"Elisabeth Borne aux législatives : la Première ministre peut-elle l'emporter ?"

ELISABETH BORNE. C'est l'heure du second tour ! Alors qu'Ensemble! entend conserver la majorité à l'Assemblée, Elisabeth Borne se livre à un duel décisif dans le Calvados. Quelles sont ses chances de l'emporter ?

[Mis à jour le 19 juin à 12h00] Le second tour des législatives bat son plein. Ce scrutin, qui intervient près de deux mois après la présidentielle, permet aux Français de désigner les députés qui représenteront leurs circonscriptions pour les cinq années à venir. La Première ministre figure parmi les 417 candidats investis par Ensemble! (ENS), la formation politique organisée autour d'Emmanuel Macron. Elle figure également parmi les 280 duels qui opposent le camp présidentiel aux candidats de la Nupes, la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon. Arrivée en tête dans la 6e circonscription du Calvados au premier tour, elle y affronte aujourd'hui Noé Gauchard. Si la Première ministre venait à s'incliner contre le candidat de la Nupes, elle ne pourrait pas conserver son poste à Matignon, comme s'y est engagé le nouveau gouvernement pour tout ministre défait. L'autre enjeu du scrutin est celui de l'affrontement entre ces deux formations politiques opposées sur des sujets aussi divers que le pouvoir d'achat, le maintien de l'ordre ou le climat. Alors que la Nupes a réalisé une percée durant cette période électorale, la capacité de l'actuelle majorité présidentielle à atteindre le seuil des 289 députés à l'Assemblée nationale et ainsi à obtenir la majorité absolue est questionnée. Les résultats de ce soir s'annoncent donc déterminants, autant pour la majorité présidentielle que pour la Première ministre.

Elisabeth Borne s'est imposée lors du premier tour des élections législatives 2022. Le dimanche 12 juin, la Première ministre a obtenu 34,34% des suffrages dans la 6e circonscription du Calvados. Elle est arrivée en tête et s'est qualifiée pour ce second tour, devançant le candidat de la Nupes Noé Gauchard (24,54%) et Jean-Philippe Roy du RN (21,71), d'après les résultats complets communiqués par le ministère de l'Intérieur.

Jamais élue, l'ancienne ministre du Travail, originaire de Normandie, a en effet été elle-même investie dans la 6e circonscription du Calvados, qui avait placé nettement en tête Emmanuel Macron aux deux tours de la présidentielle (31 % des voix au premier tour, quand Jean-Luc Mélenchon n'y a recueilli que 17,65 % des suffrages exprimés). Elle faisait face à Noé Gauchard, étudiant écologiste de 22 ans qui représente la Nupes dans cette circonscription et à Jean-Philippe Roy pour le Rassemblement national. Alain Touret, le député LREM sortant, a quant à lui quitté ses fonctions après trois mandats de député depuis 1997. Il avait été élu il y a 5 ans avec 68% des suffrages.

L'enjeu du vote de ce jour est de savoir vers qui la principale réserve de voix du premier tour, issue du vote RN (21,74 %, 10 447 voix), se reportera. D'autant que quatre autres candidats estampillés à gauche étaient présents au premier round, tout comme une représentante de Reconquête, mais aussi un de la droite souverainiste, une divers droite et un divers centre. La réponse ce soir.

Qui est Elisabeth Borne ? Biographie Express

Avant d'être nommée Première ministre, Elisabeth Borne était ministre du Travail dans le gouvernement Castex, après avoir occupé les portefeuilles des Transports et de la Transition écologique depuis 2017. Relativement peu connue des Français, ce qui peut constituer "un atout" dans ses nouvelles fonctions, elle l'était toutefois "plus que ne l'étaient Édouard Philippe et surtout Jean Castex" à leur arrivée à Matignon.

Diplômée de Polytechnique, technicienne tenace, jugée loyale, Elisabeth Borne est en tout cas perçue par la Macronie comme ayant fait ses preuves au gouvernement pendant tout le dernier quinquennat. Cette ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, qui fut aussi préfète et dirigeante de grandes entreprises publiques comme la RATP, a également le mérite d'appartenir à l'aile gauche de la majorité, un atout à l'approche des législatives et à l'heure où s'annoncent de nouvelles réformes sociales, à commencer par "la mère des batailles" sur les retraites.

Sa nomination a toutefois été perçue avec circonspection par certains membres du parti présidentiel, partageant l'avis de nombreux piliers de l'opposition sur un point : Elizabeth Borne est avant tout une haute-fonctionnaire, avec un sens de l'Etat qui confine à la loyauté administrative. Le profil de cette ingénieure ne serait à leurs yeux "pas assez politique" et devrait laisser toute la place à Emmanuel Macron dans ce périmètre.