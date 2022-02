Macron avec Poutine en Russie : une discussion franche, mais la guerre encore possible

La "guerre" n'est pas écartée, a rappelé Emmanuel Macron

Les efforts diplomatiques engagés par Emmanuel Macron avec Vladimmir Poutine - et par Olaf Scholz avec Joe Biden - n'ont pour l'heure par permis d'écarter le scénario d'une guerre militaire entre la Russie et l'Ukraine. Le président français a tenu à bien marteler que la réponse à la crise actuelle devait être politique, avec des éléments de langage soigneusement choisis. Emmanuel Macron a indiqué vouloir "commencer à bâtir une réponse utile collectivement pour la Russie et pour tout le reste de l'Europe", pour "éviter la guerre". "Notre continent est aujourd'hui dans une situation éminemment critique". Et d'ajouter : "Nous avons des désaccords, vous les avez constatés et nous les assumons. Est-ce que la tâche a une part d'ingratitude ? Oui, résolument. Faut-il l'abandonner ? Non. Si nous ne discutons pas avec la Russie, est-ce que nous accroissons notre capacité collective à bâtir la paix ? Non".

Vladimir Poutine s'est montré moins diplomatique, et a teinté son discours, hier soir, de termes plus belliqueux. S'il a indiqué partagé "la même inquiétude" qu'Emmanuel Macron "en ce qui concerne la sécurité en Europe", il a ajouté : "Si l’Ukraine rejoignait l’Otan avec une reprise de la Crimée avec des moyens militaires, les pays européens seraient automatiquement entraines dans un conflit armé avec la Russie. Dire que la Russie se comporte de manière agressive est illogique, ce n’est pas nous qui nous nous dirigeons vers les frontières de l’Otan. [...]. Les puissances de l'Otan et la Russie ne sont pas comparables, mais la Russie possède l'arme nucléaire, l'Europe n'aurait pas le temps de riposter. Emmanuel Macron ne veut pas de ça et moi non plus".