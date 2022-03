"Emmanuel Macron : sur France Bleu pour détailler son programme, quel résultat des sondages ?"

MACRON CANDIDAT. Emmanuel Macron donne, ce mardi 22 mars 2022, sa première interview en tant que candidat à l'élection présidentielle. Sur France Bleu, celui qui caracole en tête des sondages devrait détailler un peu plus son programme.

Biographie d'Emmanuel Macron L'essentiel Première interview pour le candidat Emmanuel Macron ce mardi 22 mars 2022. Le postulant à sa propre succession sera sur France Bleu de 13 à 14 heures. Interrogé par Wendy Bouchard, il devrait détailler certaines de ses propositions.

Emanuel Macron sera questionné autour des 12 thématiques prioritaires des Français issues de l'Agenda citoyen, un consultation menée par le média durant plusieurs mois, qui évoque tant l'exemplarité en politique que la transition écologique, en passant par la santé et les salaires.

Selon les résultats des derniers sondages, Emmanuel Macron est donné en tête au soir du premier tour. Il recueillerait entre 25 et 30% des suffrages exprimés selon les instituts et serait réélu président de la République dans tous les cas de figure. Selon son adversaire, le chef de l'Etat sortant obtiendrait enter 55 et 65% des voix.

Suivez les dernières actualités du candidat qui va multiplier les meetings dans les jours à venir.

