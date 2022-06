"Emmanuel Macron : comment gouverner s'il n'a pas la majorité à l'Assemblée ?"

MACRON. Pas assuré d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, comment Emmanuel Macron pourrait-il gouverner si ce cas de figure venait à se confirmer ?

C'est la petite musique qui résonne avec insistance dans les arcanes politiques : Emmanuel Macron pourrait se retrouver sans majorité absolue à l'Assemblée nationale et disposer donc de moins de 289 députés soutenant sa politique. Un cas de figure qui a fait son apparition avant le 1er tour des élections législatives, mais dont l'hypothèse s'est renforcée après l'annonce des résultats, dimanche soir. Ensemble, la coalition pour la majorité présidentielle composée de LREM, du MoDem (François Bayrou), d'Horizons (Edouard Philippe) ou encore d'Agir (Franck Riester), ne décrocherait que 255 à 295 députés. La majorité est donc loin d'être acquise pour Emmanuel Macron. Avec une réélection qui n'a pas suscité de franc enthousiasme et des législatives qui n'intéressent guère les électeurs, comment le président de la République pourrait-il gouverner s'il n'a pas la majorité du Parlement avec lui ? Éléments de réponse.

Une alliance à gauche ou à droite ?

Si Emmanuel Macron ne décroche pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce ne sera pas une première dans l'histoire de la Ve République. Mais il n'existe qu'un précédent : celui de 1988 où le Parti socialiste n'avait obtenu que 275 sièges au palais Bourbon, alors que François Mitterrand venait d'être réélu. Le Premier ministre d'alors, Michel Rocard, puis Edith Cresson et Pierre Bérégovoy avaient ainsi du négocier les textes avec d'autres groupes politiques qui pouvaient faire pencher la balance en sa faveur : tantôt le groupe communiste (25 députés), tantôt l'union du centre (41 députés).

Ainsi, s'il ne compte pas suffisamment de députés, Emmanuel Macron devra charger Elisabeth Borne d'ouvrir les discussions avec d'autres groupes politiques. Pour activer un canal de discussion, le président de la République et la Première ministre pourraient être tentés d'utiliser le levier du remaniement à venir. Une ouverture dans la composition du futur gouvernement vers une ou des familles politiques avec qui la coalition Ensemble (LREM, MoDem, Horizons, Agir), au soutien d'Emmanuel Macron, pourrait permettre d'engager les échanges. Reste à savoir vers qui se tourneraient le chef de l'État et la pensionnaire de Matignon : LR, qui pourrait décrocher 50 à 80 sièges, ou les divers gauche, donnés entre 15 et 25 à l'Assemblée nationale ? Tout dépendra du nombre de sièges qu'obtiendra Ensemble. Des discussions s'engageraient alors sur chaque texte, ouvrant la voie à une situation politique quasi-inédite et qui devrait, à coup sûr, vitaliser le débat démocratique dans une France morcelée politiquement.

Un recours au 49.3 ?

Si certains textes ne parviennent pas à recevoir l'approbation d'au moins 289 députés, le gouvernement sera toujours en possibilité d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution, permettant au Premier ministre de faire adopter une loi sans vote du Parlement. A l'époque, Michel Rocard l'avait alors utilisé 28 fois en trois ans. Mais aujourd'hui, les possibilités de recours à cette arme politique sont restreintes. Seuls les budgets peuvent être adoptés sans vote, ainsi qu'une seule loi par session parlementaire (une session correspond à, maximum, 120 jours par an). De quoi limiter le champ d'action. A moins qu'Emmanuel Macron n'obtienne la majorité ?