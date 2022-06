"Emmanuel Macron : face au défi d'une France ingouvernable ?"

MACRON. La victoire du camp présidentiel aux législatives garde un goût de défaite pour Emmanuel Macron. Sans majorité absolue, le chef de l'Etat se prépare à une gouvernance difficile de la France et à une quête systématique de soutien à l'Assemblée.

[Mis à jour le 20 juin 2022 à 8h35] Emmanuel Macron a obtenu la majorité à l'Assemblée au second tour des élections législatives, hélas pour lui, elle n'est que relative. Bien loin du triomphe de 2017, le président de la République n'aura pas un groupe suffisamment fort pour décider seul de la politique à mener les cinq prochaines années. Une question est donc sur toutes les lèvres : comment Emmanuel Macron va-t-il pouvoir gouverner dans une France que toute la presse qualifie d'"ingouvernable" au lendemain du scrutin ? Il lui faut trouver des alliés et c'est la mission qui incombe à la Première ministre, Elisabeth Borne, depuis ce matin.

Tout porte à croire qu'Emmanuel Macron va tendre la main à la droite après avoir fait de l'œil à la gauche depuis le premier tour de la présidentielle. Avec 245 sièges à l'Assemblée, la majorité présidentielle a besoin des 70 élus des Républicains pour imposer ses propositions de lois. Problème, la droite n'est pas convaincue de l'intérêt de "tomber dans les bras" de Macron comme l'expliquait un collaborateur LR à BFMTV. Même son de cloche pour le patron de la droite Christian Jacob qui assurait hier soir sur tous les plateaux de télévision : "Nous sommes dans l'opposition, nous resterons dans l'opposition". LREM devra donc jouer habilement ses cartes pour essayer de convaincre. Mais avant d'aller prêcher dans les camps adverses, c'est dans ses propres rangs que la majorité présidentielle devra s'assurer du soutien de tous, notamment de François Bayrou et d'Edouard Philippe. Les patrons respectifs du MoDem et d'Horizons entendent prendre leur part et se faire entendre au sein de cette majorité, un scénario qui ne fait pas le bonheur de LREM selon un cadre de la Macronie auprès de BFMTV : "C'est sûr qu'ils vont bien nous emmerder tout le quinquennat maintenant. [...] La question, c'est à partir de quand ils décident de marquer le premier acte de leur indépendance. C'est le pire scénario pour nous."

Emmanuel Macron contraint à changer de Premier ministre ?

C'est une petite victoire aux législatives pour Emmanuel Macron mais c'est une victoire tout de même qui lui permet surtout de garde à ses côtés la Première ministre qu'il a nommé le 20 mai dernier. Elisabeth Borne, victorieuse dans la 6ème circonscription du Calvados devrait rester à Matignon encore quelque temps. D'abord parce que celle qui est décrite comme une férue du travail n'est pas prête de quitter son poste comme l'indiquaient au Parisien des cadre de la macronie sous couvert d'anonymat : "Elle a montré qu'elle avait du caractère, qu'elle sait faire malgré tout de la politique. Donc, ça va être difficile de la bouger". Puis parce que changer aussi rapidement de Premier ministre reviendrait à admettre une erreur de casting au départ. La défaite de trois ministre aux élections législatives dont la numéro 5 du gouvernement, Amélie de Montchalin ministre de la Transition écologique, embarrasse suffisamment le gouvernement et le contraint à un remaniement imminent.

Une majorité trop étriquée pour garder Elisabeth Borne ?

Reste que la petite majorité obtenue par Emmanuel Macron et le camp présidentiel ne permet pas d'ancrer profondément Elisabeth Borne en tant que Première ministre face aux forces de l'opposition, ni au sein de LREM quand plusieurs voix y compris de la majorité présidentielle se sont élevées pour remettre en cause Elisabeth Borne. Le Parisien en a résumé la teneur dans un article dernièrement. D'aucuns dans le camp présidentiel estiment déjà que sans majorité absolue (donc avec une majorité dite "relative", soit moins de 289 députés), le pays deviendrait "tout simplement ingouvernable".

Emmanuel Macron pourrait être confronté non pas à une majorité hostile, mais à un problème de légitimité. "Je ne vois pas comment elle pourra tenir dans un tel contexte. Elle va vivre un véritable enfer", s'inquiète déjà un "baron de l'exécutif", cité par le quotidien francilien. Emmanuel Macron serait alors contraint de remplacer une patronne du gouvernement qui "n'imprime pas", "à contretemps du moment politique".

