elisabeth Borne dans sa consultation des groupes d'opposition cette semaine. L'exécutif ne semble pas encore avoir tranché.