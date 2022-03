"Emmanuel Macron : résultats des sondages, programme... En route pour un second mandat ?"

Macron en mission séduction auprès de l’Outre-mer

Chronique de campagne du 24 mars 2022. 18h17. Emmanuel Macron avait prévenu le 17 mars qu’il ne pouvait pas être exhaustif lors de la présentation de son programme et c’est sur son projet concernant l’Outre-mer qu’il a volontairement fait l’impasse. Ce n’est que partie remise car ce volet du programme a fait l’objet d’un entretien dédié dans la soirée du mercredi 23 mars sur la chaîne Outre-mer la 1ère. Le candidat Macron est plein d’ambitions pour les territoires ultra-marins et promet leur « émancipation » s’il est élu pour un second mandat. Attention, il n’est pas question d’indépendance mais d’autonomie, mais c’est tout de même une optique susceptible de séduire les électeurs insulaires. L’émancipation est aux yeux du président la solution pour se rapprocher du plein-emploi et baisser le coût de la vie dans ces territoires mais pour l’obtenir il faut agir sur le chômage, la production agricole et l’enseignement. Si le plein-emploi apparaît comme l’objectif premier du candidat, celui-ci tempère et admet que cet idéal « n’est pas atteignable d’ici cinq ans » toutefois la deuxième peut être passée sur certains points. Emmanuel Macron souhaite entre autres « aller plus vite dans la formation [et] développer des filières économiques locales », une solution qui jouera à la fois sur le taux d’emploi et sur une meilleure autonomie alimentaire car encore trop de denrées sont importées en Outre-mer d'après le président sortant.

S’il faut voir sur le long-terme pour viser un taux de chômage nul, « l’autonomie alimentaire » est, elle, atteignable durant le prochain mandat en augmentant et diversifiant la production locale. Emmanuel Macron souhaite aussi faire jouer la concurrence, un aspect sur lequel il « n’a pas été assez vite, pas assez fort ». Cette ligne directrice annoncée est commune à tous les territoires d’Outre-mer mais tenant compte des particularités et des « problématiques différentes » le candidat prévoit de décliner le programme avec des versions adaptées à chaque territoire et d'envoyer la liste complète et détaillée des mesures d'ici peu aux habitants d'Outre-mer.

Bien sûr, Emmanuel Macron a été mis face au scandale du chlordécone, cet engrais responsable de graves maladies en Guadeloupe et en Martinique notamment. Il assure qu’il « faut aller au bout du chemin [en] identifiant les responsabilités et indemniser jusqu’au bout les personnes ». Le problème doit être traité à la racine et la promesse du candidat de La République en Marche est de « permettre aux territoires, quand c'est nécessaire, de financer la dépollution des sols car on ne peut pas le laisser à la charge des exploitants ».