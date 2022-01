Christiane Taubira : candidate à la Primaire populaire, quel est son programme ?

TAUBIRA. Une candidature de plus à gauche : Christiane Taubira a annoncé officiellement sa participation à la Primaire populaire, ce samedi 15 janvier. Mais entre les sondages et son programme, peut-elle incarner un sursaut pour la gauche ?

Biographie de Christiane Taubira L'essentiel Christiane Taubira a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle ce samedi 15 janvier 2022. Mais l'ancienne ministre de la Justice a précisé qu'elle se soumettrai au verdict de la Primaire populaire, dont le vote aura lieu du 27 au 30 janvier.

Lors de son discours devant 200 personnes à Lyon ce samedi, elle a dévoilé les grands axes de son programme, articulé autour de quatre grands sujets : la jeunesse, la justice sociale, l’écologie et la République. Elle compte, entre autres, s'appuyer sur les mesures suivantes : une hausse du smic à 1 400 euros net par mois, un revenu mensuel pour les étudiants de 800 euros pendant cinq ans, le recrutement de 100 000 soignants et la TVA à 0 % sur les produits issus de l’agriculture biologique.

Si elle ne voulait pas être "une candidate de plus", l'ambition de l'ex-garde des Sceaux devrait finalement venir s'ajouter à la liste des divers prétendants de gauche à l'Elysée. Longtemps espérée comme celle en mesure de réaliser l'union, son entreprise a échoué. Mais elle brigue malgré tout le palais présidentiel.

Les sondages la donnent malgré tout loin des 10%. Christiane Taubira ne recueillerait en effet que 2 à 4% des intentions de vote au premier tour.

Christiane Taubira est officiellement candidate et dévoile une partie de son programme Chronique de campagne du 15 janvier 2022. 14h31. Ce samedi 15 janvier, une nouvelle candidate est entrée dans la course à la présidentielle. Il s'agit de l'ancienne Garde des sceaux Christiane Taubira. Elle a déclaré sa candidature devant 200 personnes réunies à Lyon. Christiane Taubira a indiqué qu'elle s'en remettrait au résultat de la primaire populaire qui se tiendra du 27 au 30 janvier. Lors de son discours, elle a dévoilé les grands axes de son programme, articulé autour de quatre grands sujets : la jeunesse, la justice sociale, l’écologie et la République. Elle compte, entre autres, s'appuyer sur les mesures suivantes : une hausse du smic à 1 400 euros net par mois, un revenu mensuel pour les étudiants de 800 euros pendant cinq ans, le recrutement de 100 000 soignants et la TVA à 0 % sur les produits issus de l’agriculture biologique. Participante à la Primaire populaire, Christiane Taubira devra se soumettre à ce scrutin à un seul tour et selon les règles du jugement majoritaire. Ainsi, les électeurs devront attribuer une "mention" parmi cinq possibles à chacun des candidats : « très bien », « bien », « assez bien », « passable », « insuffisant ». Sur la ligne de départ face à elle, six noms : Anna Agueb-Porterie, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise et Jean-Luc Mélenchon Christiane Taubira à 4% dans le dernier sondage Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 12 janvier. 17h19. Le dernier sondage sur les intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, réalisé par Elabe et publié mercredi 12 janvier 2022, crédite Christiane Taubira de 4% des suffrages. L'ancienne garde des Sceaux arriverait très loin d'Emmanuel Macron et des candidats de droite, ne bousculant pas davantage les équilibres à gauche. Vantée comme celle qui aurait pu permettre à la gauche de s'unir, la candidature de Christiane Taubira à l'élection présidentielle est finalement venue s'ajouter à une toutes celles déjà annoncées. Si l'ambition de l'ancienne ministre de la Justice était de parvenir à organiser un projet commun, elle a fait face au refus catégorique de Yannick Jadot ou encore Jean-Luc Mélenchon. Malgré cet échec, elle ambitionne d'aller au bout après des mois où son immixtion dans la campagne apparaissait comme une Arlésienne. Mais loin de rebattre les cartes à gauche, elle semble simplement faire varier les résultats possibles des autres prétendants, à la marge.

Taubira candidate sans rassemblement

"Je ne serai pas une candidate de plus". La promesse faite par Christiane Taubira s'est, semble-t-il, envolée trois semaines après avoir été formulée. Car, alors que l'ancienne garde des Sceaux voulait convaincre les autres prétendants de gauche à la présidentielle de participer à la primaire populaire, tous ont refusé de s'y soumettre, même Anne Hidalgo n'acceptant finalement pas ce mode de désignation. En dépit d'une situation impossible, l'ancienne ministre de la Justice a annoncé dimanche 9 janvier 2022 soutenir cette initiative citoyenne : "J'accepte le risque de la démocratie. J'accepterai le verdict de la primaire populaire".

Dans les colonnes de Ouest-France lundi 10 janvier, Christian Taubira a détaillé ce qui l'a poussée à se présenter : "Je ne vois pas se profiler des signes de rassemblement, ni à l'échelle des candidats ni à l'échelle des partis. Ce constat d'impasse me conduit à reconnaître la primaire populaire comme espace démocratique en soi. C'est le dernier espace où un rassemblement de la gauche est possible". L'ancienne candidate à la présidentielle de 2002 précise qu'elle n'a pas échangé avec Yannick Jadot ni Anne Hidalgo "récemment", mais "avec des personnes autour d'eux", regrettant que "l'union est appelée par chacun, mais là, le problème actuellement, c'est que c'est un peu l'union derrière soi".

