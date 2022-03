Emmanuel Macron candidat ? Sa candidature à la présidentielle ne peut plus attendre

MACRON. Alors qu'il prend la parole ce mercredi soir à 20heures, Emmanuel macron n'est toujours pas officiellement candidat à l'élection présidentielle 2022. Pourtant sa candidature ne peut plus vraiment attendre...

Emmanuel Macron toujours pas candidat, mais.. Chronique de campagne du 2 mars 2022. 19h45. Alors qu'Emmanuel Macron prend la parole ce mercredi 2 mars 2022, aucune annonce de candidature ne pointe encore à l'horizon. Le chef de l'Etat devrait consacrer l'essentiel de son allocution à la crise ukrainienne qui n'en finit pas de dégénérer. En pleine offensive russe, Emmanuel Macron cherche toujours "une fenêtre d'opportunité pour officialiser", indique l'AFP ce mercredi. Mais le président sortant ne peut plus vraiment temporiser. La date butoir du dépôt des candidatures a été fixée à ce vendredi 4 mars, à 18h. A cette heure, Macron devra donc être candidat, avoir validé ses 500 signatures d'élus et avoir déposé une déclaration de patrimoine. En plus de la dizaine de candidats attendus, deux des principaux rivaux d'Emmanuel Macron sont tout juste qualifiés pour l'élection : les deux candidats d'extrême droite Marine le Pen et Eric Zemmour ont atteint les 500 signatures mardi. A droite, Valérie Pécresse a aussi validé ses 500 parrainages depuis plusieurs semaines déjà. Le chef de l'Etat se fait donc attendre et pourrait officialiser sa candidature à l'occasion d'une intervention dans un journal télévisé, comme François Mitterrand en 1988 à 33 jours du premier tour ou Nicolas Sarkozy en 2012 à 67 jours du scrutin. Une intervention via une simple dépêche AFP ou une interview dans la PQR sont aussi évoquées. La sobriété sera en tout cas de mise, compte tenu du contexte international, un meeting prévu à Marseille ayant d'ores et déjà été annulé. Cette semaine, l'inquiétude est montée dans l'opposition qui craint d'être privée de débat. le président du Sénat Gérard Larcher s'est lui-même ému de la situation qui prive l'ensemble candidat de leur principal adversaire. Face à ces inquiétudes, l'exécutif se veut rassurant, soulignant mettre "tout en œuvre pour que la campagne se déroule le plus normalement possible".

Emmanuel Macron toujours en tête dans le dernier sondage Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 1er mars. 13h08. La dernier sondage, réalisé par Harris Interactive pour Challenges et publié lundi 28 février, donne Emmanuel Macron en tête du premier tour de l'élection présidentielle et avec une avance confortable (27%). Le chef de l'Etat serait réélu face à Marine Le Pen (55%), Valérie Pécresse (61%) et Éric Zemmour (63%). Emmanuel Macron n'a toujours pas officialisé sa candidature à l'élection à la présidentielle de 2022 pourtant il a déjà avoué avoir "très envie" de se lancer dans la course. L'annonce d'une candidature pourrait toutefois intervenir sous peu, le président de la République a en effet fait savoir qu'il attendait une accalmie de la situation épidémique pour faire connaître sa décision. Malgré l'absence d'une candidature officielle, Emmanuel Macron semble entamer une campagne qui ne dit pas son nom et multiplie les déplacements et les prises de parole sur divers sujets qui se trouvent aussi être des thèmes de campagne stratégiques.

Emmanuel Macron doit composer entre conflit russo-ukrainien et campagne présidentielle Chronique de campagne du 25 février. 18h45. Emmanuel Macron voulait se déclarer à la présidentielle le plus tard possible. Selon certaines rumeurs, le président de la République entendait le faire cette semaine, avant de se rendre au salon de l’agriculture. Mais le conflit russo-ukrainien a éclaté. Le chef de l’État, particulièrement impliqué dans le conflit, a donc pris la décision de repousser sa déclaration de candidature et devrait donc attendre l’ultime moment. Il est en effet peu probable désormais qu’il soit candidat au moment de se rendre au salon de l’agriculture. Selon les informations de RTL, Emmanuel Macron devrait y faire un passage éclair ce samedi 26 février au matin. A 6h30, il devrait rencontrer les syndicats au Parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris, avant d’effectuer une courte visite du salon. La déambulation de stand en stand ne devrait donc pas durer. Le président de la République devrait rester jusqu’à 9 heures afin d’inaugurer « la plus grande ferme de France ». Cette visite devait lancer sa campagne vers sa réélection, mais la situation en Ukraine l’oblige à revoir ses plans. Pour l’heure on ne sait pas si le meeting à Marseille du 5 mars sera maintenu. Un meeting annoncé dans les médias, mais qui n’a encore rien d’officiel…