Dans cette hypothèse de majorité relative, les groupes d'opposition plus modérés savent qu'ils peuvent tenir un rôle pivot à l'Assemblée nationale et réussir à faire passer certaines de leurs mesures en échange de l'appui apporté au pourvoir en place. C'est ce qu'ambitionne le groupe des Républicains. La droite assurait avant le 2e tour qu'elle siègera dans une "opposition constructive" qui ne fermera pas la porte à l'intégralité des propositions de la majorité présidentielle. Mais Emmanuel Macron pourrait aussi jouer du passé politique de sa Première ministre anciennement proche de la gauche et des socialistes pour convaincre quelques voix dissidentes du groupe de se joindre à la majorité sur certains votes. Mieux, Emmanuel Macron peut envisager de jouer sur les deux tableaux dans une logique d'"en même temps" pour s'assurer des voix supplémentaires tantôt à droite tantôt à gauche selon le projet proposé : plutôt économique ou plutôt social. Reste que les oppositions ne sont pas tenues de jouer le jeu des négociations. Des discussions s'engageraient alors sur chaque texte, ouvrant la voie à une situation politique quasi-inédite et qui devrait, à coup sûr, vitaliser le débat démocratique dans une France morcelée politiquement.

Emmanuel Macron, un "rempart" insuffisant face à l'opposition

Lors de la campagne législative, Emmanuel Macron a choisi de se poser, comme lors de la présidentielle, en rempart contre "les extrêmes", renvoyant dos à dos la gauche radicale et l'extrême droite. Il a aussi affirmé son soutien aux forces de sécurité intérieure, "en particulier nos gendarmes" auxquels il a rendu visite à la brigade de gendarmerie de Gaillac. Et de tacler au passage les propos polémiques de M. Mélenchon sur "la police qui tue". "Il y a des choses que de là où je suis, je ne peux pas accepter, c'est qu'on insulte celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre", a affirmé le chef de l'État. "Je ne pense pas que des gens qui viennent du socialisme ou de forces politiques républicaines puissent tenir des propos sur la justice, sur la police comme ceux qu'a tenus Jean-Luc Mélenchon", a encore estimé le président de la République, en allusion à la polémique lancée après les critiques du leader de Nupes contre la police avait-il aussi déclaré une semaine plus tôt en région parisienne.

En Seine-Saint-Denis, terre favorable à Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron avait aussi fustigé, lors d'un bain de foule de plus d'une heure, le "projet d'interdictions et de taxation" de la Nupes. "Leur projet explique aux gens qu'on va leur interdire de couper les arbres chez eux. Il y a 20 taxations nouvelles. Ce n'est pas un bon projet pour le pays", avait-il lancé, reprenant les arguments déroulés par son camp depuis des semaines en estimant que le pays avait "besoin de stabilité et d'ambition". Un appel qui n'a pas totalement été entendu au vu des scores ce dimanche soir... Une position qui n'a toutefois été tenue que la dernière semaine de campagne, insuffisant pour imprégner les esprits. D'ailleurs, on ne compte plus les critiques y compris dans les rangs de LREM visant Emmanuel Macron qui ne s'est pas suffisamment investi dans les législatives et porte, selon eux, une partie de la responsabilité de la montée de la gauche radicale et de l'extrême droite.

Emmanuel Macron contraint à des alliances pour sauver sa majorité ?

Sans obtenir la majorité absolue de 289 députés, Emmanuel Macron va voir ses candidats siéger avec une majorité relative dans le premier groupe de l'Assemblée. Cela s'est déjà vu en 1988 lorsqu'après la réélection de François Mitterrand, le Parti socialiste n'avait obtenu que 275 sièges dans l'hémicycle. A l'époque, Michel Rocard, Edith Cresson puis Pierre Bourdon, qui s'étaient succédés à la fonction de Premier ministre devaient assurer les négociations avec d'autres partis, le groupe communiste ou celui de l'union du centre le plus souvent, pour glaner quelques votes et faire adopter les textes de lois. En 2022, le leader de la Macronie devrait être confronté à la même situation et envoyer sa Première ministre Elisabeth Borne en quête de soutien dans les groupes de l'opposition au prix de quelques compromis pour que sa politique puisse être mise en œuvre.