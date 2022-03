Macron : une conférence de presse ce jeudi 17 mars, son programme se dévoile

La retraite plus tard, mais à quel prix ? Le président de la République promet une hausse du minimum des pensions. Celui-ci serait réévalué à 1100 euros : "en dessous, on voit bien qu'on a du mal à finir le mois." Finir sa carrière n'est également pas toujours chose aisée. "C'est vrai qu'on a sujet de chômage des séniors", a convenu Emmanuel Macron. Il souhaite donc "mieux accompagner" cette frange de la population qui se retrouve parfois sans emploi quelques années avant la retraite, avec des difficultés pour en retrouver. Le candidat à sa réélection réfléchit donc à une alternative : "il faut qu'au-delà de 55 ans, on repense les dernières parties de carrière." Quoi qu'il en soit, le départ à la retraite à 65 ans est inéluctable à ses yeux pour financer les retraites, la population vivant plus longtemps.

Chronique de campagne du 15 mars. 14h31. Ce n'est pas une surprise. Emmanuel Macron veut repousser l'âge du départ à la retraite. Actuellement à 62 ans, le chef de l'Etat entend le reporter à 65 ans. "C'était l'intention que j'avais il y a cinq ans", a rappelé le président-candidat sur TF1 lundi soir, expliquant ne pas avoir pu être allé au bout de sa réforme en raison de la pandémie de Covid-19. S'il est réélu dans ses fonctions à l'Elysée, le chef de l'Etat veut cette fois mener à terme sa volonté avec une suppression des régimes spéciaux "pour tous les nouveaux entrants". Cependant, l'ancien ministre des Finances veut différencier certains secteurs et prendre en compte la pénibilité du travail dans le calcul de l'âge de départ à la retraite. "Quand on fait un métier qui est pénible, dur physiquement, et qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié, ce n'est pas la même chose que quand on est derrière son bureau. Donc il faut pouvoir adapter les règles", a indiqué Emmanuel Macron, sans davantage de détails.

Emmanuel Macron a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022, jeudi 3 mars, dans une "lettre aux Français" publiée dans les quotidiens régionaux. L'annonce de sa candidature est intervenue alors que la guerre en Ukraine fait rage et que le président de la République est omniprésent sur le dossier. Emmanuel Macron a entamé une campagne éclair jalonnée de quelques déplacements et de prises de parole limitées. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il ne débattra pas avec les autres candidats au premier tour de l'élection.

Chronique de campagne du 14 mars. 12h57 . La dernier sondage, réalisé par Opinion Way et publié lundi 14 mars, donne Emmanuel Macron en tête du premier tour de l'élection présidentielle et avec une avance confortable (30%). Le président sortant est également donné vainqueur au second tour face à Marine Le Pen.

Chronique de campagne du 12 mars. 18h30. Alors que son premier meeting s'est tenu sans lui, Emmanuel Macron a tenu à adresser un messages à ses militants réunis en nombre à Marseille. Le président sortant s'est livré dans une vidéo diffusé lors du meeting : "Le contexte international, la guerre en Ukraine me retiennent à Paris, à l’Elysée, pour plusieurs appels internationaux, et j’aurais d’ailleurs à en rendre compte à nos compatriotes", a-t-il expliqué, rappelant qu'il voulait être "président jusqu’au dernier quart d’heure". Indiquant qu'il présenterait son projet la semaine prochaine, sans dévoiler le format de ladite présentation, le chef de l'État a dévoilé les grands axes de son projet : "Il y aura des grandes ambitions pour notre école, notre santé, la prise en charge de la dépendance et donc un vrai projet d’autonomie qui est essentiel pour le grand âge. Des mesures fortes pour l’écologie, l’égalité entre les femmes et les hommes, pour l’inclusion." Emmanuel Macron a tenu a justifier l'importance de son projet de réforme des retraites : "Et donc ce projet de retraite à 65 ans, c’est en effet plus de travail parce que c’est ce qui va nous permettre, tout en étant juste d’augmenter la pension minimale à 1100 euros, de permettre aussi plus de liberté en permettant le cumul emploi retraite. C’est une réforme de lucidité." Quoi qu'il en soit, le président de la République souhaite articuler son projet autour de quatre pactes : un "pacte européen, pour notre protection, notre souveraineté", "un pacte entre les générations, de la toute petite enfance jusqu'au grand âge", "un pacte productif parce que pour porter notre modèle social (...), il faut pouvoir travailler plus et produire plus", ainsi qu'un "un pacte républicain car l'unité de la nation passe aussi par la défense de la laïcité, par une sécurité et une justice plus fortes, le respect de nos frontières et un projet d'intégration républicaine".

Chronique de campagne du 11 mars 2022. 11h22. C'est la désillusion ce matin pour les élus et les électeurs de La République en Marche : Emmanuel Macron ne sera pas présent à son premier meeting de campagne organisé à Marseille, samedi 12 mars. Le rendez-vous bien que tardif est annoncé depuis plusieurs semaines et à la veille de se rendre dans la cité phocéenne, le candidat se dit une nouvelle fois accaparé par son rôle de président de la République et la casquette de médiateur dans la guerre russo-ukrainienne qu'il a décidé de porter. Lé décision chagrine mais est comprise par les soutiens et membres de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, "les meetings, c’est bien pour fédérer les soutiens, mais très franchement, avec l’Ukraine, il faut adapter le format à la situation actuelle et faire preuve de retenue", reconnaît la députée LREM des quartiers Nord de Marseille, Alexandra Louis, à 20Minutes. Du fait, même sans le candidat l'équipe de campagne compte honorer le rendez-vous donné aux électeurs et militants car "même si les choses ne se passent pas de manière classique, il [faut] un truc collectif et un échange entre les gens", défend Sabrina Roubache-Agresti, la présidente du comité marseillais à la réélection d’Emmanuel Macron. Les militants locaux se succéderont pour défendre les idées et le programme de leur candidat absent mais représenté - comme souvent - par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Les personnes qui auront fait le déplacement ne seront pas totalement privées du candidat à sa réélection, car il est prévu que le leader de La République en Marche délivre un message vidéo selon les promesses de Jean-Pierre Serrus, maire LREM du village de La Roque d’Anthéron dans les Bouches-du-Rhône. L'édile ajoute sur l'organisation de l'événement que "l’idée est de réunir tous les présidents de comité de réélection d’Emmanuel Macron, les élus, les parrains, les militants d’Horizons, d’Agir… Il y aura des prises de paroles et la préparation d’une banderole. C’est l’occasion de tous nous rassembler. C’est l’intérêt des meetings", même si dans les faits on s'éloigne du meeting. D'ailleurs, si des élus font bonne figure, d'autres regrettent l'engagement pris par le candidat d'organiser un meeting alors qu'il savait la situation difficile. Le responsable d’Horizons à Marseille, Bruno Gilles, avoue d'ailleurs qu'il était "farouchement opposé" à l'idée d'un meeting. Aussi des soutiens de la campagne d'Emmanuel Macron bouderont le rendez-vous de samedi comme la députée aixoise étiquetée LREM, Anne-Laurence Petel. "Nous, avec les militants, [...] on va être sur un marché le samedi matin et on va organiser après un pique-nique. Il y a des actions de partout qui sont organisées. Donc on va rester sur ce qu’on avait prévu. On ne va pas aller à ce rassemblement. [...] On est dans une phase de rencontre avec des gens, d’aller au contact pour convaincre à la fois sur le programme et sur le bilan. Ça me paraît plus important que faire une démonstration de force", a-t-elle lancé à l'antenne marseillaise de 20Minutes.