Emmanuel Macron, le choix du « moindre mal » ? Chronique de campagne du 23 février. 14h36. La côte de popularité d’Emmanuel Macron se redresse. Bonne nouvelle à sept semaines du premier scrutin de l’élection présidentielle, surtout quand on sait que ces dernières semaines le chef de l’Etat avait plutôt tendance à perdre de son aura. Il remonte à 41%, soit bien au-dessus de ses adversaires selon la dernière enquête Odoxa – Mascaret du mois de février, réalisé pour LCP, Public Sénat et La Dépêche du Midi et publiée le 22 février. Etonnement, c’est surtout auprès des électeurs écologistes et socialistes que le futur candidat gagne des points, avec près d’un sympathisant de gauche sur deux qui confie avoir plus d’estime pour le leader de La République en Marche qu’auparavant. Ils sont autant à souhaiter la candidature d’Emmanuel Macron et sur ce point ils sont rejoints par la moitié des électeurs de la droite républicaine. Selon le président et la directrice générale d’Odoxa, Céline Bracq et Gaël Sliman, ce nouvel engouement autour d’Emmanuel Macron traduit la résignation des électeurs conscients que les partis - de gauches notamment - sont mal engagés pour gagner la course présidentielle et « qu’ils préfèrent le « moindre mal » Macron à un candidat trop radical à leurs yeux ». Avec du recul, Emmanuel Macron suscite autant d’adhésion (37%), de rejet (39%) que d’indifférence chez les Français, il est donc très loin de faire l'unanimité mais reste la deuxième personnalité politique la plus appréciée derrière son ancien Premier ministre, Edouard Philippe. Et si les chiffres n’inspirent pas des résultats encourageants ils sont « largement suffisants, pour le moment, pour en faire un super favori pour sa réélection ». Le constat est étonnant, voire paradoxale, puisque les Français portent un jugement sévère sur le bilan du président sortant. Dans le détail, le nombre d’avis positifs égalise tout juste les déceptions sur la place de la France dans le monde, la sécurité et le terrorisme et le chômage (42% des électeurs satisfaits contre 57% mécontents). Sur tous les autres sujets, la balance penche largement du côté de l’insatisfaction générale avec deux points noirs pour Emmanuel Macron : sa politique sur l’immigration et sur le pouvoir d’achat qui déçoivent 76 et 74% des électeurs sondés. La haute popularité du chef de l’Etat ressemble plus à un mirage qu’à une vraie affinité des Français pour leur président de la République, mais si Emmanuel Macron campe la position de favoris dans tous les sondages, sans exception, depuis le début de la campagne présidentielle c’est « parce que les Français jugent plus mal encore la plupart des autres candidats", affirment Céline Bracq et Gaël Sliman.

La crise de l'Ukraine, une stratégie de communication pour le candidat Macron ? Chronique de campagne du 22 février. 14h59. Emmanuel s'est élevé au rang de médiateur dans la crise de l'Ukraine en passe de devenir une guerre ouverte avec la Russie. En tenant ce rôle, le chef de l'Etat a préféré jouer pleinement le président de la République et le président du Conseil de l'Union européenne plutôt qu'endosser la casquette de candidat à sa réélection. Le père de la macronie ne s'en cache pas, ses équipes de campagne et ses soutiens ayant plusieurs fois répété la volonté d'Emmanuel Macron de profiter d'une embellie de la crise sanitaire puis d'une accalmie en Ukraine pour se déclarer candidat. Problème, si il y avait des raisons de croire en un fin heureuse et proche du conflit en Europe de l'Est lundi matin, tous ces espoirs ont été réduits à néant quelques heures plus tard avec la reconnaissance par la Russie de l'indépendance des régions aux mains des séparatistes russes. Ce nouveau revirement de situation repousse encore la candidature d'Emmanuel Macron à la semaine du 28 février, la dernière pour se présenter, et traduit l'échec de la stratégie diplomatique du chef de l'Etat français. Danger pour la politique internationale, la crise de l'Ukraine s'avère aussi être un coup dur pour la pré-campagne du futur candidat. Ses adversaires sont lassés du faux suspens que fait durer La République en Marche et fustigent ce qu'ils pensent être des stratégies de communication. "Emmanuel Macron a cherché à se servir de cette séquence diplomatique pour appuyer une entrée en campagne", a vivement dénoncé Marine Le Pen sur RTL ce mardi 22 février. Celle qui se présente comme la "principale concurrente" déplore la tentative d'instrumentalisation du conflit international : "J’ai vu passer des photos d’Emmanuel Macron pas rasé, la tête entre les mains, tout ça est très artistique, mais ce n’est pas sérieux de faire de la communication sur ces sujets-là". La candidate du Rassemblement national va même jusqu'à dire qu'Emmanuel Macron souhaitait faire de sa réussite diplomatique en Russie un argument de campagne mais que malheureusement la suite des événements a pris une autre tournure et "c’est la raison pour laquelle il repousse son entrée en campagne. On s’est même posé la question de savoir s’il était vraiment président de la République dans cette séquence ou s’il cherchait à être Prix Nobel de la paix", raille-t-elle sur les ondes. Valérie Pécresse, qui peut encore prétendre au second tour selon certains sondages partage cet avis et déplore que la crise de l'Ukraine ait été utilisée "à des fins électorales". Détourné de la campagne par la gestion de la crise en Europe de l'est, Emmanuel Macron n'a pas répondu à ces critiques. Il a également ignoré l'appel de Yannick Jadot pour réunir tous les candidats à l'élection présidentielle et discuter de ce conflit. Le leader de LREM sera président de la République jusqu'à la fin de son mandat et il entend mener sa politique jusqu'à la dernière minute, même si cela doit passer par une déclaration de sa candidature le 4 mars, date limite pour l'officialisation des candidatures.