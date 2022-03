"Emmanuel Macron : des sondages flatteurs, une campagne présidentielle qui s'accélère"

"Il y a deux hypothèses. La première c'est l'indignité, c'est plutôt celle qui me semble la plus crédible, mais ça n'est pas une surprise", a dans un premier temps estimé Emmanuel Macron ce lundi, avant de tacler : "La deuxième, c'est la méconnaissance d'une réforme très importante du quinquennat, c'est le '100% santé'. Et maintenant, les prothèses auditives, les lunettes, et les prothèses dentaires sont remboursées par la Sécurité sociale. Dix millions de Françaises et de Français ont eu accès à cela. Ça fait partie de mon bilan. C'est un bilan social dont je suis fier. Et j'invite alors, à ce moment-là, le candidat malentendant à s'équiper à moindres frais." À bon entendeur...

Emmanuel Macron a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022, jeudi 3 mars, dans une "lettre aux Français" publiée dans les quotidiens régionaux. L'annonce de sa candidature est intervenue alors que la guerre en Ukraine fait rage et que le président de la République est omniprésent sur le dossier. Emmanuel Macron a entamé une campagne éclair jalonnée de quelques déplacements et de prises de parole limitées. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il ne débattra pas avec les autres candidats avant le premier tour de l'élection.

Chronique de campagne du 28 mars. 11h27 . Le dernier sondage, réalisé par Ipsos Sopra Steria et publié lundi 28 mars, donne Emmanuel Macron en tête du premier tour de l'élection présidentielle et avec une avance confortable (28%). Le président sortant est également donné vainqueur au second tour face à Marine Le Pen (57%).

Le second tour risque d'être plus serré qu'en 2017, un ministre s'exprime : "Marine Le Pen s’est incroyablement crédibilisée", un membre du gouvernement ajoute même : "Elle est excellente, elle ne dit pas de conneries, elle est super posée". Et le poids d'Éric Zemmour entre forcément en ligne de compte : "Elle peut faire le même score qu’en 2017, avec en plus Zemmour dans les pattes" dit-on du côté des proches de Marine Le Pen. Au contraire, un soutien du président s'inquiète : "Notre seul socle éventuel au second tour, c’est une gauche faible - Hidalgo, Jadot - et une faible partie du petit électorat de Pécresse." De quoi réouvrir l'idée du barrage républicain ?

Chronique de campagne du 25 mars. 15h20. C'est le scénario catastrophe que certains soutiens d'Emmanuel Macron imaginent, la victoire de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Un proche raconte : "La campagne est frustrante pour nous, notamment parce que le président n’a pas totalement envie d’être candidat, et que le temps qu’il consacre au programme n’est pas celui qui devrait être." Aujourd'hui, Emmanuel Macron est à 29,5% d'intention de cote au premier tour, selon un récent sondage, mais un élu fustige : "Nous étions montés artificiellement au dessus des 30 avec la guerre en Ukraine". Et la présentation de son programme n'a visiblement pas séduit.

Macron en mission séduction auprès de l’Outre-mer

Chronique de campagne du 24 mars 2022. 18h17. Emmanuel Macron avait prévenu le 17 mars qu’il ne pouvait pas être exhaustif lors de la présentation de son programme et c’est sur son projet concernant l’Outre-mer qu’il a volontairement fait l’impasse. Ce n’est que partie remise car ce volet du programme a fait l’objet d’un entretien dédié dans la soirée du mercredi 23 mars sur la chaîne Outre-mer la 1ère. Le candidat Macron est plein d’ambitions pour les territoires ultra-marins et promet leur « émancipation » s’il est élu pour un second mandat. Attention, il n’est pas question d’indépendance mais d’autonomie, mais c’est tout de même une optique susceptible de séduire les électeurs insulaires. L’émancipation est aux yeux du président la solution pour se rapprocher du plein-emploi et baisser le coût de la vie dans ces territoires mais pour l’obtenir il faut agir sur le chômage, la production agricole et l’enseignement. Si le plein-emploi apparaît comme l’objectif premier du candidat, celui-ci tempère et admet que cet idéal « n’est pas atteignable d’ici cinq ans » toutefois la deuxième peut être passée sur certains points. Emmanuel Macron souhaite entre autres « aller plus vite dans la formation [et] développer des filières économiques locales », une solution qui jouera à la fois sur le taux d’emploi et sur une meilleure autonomie alimentaire car encore trop de denrées sont importées en Outre-mer d'après le président sortant.

S’il faut voir sur le long-terme pour viser un taux de chômage nul, « l’autonomie alimentaire » est, elle, atteignable durant le prochain mandat en augmentant et diversifiant la production locale. Emmanuel Macron souhaite aussi faire jouer la concurrence, un aspect sur lequel il « n’a pas été assez vite, pas assez fort ». Cette ligne directrice annoncée est commune à tous les territoires d’Outre-mer mais tenant compte des particularités et des « problématiques différentes » le candidat prévoit de décliner le programme avec des versions adaptées à chaque territoire et d'envoyer la liste complète et détaillée des mesures d'ici peu aux habitants d'Outre-mer.

Bien sûr, Emmanuel Macron a été mis face au scandale du chlordécone, cet engrais responsable de graves maladies en Guadeloupe et en Martinique notamment. Il assure qu’il « faut aller au bout du chemin [en] identifiant les responsabilités et indemniser jusqu’au bout les personnes ». Le problème doit être traité à la racine et la promesse du candidat de La République en Marche est de « permettre aux territoires, quand c'est nécessaire, de financer la dépollution des sols car on ne peut pas le laisser à la charge des exploitants ».