Dernières actualités

Emmanuel Macron toujours en tête dans le dernier sondage Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 22 mars. 11h50. Le dernier sondage, réalisé par Elabe et publié mardi 22 mars, donne Emmanuel Macron en tête du premier tour de l'élection présidentielle et avec une avance confortable (27,5%). Le président sortant est également donné vainqueur au second tour face à Marine Le Pen (56%). Emmanuel Macron a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022, jeudi 3 mars, dans une "lettre aux Français" publiée dans les quotidiens régionaux. L'annonce de sa candidature est intervenue alors que la guerre en Ukraine fait rage et que le président de la République est omniprésent sur le dossier. Emmanuel Macron a entamé une campagne éclair jalonnée de quelques déplacements et de prises de parole limitées. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il ne débattra pas avec les autres candidats avant le premier tour de l'élection. Première interview de candidat pour Emmanuel Macron Chronique de campagne du 22 mars. 11h38. S'il refuse de débattre avec ses adversaires avant le premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron se plie aux interviews en face à face avec les journalistes ou avec les Français. Ce mardi 22 mars 2022, le candidat donnera son premier véritable entretien de campagne à France Bleu, où il sera interrogé par Wendy Bouchard entre 13 et 14 heures, mais aussi par des citoyens. Les échanges devraient se concentrer autour de l'Agenda citoyen, cette grande consultation organisée par le média entre le 25 août 2021 et le 10 mars 2022, au cours de laquelle 34 000 propositions ont été formulées, classées selon les votes obtenus parmi les 7 millions cumulés. 12 grandes thématiques prioritaires ont ainsi émergé : garantir l'exemplarité des responsables politiques et limiter leurs avantages ; allouer plus de moyens au système de santé dans tous les territoires ; revaloriser les salaires et les retraites ; rendre l'éducation plus professionnalisante et renforcer les fondamentaux ; relocaliser notre économie et notre consommation ; faire évoluer le système démocratique et institutionnel ; durcir le système judiciaire et lui donner plus de moyens ; lutter plus efficacement contre l'évasion et l'optimisation fiscales ; améliorer l'accompagnement et les soins aux personnes âgées ; rendre la gestion des déchets plus efficace et développer l'économie circulaire ; développer des transports plus écologiques dans tous les territoires ; évoluer vers un modèle agricole plus responsable. A cette occasion, Emmanuel Macron devrait ainsi détailler certaines de ses mesures s'inscrivant dans ces cases. Qui ferait un meilleur président qu'Emmanuel Macron ? Chronique de campagne du 21 mars. 18h53. Chaque mois, Linternaute vous dévoile son baromètre politique consacré à l'élection présidentielle. Avec cette question posée aux Français : qui ferait un meilleur président qu'Emmanuel Macron ? Du 14 au 16 mars, 1006 personnes ont été interrogées par l'institut Yougov. Et les résultats montrent que, selon les sondés, aucun des adversaires du chef de l'Etat ne ferait mieux, à leurs yeux, dans la fonction présidentielle. En tête, Marine Le Pen est considérée comme meilleure par seulement 32% des questionnés. Derrière elle, Jean-Luc Mélenchon (26%), Eric Zemmour (20%) ou encore Valérie Pécresse (15%). Contrairement aux précédentes études, seuls les candidats officiellement en course pour l'élection présidentielle ont été testés. En janvier, 30% des sondés jugeaient que Marine Le Pen ferait mieux, 29% qu'il en serait ainsi avec Valérie Pécresse, 21% avec Jean-Luc Mélenchon ou encore 20% avec Eric Zemmour. A moins de trois semaines du premier tour, 72% des personnes interrogées estiment qu'Emmanuel Macron sera réélu. Lire l'article Baromètre présidentielle 2022 : qui ferait un meilleur président qu'Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron envisage une baisse des impôts pour les couples en union libre Chronique de campagne du 21 mars. 16h58. La longue présentation de son programme jeudi dernier n'a pas suffit. Emmanuel Macron l'avait lui-même annoncé : il ne serait pas exhaustif au cours de la conférence de presse. Si le candidat à l'élection présidentielle avait dévoilé une grande partie des mesures qu'il entend mettre en place dans les cinq prochaines années s'il gagne l'élection, il a sorti une nouvelle carte de sa manche dans le jeu de la fiscalité. Le Parisien a en effet dévoilé dimanche 20 mars 2022 que le prétendant à sa succession prévoit une réforme (partielle) de l'impôt sur le revenu. Emmanuel Macron souhaiterait en effet permettre aux couples en union libre de faire une déclaration commune, entraînant ainsi une baisse des impôts pour le foyer. Actuellement, seuls les couples pacsés ou mariés peuvent le faire. Pour l'entourage du candidat, il s'agit d'une "mesure d'équité" pour "adapter l'impôt sur le revenu à la réalité de la situation des ménages." Même sans liens juridiques, un quotidien conjugal pourrait donc être établi. Mais sous quelles conditions ? Rien n'a, à ce stade, été détaillé. Entre 7 et 8 millions de personnes pourraient être concernées. Emmanuel Macron promet une retraite à 1100 euros minimum.. mais à 65 ans Chronique de campagne du 15 mars. 14h31. Ce n'est pas une surprise. Emmanuel Macron veut repousser l'âge du départ à la retraite. Actuellement à 62 ans, le chef de l'Etat entend le reporter à 65 ans. "C'était l'intention que j'avais il y a cinq ans", a rappelé le président-candidat sur TF1 lundi