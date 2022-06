"Emmanuel Macron : déjà un nouveau Premier ministre après les législatives ?"

MACRON. Si le scénario d'une majorité bousculée se concrétise ce dimanche 19 juin dans les urnes, Emmanuel Macron sera déjà confronté à la question de la légitimité de sa Première ministre...

C'est une des grandes questions qui sous-tendent les élections législatives, qui connaissent leur épilogue ce dimanche 19 juin 2022 : Emmanuel Macron sera-t-il amené (ou contraint) à changer de Premier ministre après le scrutin ? Si Jean-Luc Mélenchon n'a cessé de se positionner comme le futur locataire de Matignon, persuadé d'un triomphe de la Nupes au 2e tour du scrutin, l'équation semble plus complexe encore, avec de multiples scénarios à la clé. Emmanuel Macron peut, certes, subir un revers dans les urnes ce dimanche. Mais entre une défaite assommante et une victoire écrasante, de multiples paliers peuvent amener le chef de l'Etat à des décisions après ce quatrième tour d'un long processus électoral débuté en avril.

Ce second tour des législatives est en tout cas crucial pour Emmanuel Macron, qui l'a bien compris en s'investissant personnellement dans l'entre-deux tours de la campagne, prenant notamment la parole avant d'embarquer dans l'avion qui le conduisait en Roumanie en début de semaine, puis, de nouveau au retour d'Ukraine vendredi. Emmanuel Macron a plaidé l'unité de la France, alors que la division semble bien au programme ce dimanche et pourrait impacter les prochaines semaines.

Quel Premier ministre sir Emmanuel Macron n'a pas de majorité ?

D'abord, si Ensemble!, autrement dit La République en Marche, le Modem, Horizons, Agir et les formations souvent embryonnaires qui gravitent dans la macronie, n'arrive pas à avoir de majorité à l'Assemblée nationale à l'issue des résultats des législatives, alors Emmanuel Macron sera contraint de changer de Premier ministre et de gouvernement. Selon la Constitution, le gouvernement est en effet responsable devant le Parlement qui exerce un contrôle sur les ministres. Un gouvernement serait donc incapable de survivre à une majorité qui ferait barrage tous ses projets, voire voterait la défiance aux premiers jours du quinquennat.

Emmanuel Macron pourrait néanmoins nommer un premier ministre, dans l'opposition, mais différent de Jean-Luc Mélenchon. Il l'a d'ailleurs suggéré pendant la campagne, rappelant que c'est lui, "le président", qui "choisit la personne qu'il nomme Premier ministre" et qu'"aucun parti politique ne peut imposer un nom au président". Cette hypothèse ("une provocation" selon Manuel Bompard, le dauphin de Jean-Luc Mélenchon à Marseille), aurait l'avantage pour le président de faire réfléchir les Insoumis et leurs alliés, voire de semer la zizanie dans la coalition de gauche, mais serait bien éloignée des traditions républicaines qui veulent que c'est l'alliance politique majoritaire à l'Assemblée nationale, qui envoie son leader à Matignon.

Une majorité trop étriquée pour garder Elisabeth Borne ?

Le second scénario est celui d'une victoire d'Ensemble! ce dimanche, mais avec une majorité trop étriquée pour permettre aux prochain projets de lois d'être validés facilement à l'Assemblée et de garder le Premier ministre. Face à cette menace, plusieurs voix se sont élevées dans la majorité présidentielle, pour remettre en cause Elisabeth Borne, nommée depuis à peine plus d'un mois désormais. Le Parisien en a résumé la teneur dans un article dernièrement. D'aucuns dans le camp présidentiel estiment déjà que sans majorité absolue (donc avec une majorité dite "relative", soit moins de 289 députés), le pays deviendrait "tout simplement ingouvernable".

Emmanuel Macron sera alors confronté non pas à une majorité hostile, mais à un problème de légitimité. "Je ne vois pas comment elle pourra tenir dans un tel contexte. Elle va vivre un véritable enfer", s'inquiète déjà un "baron de l'exécutif", cité par le quotidien francilien. Emmanuel Macron serait alors contraint de remplacer une patronne du gouvernement qui "n'imprime pas", "à contretemps du moment politique".

Trop tôt pour nommer un nouveau Premier ministre ?

Même en cas de semi-victoire, le scénario le plus probable est qu'Emmanuel Macron maintienne Elisabeth Borne à sa place au lendemain des législatives, si ses candidats se sortent de ce guêpier. D'abord parce qu'Elisabeth Borne ne lâchera pas son poste aussi vite indique encore le Parisien qui cite toujours des cadres de la macronie sous couvert d'anonymat : "Elle a montré qu'elle avait du caractère, qu'elle sait faire malgré tout de la politique. Donc, ça va être difficile de la bouger".

Même avec un score décevant ce dimanche, Emmanuel Macron serait confronté à un réel dilemme qui s'est déjà posé à lui il y a quelques semaines : en dehors d'Elisabeth Borne, qui pourrait venir donner un second souffle à la majorité. En plus de reconnaître d'une certaine manière une erreur de casting, les noms auront tant défilé après la présidentielle et les tergiversations auront été si nombreuses, que relancer la machine du remaniement après les législatives s'avérerait bien risqué pour la crédibilité du chef de l'Etat.

En cas de victoire enfin, la question serait plus vite réglée. Emmanuel Macron pourrait tout de même être amené à remanier à minima le gouvernement mis en place à la mi-mai, si une partie des 15 ministres candidats venait à subir une défaite ce dimanche. Pour le reste, le gouvernement resterait stable.