Si elle dit encore "jette[r] toutes mes forces dans l'union", Christiane Taubira, n'est, pour l'heure, pas parvenue à se placer à accorder les violons à gauche pour un projet commun. Elle semble même la diviser davantage en se lançant elle aussi de son côté, alors que le mouvement avance déjà en ordre dispersé. L'ex-locataire de la place Vendôme veut donc tenter de surfer sur une mobilisation populaire pour "faire remonter le désir d'union", après l'échec des négociations en coulisses. La primaire populaire va-t-elle sortir la gauche du marasme ?

Cette initiative indépendante propose depuis plusieurs mois de désigner une candidature unique pour porter les "valeurs écologiques, démocratiques et sociales". D'abord rejetée catégoriquement par tous les aspirants à l'Elysée, elle a fini par séduire l'ancienne ministre de la Justice. Le concept ? En octobre, des parrainages de personnalités ont eu lieu (avec leur aval ou non), permettant de retenir dix candidats : Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, Clémentine Autain, Gaël Giraud, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise, Anna Agueb-Poterie et… Christiane Taubira. Seuls quatre ont manifesté leur intérêt de participer au scrutin, mais aucune figure politique de premier plan, avant le revirement de l'ancienne ministre de François Hollande. Pour l'heure, plus de 110 000 personnes ont annoncé leur intention de participer au vote.

Quels sont les résultats de Christiane Taubira dans les sondages ?

Christiane Taubira a, pour la première fois, été testée par un institut de sondage. C'est OpinionWay qui a glissé le nom de l'ancienne ministre de la Justice dans son enquête réalisée en ligne du 8 au 9 décembre auprès de 962 personnes. Il en est ressortait que l'ex-Garde des Sceaux ne recueillerait que 2% des voix au premier tour de la présidentielle, soit peu ou prou son score au premier tour de la présidentielle de 2002. A l'époque candidate du Parti radical de gauche (PRG), Christiane Taubira avait été accusée, avec Jean-Pierre Chevènement, d'avoir privé Lionel Jospin d'un second tour, ouvrant indirectement la voie à Jean-Marie Le Pen à l'époque. Dans le dernier sondage Elabe pour BFMTV et L'Express, publié le 12 janvier, elle est créditée de 4% des intentions de vote.

Christiane Taubira n'a pas encore dévoilé les détails de son programme présidentiel. En revanche, dans une tribune publiée dans Le Monde le 29 décembre, elle dessinait les contours de ce qu'il pourrait contenir, brossant de nombreux sujets, sans toutefois entrer dans les détails pratiques. Elle souhaite par exemple remettre "du service de santé public, à trente minutes du domicile, sous dotations annuelles pour rompre avec la logique comptable, dont il faudra renforcer les capacités d’accueil et de soin, en plus d’assurer la juste rémunération des personnels", milite pour une hausse du Smic, mais aussi des enseignants, tout en prônant un retour de l'ISF, prendre davantage à ceux qui peuvent contribuer davantage" mais aussi "puni[r] sévèrement ceux qui s’organisent pour échapper à l’impôt".

Christiane Taubira veut "stimuler et accompagner la recherche, dans le temps et dans l’instant", mais aussi "s’atteler pour de bon à rénover les millions de logements thermiquement défaillants", "promouvoir l’économie solidariste et performante, réguler les géants du numérique, protéger activement les données personnelles, contenir la violence ordinaire qui parasite les réseaux sociaux", tout en luttant contre "le choc climatique [qui] est déjà l’affaire de ce siècle et [qui] appelle des choix drastiques".

Biographie de Christiane Taubira

Originaire de Cayenne, Christiane Taubira est née le 2 février 1952. Issue d'une famille de six enfants, elle a été élevée par sa mère, aide-soignante. Elle étudie l'économie et l'agro-alimentaire à Paris et Bordeaux avant de devenir professeur de sciences économiques en 1978. Elle cofonde la Confédération caraïbe de la coopération agricole, qu'elle dirige de 1982 à 1985. Elle rejoint également l'Office de coopération et de commerce extérieur de la Guyane.

En 1993, elle fonde Walwari, parti politique guyanais basé sur des idées socialistes et se fait élire députée de la 1ère circonscription de la Guyane. Après avoir soutenu le gouvernement Balladur cette même année, elle rejoint le groupe République et liberté, puis Énergie radicale (qui deviendra le Parti radical de gauche) et est élue députée lors des élections européennes de 1994. Elle gardera son siège jusqu'en 1999.

Apparentée au Parti socialiste de 1997 à 2001, Christiane Taubira est choisie pour représenter le Parti radical de gauche à l'élection présidentielle de 2002. Elle en devient alors la première vice-présidente. En 2004, elle se présente aux élections européennes, en tête de la liste 'Europe fraternelle', mais n'obtiendra que 1,54 % des voix. Lors de l'élection présidentielle de 2007, le PRG ne présentera aucun candidat, préférant une alliance avec le Parti socialiste.

Christiane Taubira soutient donc la candidature de Ségolène Royal en tant que 'déléguée à l'expression républicaine'. Réélue députée de Guyane en 2007, elle participe aux élections régionales en 2010, mais échoue face à Rodolphe Alexandre. La même année, elle choisit de soutenir Arnaud Montebourg, candidat aux primaires socialistes pour l'élection présidentielle de 2012. Christiane Taubira est connue pour ses prises de position pour la reconnaissance par les instances européennes de la traite négrière et de l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais aussi pour son opposition au projet de loi relatif au port de signes religieux dans les écoles publiques, préférant une réponse pédagogique plutôt que législative.

En 2012, elle devient Ministre de la Justice et Garde des sceaux. Elle est notamment à l'origine de la loi sur le mariage pour tous adoptée en 2013. Début 2016, elle claque la porte de son ministère, lançant sa place à Jean-Jacques Urvoas. Christiane Taubira expliquera sa démission par son désaccord avec le gouvernement au sujet de la déchéance de nationalité.