soir, expliquant ne pas avoir pu être allé au bout de sa réforme en raison de la pandémie de Covid-19. S'il est réélu dans ses fonctions à l'Elysée, le chef de l'Etat veut cette fois mener à terme sa volonté avec une suppression des régimes spéciaux "pour tous les nouveaux entrants". Cependant, l'ancien ministre des Finances veut différencier certains secteurs et prendre en compte la pénibilité du travail dans le calcul de l'âge de départ à la retraite. "Quand on fait un métier qui est pénible, dur physiquement, et qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié, ce n'est pas la même chose que quand on est derrière son bureau. Donc il faut pouvoir adapter les règles", a indiqué Emmanuel Macron, sans davantage de détails. La retraite plus tard, mais à quel prix ? Le président de la République promet une hausse du minimum des pensions. Celui-ci serait réévalué à 1100 euros : "en dessous, on voit bien qu'on a du mal à finir le mois." Finir sa carrière n'est également pas toujours chose aisée. "C'est vrai qu'on a sujet de chômage des séniors", a convenu Emmanuel Macron. Il souhaite donc "mieux accompagner" cette frange de la population qui se retrouve parfois sans emploi quelques années avant la retraite, avec des difficultés pour en retrouver. Le candidat à sa réélection réfléchit donc à une alternative : "il faut qu'au-delà de 55 ans, on repense les dernières parties de carrière." Quoi qu'il en soit, le départ à la retraite à 65 ans est inéluctable à ses yeux pour financer les retraites, la population vivant plus longtemps. Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse jeudi pour dévoiler son projet Chronique de campagne du 14 mars. 16h27. Le candidat Emmanuel Macron entrerait-il enfin dans la campagne ? À moins d'un mois du premier tour de la présidentielle 2022, Les Échos annoncent ce lundi 14 mars que le président de la République, candidat à sa propre succession, tiendra une conférence jeudi après-midi. Ce sera l'occasion pour lui de présenter son projet. "Il sera prêt à s'exprimer sur tous les sujets, devant tous types de journalistes, pendant trois ou quatre heures", développe un proche du chef de l'État auprès des Échos. Et d'expliquer : "Il lui faut un mandat pour gouverner après l'élection, les choses doivent donc être très claires." Seul petit problème à ce jour, il manque un lieu. Le QG de la rue du Rocher serait en effet jugé trop petit pour accueillir un tel événement. Chez les Macronistes, on s'activerait donc pour trouver une salle dans Paris. Emmanuel Macron dévoile les grands axes de son programme dans une vidéo lors de son meeting à Marseille Chronique de campagne du 12 mars. 18h30. Alors que son premier meeting s'est tenu sans lui, Emmanuel Macron a tenu à adresser un messages à ses militants réunis en nombre à Marseille. Le président sortant s'est livré dans une vidéo diffusé lors du meeting : "Le contexte international, la guerre en Ukraine me retiennent à Paris, à l’Elysée, pour plusieurs appels internationaux, et j’aurais d’ailleurs à en rendre compte à nos compatriotes", a-t-il expliqué, rappelant qu'il voulait être "président jusqu’au dernier quart d’heure". Indiquant qu'il présenterait son projet la semaine prochaine, sans dévoiler le format de ladite présentation, le chef de l'État a dévoilé les grands axes de son projet : "Il y aura des grandes ambitions pour notre école, notre santé, la prise en charge de la dépendance et donc un vrai projet d’autonomie qui est essentiel pour le grand âge. Des mesures fortes pour l’écologie, l’égalité entre les femmes et les hommes, pour l’inclusion." Emmanuel Macron a tenu a justifier l'importance de son projet de réforme des retraites : "Et donc ce projet de retraite à 65 ans, c’est en effet plus de travail parce que c’est ce qui va nous permettre, tout en étant juste d’augmenter la pension minimale à 1100 euros, de permettre aussi plus de liberté en permettant le cumul emploi retraite. C’est une réforme de lucidité." Quoi qu'il en soit, le président de la République souhaite articuler son projet autour de quatre pactes : un "pacte européen, pour notre protection, notre souveraineté", "un pacte entre les générations, de la toute petite enfance jusqu'au grand âge", "un pacte productif parce que pour porter notre modèle social (...), il faut pouvoir travailler plus et produire plus", ainsi qu'un "un pacte républicain car l'unité de la nation passe aussi par la défense de la laïcité, par une sécurité et une justice plus fortes, le respect de nos frontières et un projet d'intégration républicaine". Gabriel Attal et Gérald Darmanin pour représenter Emmanuel Macron, absent de son premier meeting de campagne Chronique de campagne du 12 mars. 13h00. Attendus depuis quelques jours, le premier meeting de soutien aura bien lieu à Marseille ce samedi 12 mars à 17 heures. Seulement voilà, le principal intéressé ne sera pas présent. En effet, le président de la République a indiqué que son agenda ne lui permettait pas de se rendre à Marseille, comme attendu à l'origine. Mais le chef de l'État avait suggéré, lundi 7 mars, à l’occasion de son premier déplacement de campagne à Poissy (Yvelines), que mener campagne dans le contexte de la guerre en Ukraine serait particulièrement compliqué : "Nous sommes dans un contexte un peu particulier. Comme je l’ai dit, je vais présider jusqu’au bout notre pays (…), mais je serai candidat à chaque fois que je le peux." Pour le représenter, Emmanuel Macron mise sur Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Emmanuel Macron candidat à l'élection présidentielle 2022

