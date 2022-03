Lettre de Macron : une annonce de candidature inédite

LETTRE MACRON. Emmanuel Macron va dévoiler une "lettre aux Français" ce jeudi 3mars pour se porter officiellement candidat à l'élection présidentielle. Une lettre qui doit être publiée en début de soirée...

Biographie d'Emmanuel Macron L'essentiel Une lettre aux Français. C'est le moyen qu'a choisi Emmanuel Macron pour officiellement se déclarer candidat à l'élection présidentielle, ce jeudi 3 mars 2022. Le président de la République va annoncer sa décision aux Français dans une simple lettre, publiée dans la soirée sur les sites des journaux de la presse quotidienne régionale. La lettre sera également publiée dans les versions papier de vendredi. On en sait peu sur ce qu'a écrit Emmanuel Macron à ce stade. La situation internationale, qui a fait l'objet d'une allocution hier soir, devrait être succinctement mentionnée pour expliquer cette candidature tardive.

Emmanuel Macron a longtemps repoussé l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle en raison, expliquait-il, de la crise sanitaire du Covid ainsi que des tensions entre l'Ukraine et la Russie qui ont finalement dégénérées en une guerre. La lettre aux Français est apparue comme le moyen le plus efficace et le plus sobre de se porter de nouveau candidat dans ce contexte. Le chef de l'Etat n'avait plus beaucoup de temps pour faire part de sa décision, la date limite étant fixée à demain vendredi 18 heures.

Dans les sondages, Emmanuel Macron est donné en tête à l'issue du premier tour par tous les instituts avec environ 25% des suffrages et serait réélu dans tous les cas de figure, avec entre 55 et 65% des voix selon le candidat face à lui.

Retrouvez les dernières actus de sa campagne d'Emmanuel Macron sur notre fil d'actualité.

16:14 - Une annonce de candidature parmi les plus tardives A 38 jours du premier tour de l'élection présidentielle (10 avril), Emmanuel Macron voyait le timing se resserer. Alors que ses opposants ont critiqué pendant de longues semaines son faux-suspense, le sommant à plusieurs reprises d'enfiler sa casquette de candidat en plus de celle de président, ce n'est pas l'annonce la plus tardive pour un chef de l'Etat sortant dans l'histoire de la Ve République. En effet, Charles de Gaulle en 1965 et François Mitterrand en 1988 avaient fait leur entrée en campagne 33 jours avant le premier tour. De leur côté, Valéry Giscard d’Estaing s’était déclaré candidat 56 jours avant le premier tour en 1981, Jacques Chirac 69 jours avant en 2002 et Nicolas Sarkozy 67 jours avant en 2012. 15:59 - Quel sera le contenu de la lettre d'Emmanuel Macron ? On en sait encore très peu sur le contenu même de la lettre d'Emmanuel Macron si ce n'est qu'elle doit officialiser sa candidature. Le contexte qui a vu se succéder les crises (Covid puis Ukraine) sera certainement mentionné, a minima pour justifier cette déclaration tardive, sans prise de parole médiatique et sans meeting à ce stade. Emmanuel Macron pourrait aussi décliner dans sa lettre les grands axes de son programme et essayer, au moins, de fixer la ligne de sa campagne présidentielle, entre une impossible rupture avec le quinquennat qu'il a lui même dirigé et la nécessité de renouveau après ces années difficiles et parfois polémiques pour le président sortant. 15:45 - Une lettre pour se déclarer candidat, un format inédit C'est la première fois qu'un président sortant sollicitera à nouveau la confiance des Français par un tel moyen. Dans le passé, tous ses prédécesseurs qui se sont à nouveau présentés devant les électeurs l'ont fait soit dans une allocution, soit au cours d'une interview télévisée, soit même lors d'une déclaration en réponse à une question, comme l'avait fait Jacques Chirac en 2002. La lettre n'est toutefois pas un exercice inconnu pour Emmanuel Macron. Car ce n'est pas la première fois que le chef de l'Etat utilise cette méthode. En janvier 2019, il avait adressé une lettre à la population avant l'ouverture du Grand débat national pour inviter ses administrés à y participer. Le contenu n'a pas fuité, mais Emmanuel Macron devrait indiquer le cap qu'il souhaite donner à la France pour le quinquennat à venir, et plus encore, à la lumière d'un mandat particulièrement agité et rythmé par diverses crises nationales et mondiales 15:20 - Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il tardé à se déclarer candidat à l'élection présidentielle ? S'il voulait initialement sortir (définitivement ?) de la pandémie -ce qui est en passe d'être fait-, l'ancien ministre de l'Economie entendait surtout régler le conflit entre l'Ukraine et la Russie avant de faire part de sa décision. Bien mal lui en a pris car ses négociations pour mettre fin aux menaces de Vladimir Poutine n'ont pas abouti. Ces dernières ont même connu une sanglante escalade avec la décision du chef du Kremlin d'envahir son voisin. Face à un conflit européen diplomatique et humanitaire qui bouscule les équilibres et dont une nouvelle escalade est crainte, difficile, voire impossible, pour Emmanuel Macron de faire fi des tragiques évènements pour prendre la parole et se déclarer candidat. Restait donc à trouver la meilleure méthode : il a opté pour une lettre. 15:08 - A quelle heure sera publiée la lettre d'Emmanuel Macron ? Selon les informations du Monde, la lettre écrite par Emmanuel Macron sera publiée à partir de 20 heures sur les sites web des différents médias qui l'auront obtenue. Accessible en ligne dès ce soir, elle sera également imprimée dans les journaux qui paraîtront vendredi. 13:10 - Emmanuel Macron annonce sa candidature dans une lettre aux Français Le faux suspens trainait depuis plusieurs semaines et Emmanuel Macron a attendu les dernières heures pour se déclarer officiellement candidat à sa réélection à la tête de l'Elysée. Avec un timing très serré il a choisi d'annoncer sa candidature dans une lettre adressée aux Français et publiée dans les titres de presse régionaux. Si la déclaration doit paraître vendredi 4 mars dans les kiosques, elle sera disponible dès ce soir sur les sites de presse en ligne. Le président sortant devrait dans son texte préciser les raisons qui le poussent à briguer un second mandat et, peut-être, expliquer l'arrivée tardive de sa candidature. Selon Les Echos, à qui des sources proches d'Emmanuel Macron ont laissé sous-entendre que la déclaration prendrait cette forme, l'annonce écrite du président de la République pourrait être complétée dans les prochains jours d'une apparition télévisée.

