Emmanuel Macron : avec Poutine, un match périlleux pour la présidentielle

A Moscou, une rencontre à quitte ou double avec Poutine

Chronique de campagne du 7 février 2022. 15h50. Une stature de président de la République, un costume de presque-candidat à l'élection présidentielle et, désormais, un casque bleu vissé sur la tête. Emmanuel Macron s'attaque à un défi de taille, ce lundi 7 février 2022 : celui de commencer à désamorcer la crise entre la Russie et l'Ukraine. Le chef de l'Etat rencontre son homologue Russe, Vladimir Poutine, à Moscou pour enclencher la "désescalade" après que le chef du Kremlin a dépêché plusieurs dizaines de milliers de soldats à la frontière russo-ukrainienne. Accusations d'une invasion future de l'Ukraine d'un côté, présence uniquement préventive de l'autre... Les versions divergent et mettent à cran les principaux chefs d'Etat depuis le mois d'octobre, date des premières manœuvres russes. "Notre rôle est préventif. Il faut faire baisser la tension par le dialogue et éviter un conflit armé", estime Emmanuel Macron, auprès du JDD.

Il faut dire que depuis 2014 et le changement de gouvernement, l'Ukraine est plus prompt à se rapprocher des Occidentaux que d'être étroitement liée avec son voisin avec qui elle formait une partie de l'URSS. Ce qui ne semble pas être du goût de Vladimir Poutine, qui met la pression, après avoir annexé la Crimée en 2014. Selon le Renseignement américain, le dispositif déployé par la Russie s'apparente bel et bien à une invasion d'ampleur. Pour prévenir d'une nouvelle offensive russe, Emmanuel Macron veut prendre les choses en main et forcer Vladimir Poutine à engager les discussions avec l'Union européenne, lui qui a toujours privilégié les échanges directs avec Joe Biden et les Etats-Unis. Le président français a déjà échangé à trois reprises ces derniers jours avec son homologue russe. "L'intensité du dialogue que nous avons eu avec la Russie et cette visite à Moscou sont de nature à empêcher que cela n'advienne. Ensuite, nous discuterons des termes de la désescalade", explique le président qui appelle toutefois à "être très réaliste : nous n'obtiendrons pas de gestes unilatéraux, mais il est indispensable d'éviter une dégradation de la situation". Même son de cloche au Kremlin. "La situation est trop complexe pour s’attendre à des percées décisives après une seule rencontre", a expliqué Dmitri Peskov, le porte-parole du président russe, précisant que "Macron a dit à Poutine qu’il venait avec des idées dans la quête d’une détente".

Pour Emmanuel Macron, il s'agit là d'un exercice périlleux. S'il parvient à véritablement entamer la "désescalade", le président de la République étoffera sa stature internationale avec, en ligne de mire, l'organisation d'un sommet, à Paris, réunissant la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine. De quoi répondre à ses adversaires politiques pour la présidentielle que son choix de se concentrer sur la gestion des crises, dont celle ci, était le bon choix avant d’entrer en campagne. Et, surtout s'afficher comme celui qui, dans l'Union européenne, a négocié en direct avec Vladimir Poutine et a permis de maintenir l'équilibre sur le continent. Mais si le chef de l'Etat ne parvenait pas à convaincre son interlocuteur de fixer des modalités pour apaiser les tensions, il n'en ressortirait que plus fragilisé, s'affichant comme la voix de la sixième nation mondiale qui ne parvient pas à se faire entendre. Un jeu d’équilibriste risqué, à quitte ou double.