"Résultat de Clémentine Autain aux législatives : largement en tête, quel score ?"

CLEMENTINE AUTAIN. La députée LFI arrive largement en tête dans la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis avec près de 48% des suffrages.

[Mis à jour le 12 juin 2022 à 23h09] Clémentine Autain (NUPES) arrive en tête dans la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis avec 46,15% des suffrages, devant Virginie de Carvalho (DVG) à 15,18% et Renée Joly (RN) à 13,12%. Candidate à sa succession dans la 11e circonscription du département lors des élections législatives du 12 et 19 juin 2022, Clémentine Autain est aussi conseillère régionale d'Île-de-France se présente sous l'étiquette de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale sur un territoire qui comprend les communes de Sevran, Tremblay et Villepinte.

En 2017, l'une des figures médiatiques de LFI avait fait son entrée à l'Assemblée nationale pour la première fois de sa vie à la suite de sa victoire sans encombre (59,52 % au 2e tour). Si la donne pourrait être plus serrée qu'il y a cinq ans (lire plus bas), Clémentine Autain semble toutefois en bonne position pour conserver son siège au palais Bourbon. Son objectif : "empêcher Emmanuel Macron de nuire cinq ans de plus, mettre en place un programme qui permette concrètement d'améliorer nos vies avec Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre."

Très engagée pour l'union des gauches, Clémentine Autain répétait ses ambitions pour les législatives lors de son passage dans l'émission Les 4 vérités, affirmant vouloir "construire une majorité diverse mais cohérente" et "trouver des voix de dialogues" avec les autres partis de gauche. Elle y a rappelé que Jean-Luc Mélenchon, initiateur de l'Union populaire, se proposait de "construire une fédération "sur la base d'une "entente sur le programme". Face aux allusions aux tendances hégémoniques de son parti, LFI, elle a assuré : "ce n'est pas qu'un accord de répartition des sièges", insistant sur le modèle de l'"intergroupe" proposé par la gauche à l'Assemblée. Selon elle, la gauche française doit "vivre de son pluralisme". Dans un entretien pour Libération, Clémentine Autain est revenue sur son engagement de longue date pour une union à gauche en estimant qu'un "tournant historique venant de loin" s'opérait aujourd'hui, à l'heure où EELV, le PCF et le PS ont successivement rejoint l'alliance.

Clémentine Autain est issue d'une famille d'artistes et d'hommes politiques. Son père, qui a pris pour nom de scène Yvan Dautin, est chanteur et sa mère (qui a succombé à une crise cardiaque à l'âge de 33 ans) était comédienne. La branche paternelle de sa famille (oncle et grand-père) a détenu des fonctions politiques locales et nationales. Après le baccalauréat, Clémentine Autain étudie l'histoire à l'université et obtient un DEA dans la discipline. C'est durant ses années universitaires qu'elle s'implique dans la cause des femmes et milite au sein d'associations telles que Collectif contre le viol. Elle révèle en effet en 2006 avoir été victime d'un viol alors qu'elle était étudiante.

Ses études terminées, Clémentine Autain devient collaboratrice parlementaire pour Georges Mazars, un sénateur socialiste, avant de briguer elle-même des postes politiques. Elle se présente sur la liste du parti communiste aux élections municipales de 2001 et est élue conseillère de Paris. Bertrand Delanoë la nomme ajointe à la jeunesse et elle met en place des actions ciblées en direction de la jeunesse (Paris Jeunes). En 2008, Clémentine Autain rejoint le Nouveau parti anticapitaliste qui répond à ses profondes convictions à la gauche de la gauche. Elle est depuis quelques années rédactrice en chef du magazine Regards.

En 2014, Clémentine Autain perd les élections municipales dans la commune de Sevran (93), mais devient une élue du conseil municipal de la ville. Lors des élections départementales de 2015, elle obtient un poste au conseil régional d'Ile de France. Candidate aux élections législatives de 2017, elle devient député de Seine-Saint-Denis.