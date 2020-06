"Municipales 2020 : tous les résultats des sondages du 2e tour"

DIRECT. Le 2e tour des élections municipales réserve son lot de surprises : à Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, Le Havre, Bordeaux... Les résultats s'annoncent serrés ! Consultez les derniers sondages et suivez la campagne dans notre grand direct.

16:18 - Rappel du sondage à Marseille : la gauche devant Un 2e sondage sur les intentions de votes du second tour des municipales marseillaise a été publié il y a quelques jours et va dans le même sens que le précédent. Le statut de favorite occupé par Michèle Rubirola est confirmé par cette consultation BVA pour La Tribune et Europe 1 puisque 35% des sondés disent vouloir voter pour le Printemps marseillais, ce rassemblement de la gauche marseillaise. Martine Vassal, la candidate Les Républicains, est créditée de 30% des intentions de votes. Suivent Stéphane Ravier (RN, 20%), Bruno Gilles (divers droite, 8%), Samia Ghali (divers gauche, 5%) et Yvon Berland (LREM,2%).

15:55 - Soupçons de fraude à Marseille : Michèle Rubirola (Union des gauches) est "vraiment atterrée" Michèle Rubirola, candidate du Printemps marseillais, a réagi dans 20Minutes aux soupçons de fraude aux procurations. "Je suis vraiment atterrée. Atterrée parce que Marseille passe encore pour une ville où rien ne se passe normalement, et ça, ça commence à suffire. Parce qu’entendre toujours ‘oh mais c’est normal, c’est à Marseille’, on n’en veut plus", a-t-elle asséné. Selon elle, ces pratiques sont "vraiment un déni de démocratie" et des "méthodes mafieuses, frauduleuses". La candidate a expliqué : "même si on soupçonnait des pratiques comme des bourrages d’urnes ou des choses comme ça, à ce point-là, j’ai été sidérée. Je pense que c’est un système qui s’effondre et qui éclate au grand jour." Interrogée sur les conséquences de ces suspicions de fraude, Michèle Rubirola a estimé : « Je pense qu’il y a une prise de conscience des électeurs. Je pense que les électeurs de Martine Vassal, ce sont des électeurs honnêtes. […] Ils peuvent être heurtés par de telles pratiques. Ça oui, je le pense. »

15:45 - Pour Frédéric Dabi (Ifop) les résultats du premier tour sont "une revanche de l’ancien monde" Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’Ifop, a analysé pour Le Télégramme : "Les résultats du premier tour ont montré l’échec d'implantation de LREM et une revanche de l’ancien monde, ces partis bien implantés localement comme LR et le PS." Selon lui, "les municipales répondent à une logique de balancier". De fait, "en 2014, la gauche a perdu 151 villes de plus de 10 000 habitants, donc forcément ça ne peut pas être pire cette année." "Les enquêtes montrent qu’elle est en mesure de conserver Paris, ce qui n’était pas gagné il y a un an, et de reconquérir Montpellier et Marseille", a-t-il indiqué. Toutefois, pour Frédéric Dabi "le probable retour de la gauche ne veut pas dire défaite de la droite : celle-ci a négocié le second tour en position de force avec LREM." Le directeur de l’institut de sondage a signifié que Les Républicains devraient "conserver la plupart de ses bastions."

15:35 - Le Havre : Laurent Logiou (Génération.s) regrette qu'Edouard Philippe soit "tombé dans la caricature" Laurent Logiou, ancien vice-président PS de la Région Normandie et colistier de Jean-Paul Lecoq à la mairie du Havre, a regretté dans Paris-Normandie qu’Edouard Philippe soit "tombé dans la caricature en assénant que si nous sommes élus, ce sera le retour à la mairie du Parti communiste et de La France Insoumise." Selon lui, si le chef du Gouvernement "agite ainsi le chiffon rouge, c’est que le Premier ministre n’est pas serein." Il a assuré que "les seuls chars que l’on verra défiler ces prochaines années au Havre ne seront pas ceux de l’Armée Rouge mais les créations de tous les quartiers du Havre pour le corso fleuri et je prends les paris qu’on verra bien plus de vélos encore dans nos rues avec beaucoup plus d’itinéraires dédiés."

