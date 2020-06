"Municipales 2020 : au 2e tour, des surprises ! Résultat des sondages et actus"

DIRECT. A Marseille, à Toulouse, à Lille, au Havre... Et si le 2e tour des élections municipales apportait son lot de surprises ? Suivez les dernières infos de la campagne dans notre grand direct, avec tous les résultats des sondages.

10:45 - Sondage à Montpellier : le directeur de l'Ifop estime que Michaël Delafosse est dans "une vraie dynamique" Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop, a analysé pour La Tribune le sondage qui donne Michaël Delafosse en tête à Montpellier. Selon lui, le fait majeur "c'est Philippe Saurel battu et la gauche socialiste de Michaël Delafosse qui est en situation de prendre la ville, ce qui signerait le retour du Parti socialiste canal historique à la mairie depuis Georges Frêche et Hélène Mandroux." Toutefois, des inconnues subsistent notamment le taux d'abstention. "Mais on observe une vraie dynamique Delafosse. Philippe Saurel est en danger", a admis le directeur.

10:20 - Montpellier : Michaël Delafosse (PS) donné vainqueur par un sondage Ifop Selon un sondage Ifop pour La Tribune, paru ce mercredi 17 juin 2020, le socialiste Michaël Delafosse l'emporterait à Montpellier avec 39% des voix. Philippe Saurel (DVG) et Mohed Altrad (SE) sont respectivement crédités de 34% et 27% des intentions de vote. Cette enquête d'opinion a été réalisée auprès de 601 Montpelliérains entre le 11 et le 13 juin 2020.

10:04 - Le PS veut rebondir avec ces élections municipales Le Parti Socialiste porte de grands espoirs de résilience au lendemain du 28 juin. Le parti d'Olivier Faure a rejoint des listes d'Union des gauches, notamment à Marseille ou Toulouse. "Il y avait un enjeu très fort pour constituer un bloc social et écologiste qui s'est confirmé dans la plupart des grandes villes", a expliqué un cadre à Europe 1. Au PS, certains ont estimé : "Au soir du dimanche 28 juin, on aura fait la démonstration que lorsqu'on est ensemble, on gagne. Divisés, on perd."

09:49 - A Strasbourg, la PS Catherine Trautmann se dit "au-dessus des partis" L’ancienne maire de Starsbourg et ministre de la Culture, espère encore l'emporter à Starsbourg, dans une élection qui s'annonce très ouverte. A 20 Minutes, elle affirme se positionner "au-dessus des partis dans ce scrutin. "Moi, je suis au milieu de l’échiquier politique parce que je n’ai jamais méprisé ni travaillé autrement que pour tous les Strasbourgeois", dit-elle. "Aujourd’hui, je ne suis pas tributaire du PS. J’ai dit à mon leader de parti (Olivier Faure) de me laisser procéder en toute autonomie dans l’organisation de cette campagne municipale. J’ai une véritable liberté et en même temps, tout le monde sait où je suis". Et d'ajouter au sujet de ses nouvelles priorités pour sa ville : "Il y a beaucoup de changements à opérer, comme au niveau de l’alimentation avec l’agroécologie par exemple. Ce mandat sera différent, on va changer les références".

09:45 - Dans les communes sans candidat, quel résultat des municipales ? Pour les quatre communes de plus de 1 000 habitants qui étaient dépourvues de candidat le 15 mars dernier, l'affaire est réglée : pas de premier tour, ni de second tour. L'élection ne peut tout simplement pas avoir lieu. En revanche, pour les communes de moins de 1 000 habitants qui n'avaient pas de candidat lors du premier tour, le code électoral permet si des candidats émergent entre les deux tours qu'une élection soit organisée lors du second tour. Si certains se sont donc laissés convaincre pendant le confinement, un maire pourra être élu le 28 juin. Quoi qu'il en soit, les communes qui n'auront pas de maire après cette date fatidique sauront dans une situation singulière : le préfet sera chargé d'installer une "délégation spéciale" pour gérer rapidement les affaires courantes, mais aussi mettre en place... un nouveau vote dans les trois mois ! Sans candidat au poste une fois ce temps écoulé, le préfet pourra proposer de fusionner ces communes avec une de leur voisine. Un mariage forcé qui suscite généralement des vocations de dernière minute, certains ne souhaitant pas voir leur commune "disparaître".

09:41 - Peut-on s'inscrire sur les listes électorales pour voter au 2e tour ? La réponse est malheureusement non. Si vous n'êtes pas inscrit dans votre nouvelle ville de résidence ou sur n'importe qu'elle autre liste électorale, vous ne pourrez pas voter lors du second tour des municipales le 28 juin prochain. Les inscriptions ont été clôturées le 8 février dernier. En revanche, rien ne vous empêche de faire la démarche dès maintenant, en vue des élections à venir. L'an prochain, les départementales et les régionales seront au programme. L'année suivante, en 2022, ce sera le grand retour de la présidentielle.

09:40 - Pour LREM, ces municipales 2020 sont déjà un revers Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’institut Ifop, a analysé pour Paris-Normandie : "à part Strasbourg peut-être, Le Havre où Édouard Philippe va sans doute gagner et Pau où François Bayrou est un soutien de la majorité, aucune grande ville n’est susceptible de tomber dans l’escarcelle de la majorité." Selon lui, "quand on voit le fiasco à Paris, Lyon et Marseille, quand on voit la difficulté à imposer un macronisme municipal, c’est clairement un échec." Si ce scrutin municipales est "extrêmement compliqué", Frédéric Dabi a estimé que "ça le sera sans doute moins pour les élections régionales [en 2021] car c’est un vote d’étiquettes et de formations politiques."