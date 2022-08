Patrick Balkany : va-t-il sortir de prison ?

BALKANY. Patrick Balkany, ancien maire de Levallois-Perret, est en prison depuis le 7 février 2022 pour fraude fiscale. La Cour d'appel de Paris décidera, jeudi 4 août, si l'homme politique obtient une libération conditionnelle, s'il est placé sous bracelet électronique ou s'il est maintenu en prison.

[Mis à jour le 3 août 2022 à 17h20] Jeudi 4 août, Patrick Balkany saura s'il peut sortir de prison. Sa dernière demande de libération conditionnelle date du 30 juin 2022 et avait été examinée par la Cour d'appel de Paris. Les juges avaient mis leur décision en délibéré. Trois scénarios sont possibles pour Patrick Balkany, jeudi. Les juges peuvent, soit, décider de lui accorder la libération conditionnelle, soit d'aménager sa peine et de le placer sous bracelet électronique, soit de le laisser purger la fin de sa peine pour fraude fiscale jusqu'au printemps 2023. Lors de son audition le 30 juin, les avocats de Patrick Balkany avaient avancé son état de santé fragile pour motiver la demande de libération. Ils argumentent que leur client n'est pas un danger pour la société. L'ancien maire de Levallois-Perret souhaite également rejoindre son épouse Isabelle Balkany, qui avait fait une tentative de suicide et a été opérée du poumon.

Patrick Balkany et son épouse ont été reconnus coupable de ne pas avoir payé d'impôt sur la fortune entre 2010 et 2015 et d'avoir sous-évalué leur impôt sur le revenu entre 2009 et 2014. Patrick Balkany avait été incarcéré le 7 février 2022 après sa condamnation pour fraude fiscale. Avant cela, il avait déjà été en prison entre septembre 2019 et février 2020. Il avait pu sortir au regard de son état de santé. Sa femme, Isabelle Balkany n'avait, quant à elle, pas été incarcérée après une tentative de suicide survenue le 3 février 2022. Depuis plusieurs années, Patrick et Isabelle Balkany étaient placés sous bracelet électronique. L'ancien maire de Levallois-Perret et son ex-première adjointe avaient été condamnés, en septembre 2019, pour fraude fiscale, à trois ans de prison ferme et dix ans d'inéligibilité. La révocation du placement sous bracelet électronique avait été demandée en raison d'une centaine d'incidents, comprenant le non-respect des horaires de sortie.

Les époux Balkany sont-ils impliqués dans d'autres affaires ?

Le placement sous bracelet électronique de Patrick et Isabelle Balkany, décidé en février 2021, avait été révoqué en février 2022 après de nombreux manquements de la part du couple. La justice leur en reprochait plusieurs, avec une "centaine d'incidents". Dans un arrêt, la cour d'appel de Rouen avait souligné que les époux n'ont "jamais accepté les contraintes inhérentes à la détention à domicile sous surveillance électronique". De plus, elle souligne que Patrick et Isabelle Balkany avaient, à l'égard du personnel de l'administration pénitentiaire ou du juge d'application des peines, "[une] attitude et [des] propos véhéments ou ironiques, parfois outranciers, voire outrageants". La décision de révoquer la détention à domicile a été prononcée le 3 février 2022. Elle impliquait, de fait, l'incarcération des deux époux. Cependant, seul Patrick Balkany est entré à la prison de Fleury-Mérogis, Isabelle Balkany ayant fait une tentative de suicide à l'annonce de la décision.

Le dossier pour fraude fiscale du couple a été étudié en deux temps. Les époux Balkany doivent encore connaître leur peine pour "blanchiment de fraude fiscale". Ils ont été reconnus coupables d'avoir dissimulé, entre 2007 et 2014, environ 13 millions d'euros d'avoirs au fisc, notamment deux villas dans les Caraïbes et au Maroc. Le procès pour ce second volet de l'affaire a été renvoyé au 25 octobre 2022. En plus de cette condamnation pour fraude fiscale, Patrick Balkany a été mis en examen en février 2021, pour abus de bien sociaux, détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts. Il est soupçonné d'avoir mis à disposition de son gendre des immeubles de bureaux, sans versement de loyers. En décembre 2021, sa mise en examen pour détournement de fonds publics a également été confirmée dans l'affaire des "chauffeurs" pour laquelle il est accusé d'avoir eu recours à des agents municipaux comme chauffeurs privés.