15:25 - Trois communes ne présentent qu'une seule liste au second tour Sur les 1 428 communes qui voteront le 28 juin prochain, trois ne comptent qu’une seule liste. A La Charité-sur-Loire (Nièvre), trois listes s’étaient pourtant qualifiées mais deux ont abandonné après des dissensions internes. A La Réunion, dans la commune de St-Leu la seconde liste s’est retirée. Et dans le Ier arrondissement de Lyon, les listes Lyon en Commun et EELV ont fusionné.

15:15 - La ligne directrice de Martine Aubry est "la transition écologique alliée à la justice sociale" Dans une interview accordée à 20Minutes, Martine Aubry (PS), maire sortante et candidate à Lille, a expliqué que "la transition écologique alliée à la justice sociale" sera la ligne directrice du prochain mandat. Selon l’ancienne ministre, "sans justice sociale, il n’y aura pas de transition écologique. On ne peut pas changer sa façon de consommer si on a des difficultés à joindre les deux bouts." De fait, l’édile a estimé que "l’emploi reste la priorité majeure." Pour ce faire, la socialiste a notamment évoqué "nous allons continuer à développer l’emploi à travers les services civiques, la garantie jeune ou les circuits courts." Martine Aubry souhaite au cours du prochain mandat "améliorer la métamorphose paysagère, développer la ville, mais pas comme avant."

15:05 - Un métro autonome à la demande à Lorient ? Le candidat UDI est séduit par le projet Jean-Philippe Olivieri (Energies citoyennes), tête de liste déchu à Lorient (Morbihan), a salué via un communiqué : "Vendredi 19 juin, lors du débat sur France 3 entre les quatre candidats du second tour, Fabrice Loher [NDLR : candidat UDI] a affirmé qu’il lancerait une étude de faisabilité du [métro autonome à la demande], le projet porté par Énergies Citoyennes, lors du premier tour." Le candidat sans étiquette n’a pas donné de consigne de vote, mais se réjouit "qu’un candidat ait eu l’ouverture d’esprit d’intégrer dans son programme une proposition majeure d’une autre liste." A l’occasion, du débat, Fabrice Loher avait fait savoir qu'il "reprendrait peut-être l’idée [du métro autonome à la demande] en termes d’études et d’expérimentation. Il faut regarder tout ce qui permettra d’améliorer le fonctionnement des transports dans le cœur de ville et de l’agglo."

14:55 - Le travail de Martine Aubry sur la crise du Covid salué, mais le 2e s'annonce compliqué Rappel sur les municipales à Lille : selon une enquête d'opinion Ifop pour La Voix du Nord, parue le 18 juin 2020, 75% des Lillois estiment que Martine Aubry a "bien géré" la crise du Covid-19. Frédéric Dabi, directeur adjoint de l'institut de sondage, a commenté : "[c'est] le meilleur score de toutes les grandes villes de France que nous avons testées." Selon ce même sondage, Martine Aubry (PS), maire sortante de Lille, devance seulement de très peu (39%) son concurrent écologiste Stéphane Baly (37%). La candidate LREM, Violette Spillebout, est créditée de 24% d'intentions de vote. La marge d'erreur est de 4 points. Cette enquête d'opinion a été réalisée auprès de 609 personnes entre le 11 et le 13 juin.

14:55 - Procurations : des démarches assouplies Le gouvernement a rendu plus faciles les procurations pour éviter l’abstention le dimanche 28 juin. Une personne peut désormais disposer de deux mandats. Les personnes âgées ou en quarantaine peuvent demander à établir une procuration depuis leur domicile, si elles ne peuvent pas se déplacer. Enfin, il sera possible d’établir une procuration des lieux autres que le commissariat ou la gendarmerie. Les préfets décideront des endroits qui pourront accueillir cette démarche.

