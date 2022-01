Christiane Taubira : programme, actus et résultats des sondages sur la présidentielle

Chronique de campagne du 19 janvier. 17h47. Le dernier sondage sur les intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, réalisé par Harris Interactive et publié mercredi 19 janvier 2022, crédite Christiane Taubira de 4% des suffrages. L'ancienne garde des Sceaux arriverait très loin d'Emmanuel Macron et des candidats de droite, ne bousculant pas davantage les équilibres à gauche.

L'arrivée de Christiane Taubira fait réagir la gauche

Chronique de campagne du 17 janvier. 17h41. Son nom figurait déjà dans la liste des candidats à la primaire populaire, mais voilà que depuis samedi 15 janvier Christiane Taubira a officialisé son entrée dans la course à la présidentielle. Seulement, avant de prétendre à l'Elysée, l'ancienne ministre de la Justice doit sortir victorieuse de la primaire, c'est la condition sine qua non qu'elle s'est elle-même imposée. Si elle était attendue par de nombreux électeurs de gauche et parmi les première figures politiques a être proposées dans le processus de la primaire populaire, l'arrivée de Christiane Taubira dans les élections ne plait pas aux candidats de gauche déjà en course. Anne Hidalgo, a été l'une des première à réagir et à remettre en cause la légitimité de la candidature de l'ex-Garde des Sceaux dans les pages du JDD le 16 janvier : "Pourquoi est-elle candidate, elle qui en décembre affirmait ne pas vouloir être une candidate de plus ?" La maire de Paris craint aussi une nouvelle division, "plutôt que d'unir, la candidature de Christiane Taubira va encore séparer, diviser et créer de la confusion", a-t-elle déclaré.

La candidate socialiste est loin d'être la seule à avoir partagé sa pensée, Fabien Roussel, leader du parti communiste lui a emboité le pas. "Elle avait dit qu'elle ne s'ajouterait pas, et aujourd'hui, elle fait le choix de se lancer dans la campagne" a-t-il lui aussi regretté sur France 2 avant de poursuivre : "C'est surtout une candidature de plus. [...] C'est projet contre projet, j'ai le mien à défendre". L'écologiste, Yannick Jadot, préfère faire mine d'assister de loin à l'annonce de la candidature de Christiane Taubira mais y va de son commentaire en déclarant qu'il veut "faire la guerre pour le climat, pas la guerre avec la vieille gauche". Il fait autant allusion à Anne Hidalgo qu'à Christiane Taubira en évoquant "la vieille gauche", celle qui s'était agité et opposée pendant le quinquennat de François Hollande.