Emmanuel Macron candidat à l'élection présidentielle en 2022 ?

Après des semaines de faux-suspense, Emmanuel Macron va officialiser sa candidature à l'élection présidentielle, jeudi 3 mars 2022, dans une lettre adressée aux Français et publiée dans les titres de presse quotidienne régionale. Il avait dit en avoir "envie", mais le chef de l'Etat a longtemps retardé l'annonce de sa décision. Le président de la République avait expliqué vouloir sortir de la crise sanitaire et régler le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Si le premier point est en passe d'être résolu, le second, au contraire, s'est envenimé et la guerre a été déclenchée. Mais face au calendrier imposé par le Conseil constitutionnel, le locataire de l'Elysée est contraint d'annoncer sa décision en pleine crise diplomatique et humanitaire internationale. Du côté de La République en Marche, tout est en ordre de bataille depuis plusieurs semaines pour vanter les mérites de leur leader, défendre son bilan et convaincre les électeurs de le conforter cinq ans de plus au Palais.

Quels sont les résultats des sondages pour Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron est pour l'heure favori à sa propre succession. Selon les nombreux sondages réalisés, qu'importe l'institut, le président de la République apparaît en tête des intentions de vote au premier tour, recueillant entre 20 et 26% des suffrages des électeurs. Par ailleurs, au second tour, il serait conforté dans son rôle. Toutefois, le match s'annonce plus serré face à Valérie Pécresse que Marine Le Pen. Le chef de l'État serait bousculé par la présidente de la région Île-de-France (il est alors crédité d'entre 51 à 54% des votes). Face à la candidate du Rassemblement national, Emmanuel Macron est donné entre 53 et 58% des suffrages.

Quel est le programme d'Emmanuel Macron pour la présidentielle ?

S'il n'est pas encore officiellement candidat, Emmanuel Macron a déjà fixé le cap sur certains sujets qu'il ambitionne de porter sur un nouveau mandat.

Il compte revenir sur la réforme des retraites , abandonnée jusqu'au scrutin national. Le président l'a annoncé : "Il faudra travailler plus longtemps". Repousser l'âge du départ à la retraite est donc une nouvelle fois dans les cartons, ce à quoi s'ajoute "une sortie des régimes spéciaux" voulue par le chef de l'État.

, abandonnée jusqu'au scrutin national. Le président l'a annoncé : "Il faudra travailler plus longtemps". Repousser l'âge du départ à la retraite est donc une nouvelle fois dans les cartons, ce à quoi s'ajoute "une sortie des régimes spéciaux" voulue par le chef de l'État. Dans une interview au Parisien début janvier, il a également annoncé qu'il n'augmenterait pas les impôts , qu'il reverrait les conditions de travail et rémunérations de certaines professions comme les soignants et les enseignants. Il souhaite réfléchir à une réforme des droits de succession pour "accompagner les gens pour les aider à transmettre les patrimoines modestes" et compte lutter contre "l'enracinement de la pauvreté".