Après des semaines de faux-suspense, Emmanuel Macron a donc officialisé sa candidature à l'élection présidentielle, ce jeudi 3 mars 2022, dans une lettre adressée aux Français et publiée dans les titres de presse quotidienne régionale. Il avait dit en avoir "envie", mais le chef de l'Etat a longtemps retardé l'annonce de sa décision. Le président de la République avait expliqué vouloir sortir de la crise sanitaire et régler le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Si le premier point semble en passe d'être résolu, le second, au contraire, s'est envenimé et la guerre a été déclenchée. Mais face au calendrier imposé par le Conseil constitutionnel, le locataire de l'Elysée était contraint d'annoncer sa décision en pleine crise diplomatique et humanitaire internationale, la date butoir ayant été fixée au vendredi 4 mars à 18h. Du côté de La République en Marche, tout est en ordre de bataille depuis plusieurs semaines pour vanter les mérites du leader, défendre son bilan et convaincre les électeurs de le conforter cinq ans de plus au Palais.

Quels sont les résultats des sondages pour Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron est pour l'heure favori à sa propre succession. Selon les nombreux sondages réalisés, qu'importe l'institut, le président de la République apparaît en tête des intentions de vote au premier tour, recueillant entre 20 et 26% des suffrages des électeurs. Par ailleurs, au second tour, il serait conforté dans son rôle. Toutefois, le match s'annonce plus serré face à Valérie Pécresse que Marine Le Pen. Le chef de l'État serait bousculé par la présidente de la région Île-de-France (il est alors crédité d'entre 51 à 54% des votes). Face à la candidate du Rassemblement national, Emmanuel Macron est donné entre 53 et 58% des suffrages.

Quel est le programme d'Emmanuel Macron pour la présidentielle ?

Après l'officialisation de sa candidature à l'élection présidentielle, le 3 mars dans une lettre aux Français, Emmanuel Macron livre une campagne éclair et a présenté son programme lors d'une conférence de presse jeudi 17 mars depuis les Docks de Paris en Seine-Saint-Denis. Dans un discours d'une heure et demi, le candidat de la République en Marche a présenté les réformes majeures de son projet présidentiel selon trois axes : les mesures pour devenir une nation indépendante - en matière de défense et de production notamment -, les réformes pour créer "une société unie" où chacun est égaux et dispose des mêmes chances face au pouvoir d'achat, au travail, à la santé ou encore à l'école, et enfin sur le "pacte républicain" qui porte sur les question sécuritaire, judiciaire et administrative.

Le programme d'Emmanuel Macron suit trois fils directeurs qui sont les trois grandes ambitions du candidat Emmanuel Macron : faire de la France une nation indépendante, être une société unie et juste et respecter le pacte républicain.

Pour devenir une nation indépendant, le candidat de La République en Marche mise sur la capacité de la France à se défendre et envisage le renfort de l'armée pour la rendre plus adaptée aux nouveaux enjeux et aux nouveaux dangers. Aussi il promet de continuer à augmenter le budget du ministère de la Défense comme il l'a fait durant son premier quinquennat. L'indépendance c'est aussi la capacité à subvenir à ses propres besoins alimentaires, énergétiques, sanitaires et autres en améliorant les politiques de production, agricoles et industrielles. En matière d'énergie il assure que la France peut devenir la "première grande nation à sortir de l'indépendance au gaz et au charbon" en misant sur le mix énergétique du nucléaire et des énergies renouvelables . Il prône aussi les économies d'énergie et la rénovation énergétique de 700 00 logements par an en plus de favoriser le recours à la voiture électrique. La question débouche inévitablement sur le climat et sur ce point le candidat se félicite d'avoir vu diminuer les émissions de gaz à effet de serre deux fois plus vite que prévu.

