"Emmanuel Macron : pas nettement en tête, catastrophe aux législatives !"

MACRON. Après une campagne agitée, Emmanuel Macron voit le rassemblement de la majorité au coude à coude avec le NUPES au premier tour des élections législatives. Le président Emmanuel Macron se voit fragilisé par la position de sa coalition Ensemble avant un 2e tour incertain.

[Mis à jour le 13 juin 2022 à 15h38] Emmanuel Macron, élu pour un deuxième mandat de président de la République le 24 avril dernier, n'a pas réussi son pari de placer son nouveau rassemblement Ensemble nettement en tête au premier tour des élections législatives. Dimanche 12 juin, les électeurs ont placé cette coalition au coudes à coude avec le NUPES, la nouvelle coalition de la gauche. Selon les résultats publiés dimanche soir, Ensemble vire bien en tête mais talonné par la nouvelle alliance NUPES. De quoi susciter inquiétude et questions avant un second tour qui pourrait bien voir le président de la République être privé de majorité absolue pour gouverner.

Ces résultats mettent Emmanuel Macron indéniablement en difficulté avant le second tour. Depuis sa réélection en avril dernier, Emmanuel Macron a fait face à une série de scandales et polémiques qui ont laissé moins de place à la campagne des candidats de sa coalition Ensemble. Emmanuel Macron n'a pas bénéficié du traditionnel état de grâce. Pour les premiers jours de son quinquennat, Emmanuel Macron a été confronté à une série de scandales et de polémiques, immédiatement ou presque après sa réélection. Une série noire qui est venue brouiller à la fois la séquence de renouvellement promise par le chef de l'Etat et le remaniement opéré à la mi-mai, mais qui a aussi plombé la campagne de la majorité, obligée d'éteindre les incendies les uns après les autres jusqu'à la veille du premier tour ou presque.

L'affaire Abad ou encore celle du Stade de France ont focalisé l'intérêt médiatique et les critiques. Emmanuel Macron s'est déplacé en personne à travers la France afin d'"illustrer les priorités du quinquennat", notamment "la jeunesse" et "la sécurité du quotidien", a indiqué son entourage à l'AFP. L'occasion d'attaquer (enfin ?) ses adversaires. Dans le Tarn, le chef de l'Etat a fustigé les "extrêmes" qui "proposent d'ajouter de la crise à la crise en revenant sur les grands choix historiques de notre Nation". Il a attaqué sans les nommer la coalition de la Nupes et le RN de Marine Le Pen qui veulent, selon lui, "revenir sur les alliances qui comme l'Otan assurent la sécurité collective et protègent les peuples" au moment "où [il] parle avec la Russie qui massacre les civils en Ukraine".

Emmanuel Macron a choisi de se poser, comme lors de la présidentielle, en rempart contre "les extrêmes", renvoyant dos à dos la gauche radicale et l'extrême droite. Il a aussi affirmé son soutien aux forces de sécurité intérieure, "en particulier nos gendarmes" auxquels il a rendu visite à la brigade de gendarmerie de Gaillac. Et de tacler au passage les propos polémiques de M. Mélenchon sur "la police qui tue". "Il y a des choses que de là où je suis, je ne peux pas accepter, c'est qu'on insulte celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre", a affirmé le chef de l'État. "Je ne pense pas que des gens qui viennent du socialisme ou de forces politiques républicaines puissent tenir des propos sur la justice, sur la police comme ceux qu'a tenus Jean-Luc Mélenchon", a encore estimé le président de la République, en allusion à la polémique lancée après les critiques du leader de Nupes contre la police avait-il aussi déclaré une semaine plus tôt en région parisienne.