14:30 - Coronavirus : des mesures préventives le jour du scrutin Afin de limiter le risque de contamination au Covid-19, les bureaux de vote seront aménagés de façon à limiter au maximum les contacts. La capacité des bureaux de vote sera limitée et la priorité sera donnée aux "personnes à risque". Les bureaux de vote devront être équipés d’un point d’eau ou mettre à disposition de la SHA. L’approvisionnement des communes et bureaux de vote en masques, visières de protection et gel hydroalcoolique sera pris en charge intégralement par l’Etat. Il sera possible d’assister au dépouillement, mais le port du masque sera obligatoire.

14:10 - Par commune, en moyenne, 2,8 listes sont en encore en compétition A l’issue du premier tour, 85% des communes françaises ont élu une équipe municipales, soit 30 125 municipalités. Dans les 1 428 communes qui voteront le 28 juin prochain, 3 982 listes sont encore en lice, soit une moyenne de 2,8 listes.

13:00 - Louis Aliot intente une action contre Michel Sitja, directeur de l'Office HLM de Perpignan-Méditerranée A l’occasion d’une conférence de presse, ce mardi 23 juin 2020, Louis Aliot, tête de liste du RN à Perpignan et Me Scheuer, son avocat, ont accusé Michel Sitja, directeur de l'Office HLM de Perpignan-Méditerranée, de "pressions et manipulations par le biais d'attributions de logements ou de rénovation aux fins de la campagne électorale de Jean-Marc Pujol." Une citation directe auprès du TC de Perpignan va être déposée. Louis Aliot a également demandé à Jean-Marc Pujol, maire sortant, que le directeur soit démis de ses fonctions. Municipales à Perpignan: Louis Aliot intente une action en justice contre le directeur de l'Office HLM - https://t.co/eiyGCPC6sp https://t.co/vBLmTHQwhT — Louis Aliot (@louis_aliot) June 23, 2020

12:30 - Olivier Faure (PS) et Julien Bayou (EELV) à Marseille pour soutenir Michèle Rubirola (Union des gauches) Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure et le secrétaire national d’EELV, Julien Bayou, étaient à Marseille, lundi 22 juin 2020, pour soutenir la candidate du Printemps Marseillais, Michèle Rubirola. "Elle a quelque chose de neuf dans cette ville où la vie politique est sclérosée : ce n’est pas une carriériste et elle réussit à enthousiasmer avec un rassemblement inédit", a loué le cadre du PS. Le socialiste a expliqué : "J’ai été assailli de SMS me disant que le PS allait se perdre. Mais, c’est la gauche du XXIe siècle, ce qui se construit ici." Julien Bayou a estimé : "Michèle va tracer un chemin vertueux. Les électeurs ont le choix entre une médecin qui va prendre soin d’eux et ceux qui tentent d’organiser le sauve-qui-peut." Les patrons du PS et d'EELV montrent leur unité derrière Rubirola à Marseille - Nice-Matin https://t.co/ZaAceC5OQU — Olivier Faure (@faureolivier) June 22, 2020

12:00 - Edouard Philippe maire du Havre ? Selon lui "ça peut arriver très vite" Edouard Philippe (LREM) et son adversaire à la mairie du Havre Jean-Paul Lecoq (PCF) ont débattu sur France3 Normandie, ce lundi 22 juin 2020. "Mon objectif, c'est d'être maire du Havre. Vite, ça peut arriver très vite. Si ça arrive très vite, ce sera très bien", a affirmé le chef du Gouvernement interrogé sur sa fonction ministérielle. Le député communiste a rétorqué : "J'ai un petit côté Rufenacht [NDLR : ancien maire du Havre qui a refusé en 95 de devenir ministre] dans ce domaine : on lui avait proposé à un moment donné de servir à l'échelle nationale et il avait répondu 'Le Havre, tout Le Havre, rien que Le Havre'" #Municipales2020 #LeHavre Edouard Philippe : "Mon objectif c'est d'être maire du Havre, vite,,ça peut arriver très vite." VIDEO ⤵️https://t.co/AaIUDJM2LI — France 3 Normandie (@f3htenormandie) June 22, 2020