comme il l'a fait durant son premier quinquennat. L'indépendance c'est aussi la capacité à subvenir à ses propres besoins alimentaires, énergétiques, sanitaires et autres en améliorant les politiques de production, agricoles et industrielles. En matière d'énergie il assure que la France peut devenir la "première grande nation à sortir de l'indépendance au gaz et au charbon" en misant sur le . Il prône aussi les économies d'énergie et la en plus de favoriser le recours à la voiture électrique. La question débouche inévitablement sur le climat et sur ce point le candidat se félicite d'avoir vu diminuer les émissions de gaz à effet de serre deux fois plus vite que prévu. Emmanuel Macron concentre ses efforts sur le travail et la formation . Il souhaite développer l'autonomie des universités et surtout accélérer la recherche pour rendre la France attractive dans ce secteur. Les formations professionnalisantes pourraient être plus nombreuses et plus ouvertes aux entreprises pour offrir une formation de qualité et garantir l'insertion rapide des étudiants dans le monde du travail. Pôle emploi est aussi concerné par cette réforme et serait transformé en "France travail", soit la réunion de toutes les compétences pour mieux accompagner les demandeurs d'emplois. Autre réforme dans la même veine, celle du RSA : Emmanuel Macron souhaite soumettre le versement du RSA contre l'obligation de poursuivre 15 à 20 heures d'activité permettant l'insertion professionnelle.

. Il souhaite développer l'autonomie des universités et surtout accélérer la recherche pour rendre la France attractive dans ce secteur. Les formations professionnalisantes pourraient être plus nombreuses et plus ouvertes aux entreprises pour offrir une formation de qualité et garantir l'insertion rapide des étudiants dans le monde du travail. Pôle emploi est aussi concerné par cette réforme et serait transformé en "France travail", soit la réunion de toutes les compétences pour mieux accompagner les demandeurs d'emplois. Autre réforme dans la même veine, celle du RSA : Emmanuel Macron souhaite soumettre permettant l'insertion professionnelle. Sur la réforme de la retraite, Emmanuel Macron dit avoir fait évoluer son projet depuis 2017 mais confirme le report de l'âge légal à 65 ans tout en précisant "prendre en compte les carrières longues" et "la réalité des métiers et des tâches". Il assure que selon l'OCDE le report du départ à la retraite va de paire avec un meilleur taux d'activité des seniors car cela oblige les entreprises à s'adapter.

tout en précisant "prendre en compte les carrières longues" et "la réalité des métiers et des tâches". Il assure que selon l'OCDE le report du départ à la retraite va de paire avec un meilleur taux d'activité des seniors car cela oblige les entreprises à s'adapter. Concernant la société unie, la volonté du président est de lutter contre les inégalités sociales à la racine il vise aussi la meilleure inclusion des personnes en situation de handicap notamment des enfants handicapés à l'école grâce à une revalorisation de la situation des accompagnants et AESH. Il fait de nouveau de l'égalité homme - femme un objectif de son programme avec une meilleure prise en charge de la santé féminine, à l'instar de son programme pour l'endométriose, et des familles monoparentales souvent féminines.

sociales à la racine il vise aussi la meilleure inclusion des personnes en situation de handicap notamment des enfants handicapés à l'école grâce à une revalorisation de la situation des accompagnants et AESH. Il fait de nouveau de l'égalité homme - femme un objectif de son programme avec une meilleure prise en charge de la santé féminine, à l'instar de son programme pour l'endométriose, et des familles monoparentales souvent féminines. L'égalité c'est aussi le rapport de tous à l'école et à la santé. Emmanuel Macron promet une " large concertation" pour "changer le mode de fonctionnement" de l'école avec une nouvelle rémunération des professeurs, un suivi individualisé des élèves et plus d'autonomie pour les établissements scolaires. En matière de santé, Emmanuel Macron promet un "renfort massif" dans les déserts médicaux et une nouvelle attribution des tâches simples pour permettre aux médecins de se dégager du temps : les infirmiers et pharmaciens pourraient par exemple procéder au renouvellement d'une ordonnance. Dans les Ehpad, le programme de Macron promet le recrutement de 50 000 aides-soignants et infirmiers.