, qu'il reverrait les conditions de travail et rémunérations de certaines professions comme les soignants et les enseignants. Il souhaite réfléchir à une pour "accompagner les gens pour les aider à transmettre les patrimoines modestes" et compte lutter contre "l'enracinement de la pauvreté". Le thème de la santé s'impose dans cette campagne après deux ans de pandémie. Le secteur médical a martelé son mécontentement et insisté sur le manque de moyens et d'améliorations malgré la tenue du Ségur. Aussi, le ministère dit réfléchir à une "réforme structurelle de l'hôpital public" sans donner d'autres précisions si ce n'est celle concernant la "remise à flot des salaires". La désertification médicale est également un thème qui devrait être une priorité dans le programme d'Emmanuel Macron.

s'impose dans cette campagne après deux ans de pandémie. Le secteur médical a martelé son mécontentement et insisté sur le manque de moyens et d'améliorations malgré la tenue du Ségur. Aussi, le ministère dit réfléchir à une "réforme structurelle de l'hôpital public" sans donner d'autres précisions si ce n'est celle concernant la "remise à flot des salaires". La désertification médicale est également un thème qui devrait être une priorité dans le programme d'Emmanuel Macron. Pour le volet sécuritaire , Emmanuel Macron a présenté en septembre son plan pour "penser la police de 2030" avec l'objectif de doubler sur dix ans la présence des policiers sur le terrain. Il a aussi évoqué la présentation de la loi de programmation et d’orientation pour la sécurité intérieure dans le courant 2022. En ce qui concerne l' immigration le président en poste n'abandonne pas son diptyque "fermeté" et "humanité".

, Emmanuel Macron a présenté en septembre son plan pour "penser la police de 2030" avec l'objectif de doubler sur dix ans la présence des policiers sur le terrain. Il a aussi évoqué la présentation de la loi de programmation et d’orientation pour la sécurité intérieure dans le courant 2022. En ce qui concerne l' le président en poste n'abandonne pas son diptyque "fermeté" et "humanité". Sur la question de la transition énergétique, le revirement d'Emmanuel Macron au profit du nucléaire n'est pas assez inaperçu. Il explique faire le choix du nucléaire parce car c'est l'alternative "la plus décarbonée possible" et celle pour laquelle la France est technologiquement équipée. Quant aux énergies renouvelables, elles ne sont pas encore une solution envisageable selon Emmanuel Macron car là encore la France manque de technologies pour reposer uniquement sur des productions d'énergies intermittentes. "Le jour où nous aurons des technologies de stockage, l'énergie renouvelable pourra se substituer au charbon, au gaz et même au nucléaire. Mais pas aujourd'hui", a précisé Emmanuel Macron au Parlement européen, mercredi 19 janvier.

Biographie d'Emmanuel Macron

Né en 1977 à Amiens (Somme), Emmanuel Macron est le fils d'un couple de médecins. Aîné de la fratrie, Emmanuel Macron a un frère et une soeur. Au cours de son enfance, il passe beaucoup de temps chez sa grand-mère maternelle, principale d'un collège, à qui il doit son engagement politique. Le jeune Emmanuel Macron a vécu une enfance bourgeoise et provinciale, et reçu une éducation chez les Jésuites de la Providence, à Amiens. Après un bac S, il entre en hypokhâgne et khâgne B/L au lycée Henri-IV à Paris, puis intègre Sciences Po Paris en 1998 et obtient, en parallèle, une maîtrise et une maîtrise (licence aujourd'hui, ndlr) et un DEA (Master 2). Il entre ensuite à l'ENA à Strasbourg (2002-2004) puis est affecté à l'Inspection des finances après un passage à l'ambassade de France au Nigéria et à la préfecture de l'Oise. Pendant trois ans, il travaille à l'Inspection générale des finances, puis signe chez la banque d'affaires Rothschild en 2008, sur recommandation de Jacques Attali. Il travaille sur divers dossiers importants, comme le rachat de Cofidis par le Crédit mutuel, sur la vente du journal Le Monde, ou encore le rachat de certaines activités de Nestlé par Pfizer.

Engagé au PS à partir de 2006, il soutien Ségolène Royal puis François Hollande malgré le refus du Parti socialiste de l'investir en Picardie pour les législatives de 2007. Soutien du futur président de la République, ce dernier lui propose de devenir secrétaire général adjoint de l'Elysée en 2012, avant de le nommer ministre de l'Economie en 2014. Un poste qu'il occupe deux ans, avant de démissionner pour se présenter à l'élection présidentielle et s'installer à l'Elysée en battant Marine Le Pen.