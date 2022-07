"Emmanuel Macron chante en basque, la vidéo de sa prestation (un peu difficile)"

MACRON. Le chef de l'Etat a été filmé en train de chanter "Le refuge", lors de son déplacement dans les Hautes-Pyrénées.

C'est une des images de l'été 2022, même si Emmanuel Macron, très certainement, aurait préféré que la séquence ne soit pas immortalisée, tant sa gêne est manifeste : le chef de l'Etat, lors de son déplacement dans les Hautes-Pyrénées, à Argelès-Gazost ce jeudi 21 juillet, a été amené un peu malgré lui à se joindre à une chorale locale, pour chanter "Le Refuge" d'Edmond Duplan. Un classique de la chanson traditionnelle pyrénéenne. Emmanuel Macron, béret sur la tête, s'est prêté au jeu. Alors que toute l'attention était sur lui, il s'est montré en difficulté au moment d'entonner les couplets, ne connaissant pas (ou trop peu) les paroles.

En déplacement dans les Hautes-Pyrénées, Emmanuel Macron accompagne la chorale pour un traditionnel chant pyrénéen pic.twitter.com/dLyYXdyB7u — BFMTV (@BFMTV) July 21, 2022

Emmanuel Macron s'est rendu dans les Pyrénées ce jeudi 21 juillet, après son déplacement en Gironde, où il a rencontré les autorités et les pompiers qui luttent contre les incendies. Le président de la République voulait être présent sur une étape du Tour de France, ce même jour. Et pour le chef de l'Etat, il était sans doute préférable d'y assister dans les Pyrénées que dans les Alpes, tant cette chaîne de montagne lui est chère. "Un vert paradis où je continue d'aller, le lieu d'origine de mes grands-parents, celui où je me réfugiais chaque été", disait-il au magazine Zadig en 2021. "Un lieu synonyme de bonheur absolu, avec des repères très stables, que je retrouve encore aujourd'hui – par exemple quand je vois la chaîne des Pyrénées sous un angle très particulier, celui qu'on aperçoit avant que les coureurs du Tour de France n'attaquent le Tourmalet", disait-il.