avec une nouvelle rémunération des professeurs, un suivi individualisé des élèves et plus d'autonomie pour les établissements scolaires. En matière de santé, Emmanuel Macron promet un et une nouvelle attribution des tâches simples pour permettre aux médecins de se dégager du temps : les infirmiers et pharmaciens pourraient par exemple procéder au renouvellement d'une ordonnance. Dans les Ehpad, le programme de Macron promet le recrutement de 50 000 aides-soignants et infirmiers. Le pacte républicain rassemble les réformes des volets sécuritaire, judiciaire et administratif. Un recrutement conséquent est envisagé avec la création de 200 brigades de gendarmerie, l'augmentation des effectifs de police mais aussi l'embauche de 8500 magistrats partout en France. Le pacte veillerait à la facilitation des procédures, au raccourcissement des délais de traitement des dossiers et à la vérification de l'effectivité des peines entre autres. L'administration ferait aussi l'objet d'une "simplification drastique".

Comme tous les candidats à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a du remplir sa déclaration de situation patrimoniale. Le chef de l'Etat a indiqué avoir près de 23 000 euros placés dans un fonds spécifiques aux PME et un peu moins de 70 000 euros répartis dans des compte-titres et plans d'épargne en action chez Rothschild et au Crédit Mutuel. Il détient également un assurance-vie de 113 000 euros et cumule 470 000 euros sur plusieurs comptes bancaires. Il doit par ailleurs toujours s'aquitter du remboursement de 122 000 euros liés à un prêt contracté. Côté rémunération, Emmanuel Macron percoit un peu plus de 16 000 euros mensuels liés à sa fonction de président de la République.

La campagne d'Emmanuel Macron sur Twitter, les dernières actus

Né en 1977 à Amiens (Somme), Emmanuel Macron est le fils d'un couple de médecins. Aîné de la fratrie, Emmanuel Macron a un frère et une soeur. Au cours de son enfance, il passe beaucoup de temps chez sa grand-mère maternelle, principale d'un collège, à qui il doit son engagement politique. Le jeune Emmanuel Macron a vécu une enfance bourgeoise et provinciale, et reçu une éducation chez les Jésuites de la Providence, à Amiens. Après un bac S, il entre en hypokhâgne et khâgne B/L au lycée Henri-IV à Paris, puis intègre Sciences Po Paris en 1998 et obtient, en parallèle, une maîtrise et une maîtrise (licence aujourd'hui, ndlr) et un DEA (Master 2). Il entre ensuite à l'ENA à Strasbourg (2002-2004) puis est affecté à l'Inspection des finances après un passage à l'ambassade de France au Nigéria et à la préfecture de l'Oise. Pendant trois ans, il travaille à l'Inspection générale des finances, puis signe chez la banque d'affaires Rothschild en 2008, sur recommandation de Jacques Attali. Il travaille sur divers dossiers importants, comme le rachat de Cofidis par le Crédit mutuel, sur la vente du journal Le Monde, ou encore le rachat de certaines activités de Nestlé par Pfizer.

Engagé au PS à partir de 2006, il soutient Ségolène Royal puis François Hollande malgré le refus du Parti socialiste de l'investir en Picardie pour les législatives de 2007. Soutien du futur président de la République, ce dernier lui propose de devenir secrétaire général adjoint de l'Elysée en 2012, avant de le nommer ministre de l'Economie en 2014. Un poste qu'il occupe deux ans, avant de démissionner pour se présenter à l'élection présidentielle et s'installer à l'Elysée en battant Marine Le Pen.