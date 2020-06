"DIRECT. Résultat des élections municipales 2020 : vague verte, les scores par commune"

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020. A Lyon, à Strasbourg, à Marseille, à Bordeaux... C'est une vague verte qui a déferlé sur ce 2e tour des municipales 2020. Découvrez tous les résultats du 2e tour des élections municipales 2020.

21:56 - Résultat définitif à Avignon Voici les résultat définitif des résultats municipales à Avignon : Helle Cécile avec 45,62% face à LRN Rigault Anne-Sophoe 30,06%, LVEC Cervantes Jean-Pierre 15,20 et LLR Bissière Michel 9,02%. 21:50 - Résultat du 2e tour à Dijon Le maire sortant François Rebsamen (PS-Alliés) est donné vainqueur du 2e tour. Les résultats partiels sur 84 bureaux (sur 95), donne le maire sortant en tête avec 43,8% des voix. Emmanuel Bichot (LR-Alliés) serait en seconde position avec 34,9% et Stéphanie Modde (EELV-Alliés) recueillerait 21,3% des suffrages exprimés. 21:49 - Résultat des élections à Mulhouse : Lutz élue Selon l'estimation Harris interactive/Epoka pour TF1, voici les résultat des municipales à Mulhouse : M.Lutz (DVD) élue 38,6% face à L.Minery (EELV) 27,2%, L.Million (divers centre) a recueilli 22,9%, et C.Ritz (RN) 11,1%. 21:49 - Résultat à Clermont-Ferrand : le maire sortant réélu Selon une estimation Harris interactive/Epoka, O.Bianchi serait réélu ce soir avec 49% des suffrages, face à J-P Brenas (LR) 35%, M.Maximi (LFI) 15%. 21:48 - Résultat définitif à Perpignan Voici les résultats résultats définitifs à Perpignan : Louis Aliot est crédité à 53,09% face au LR Jean-Marc Pujol 46,91%. 21:43 - Martine Aubry l'emporterait avec 227 voix d'avance Quel suspense et quelle drôle d'élections à Lille. Selon la Voix du Nord, le décompte final des suffrages sur l'ensemble des bureaux de vote donnerait bien Martine Aubry en tête et donc réélue, avec 227 votes d'avance sur le candidat EELV. Evidemment, compte tenu de l'écart très faible, un nouveau décompte va être fait ce soir. 21:39 - Michaël Delafosse élu maire de Montpellier L'estimation Ipsos/Sopra Steria (France Info) donne le PS Michaël Delafosse nettement vainqueur à Montpellier. Il est donné à 48,9 % des suffrages, devant la liste du maire sortant (DVG) Philippe Saurel (33,1 %) et Mohed Altrad (18 %). 21:38 - Les résultats du 2e tour des municipales à Besançon La candidate Anne Vignot, à la tête d'une liste EELV-PS-PCF, est annoncé en tête : elle remporterait la mairie de Besançon avec 43,9% des voix, selon l'estimation Ipsos/Sopra Steria. Elle devance le candidat LR Ludovic Fagaut (41,5%), et le LREM Eric Alauzet (14,6%). 21:36 - Résultat des municipales à Narbonne Le ministère de l'Intérieur donne les résultats suivants pour Narbonne : Didier Mouly (DVD) : 43,5% ; Nicolas Sainte-Cluque : 34,4% ; Viviane Thivent (EELV) : 13,1%; Jean-François Daraud (RN) : 8,8%. 21:32 - Résultat à Nancy : Mathieu Klein réélu Mathieu Klein (PC, PCF, EEVL) est donné à 54,3% et Laurent Hénard (LREL et Modem) à 45,7% dans une estimation pour LCI. 21:24 - A Marseille, la gauche donnée largement gagnante L'estimation harris interactive / LCI donne les verts largement en tête à Marseille : les résultats donnent 39,9% pour Michèle Rubirola, 29,8% pour Martine Vassal, 19,8% pour Stéphane Ravier, 6,2% pour Bruno Gilles et 2,7% pour Samia Ghali. 21:20 - Enorme surprise à Bordeaux : EELV en tête A Bordeaux, Pierre Hurmic (EELV et alliés) est donné à 45,6%, devant Nicolas Florian à 44,6% (LR / LREM) et P.Poutout à 9,8% (NPA / LFI), selon l'estimation Harris Interactive à TF1. 21:16 - Estrosi réélu maire à Nice au 2e tour Ce n'est pas une surprise : le maire sortant de Nice est donné victorieux, comme le rapporte 20 Minutes. Sur 215 bureaux dépouillés, Christian Estrosi recueillerait 59% des voix. 21:12 - A Toulouse, Moudenc donné gagnant Selon une estimation France Info, Jean-Luc Moudenc, le maire LR sortant, serait en passe d'être réélu à Toulouse avec autour de 51,6% des suffrages exprimés. Les trois derniers sondages donnaient son rival Antoine Maurice, candidat EELV, en tête des intentions de vote. 21:09 - Résultat des municipales à Rennes A Rennes, selon Ouest France, Nathalie Appéré (PS sortante) serait réélue très nettement, avec 63,17 % des suffrages exprimé. Mais attention, il s'agit d'un décompte partiel dans 17 bureaux de votes (sur 107). LIRE PLUS

Et aussi

La date du 2e tour des élections municipales 2020 a été fixée au dimanche 28 juin par Edouard Philippe et Emmanuel Macron après plusieurs hésitations à la suite du confinement de la France décidé dès le lendemain du premier tour. "Nous pensons que la vie démocratique doit reprendre tous ses droits", a finalement tranché le Premier ministre Edouard Philippe le 22 mai, évoquant un "consensus" trouvé avec les responsables politiques du pays. Si le scrutin des municipales 2020 avait été repoussé à après l'été, alors il aurait fallu réorganiser deux tours dans les communes où les candidats n'avaient pas obtenu de majorité absolue. Le Conseil d'Etat avait en effet considéré, le 18 mars, que le report du 2e tour devrait être "strictement encadré dans le temps" et organisé "dans un délai de trois mois". Le Conseil scientifique, créé par l'exécutif dans le cadre de la crise sanitaire a fait savoir qu'il ne s'opposait pas à la date du 28 juin, dans trois avis.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les résultats des municipales sont déjà définitifs dans plus de 30 000 communes de France, puisque des majorités absolues se sont dégagées lors du premier tour. Ce dimanche 28 juin, avec le 2e tour organisés dans près de 5000 villes, de nouveaux résultats sont enregistrés par le ministère de l'Intérieur et rendus publics dès comptage officiel. Tous les résultats sont disponibles dès promulgation officielle, via le moteur de recherche en haut de page ou via la carte ci-dessous :

Résultats des municipales par département