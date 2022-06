"Elisabeth Borne : la Première ministre consulte l'opposition pour bâtir un gouvernement"

ELISABETH BORNE. Elisabeth Borne échange aujourd'hui avec les présidents des groupes LR, socialistes et écologistes de l'Assemblée. La Première ministre ne renonce pas à trouver des accords de gouvernement avec l'opposition.

[Mis à jour le 28 juin à 10h14] La tâche est précise et ambitieuse pour Elisabeth Borne dans les prochains jours. D'ici le retour du président de la République de l'étranger, prévu jeudi, la Première ministre doit "explorer avec les groupes de l'Assemblée nationale qui correspondent à des forces politiques de gouvernement, le degré de coopération auquel ils sont prêts", a indiqué Emmanuel Macron à l'AFP ce weekend. Objectif : être en mesure de soumettre au chef de l'Etat "des propositions pour une feuille de route" sur "les prochains mois et les prochaines années", et "pour la composition d'un nouveau gouvernement d'action au service de la France".

Dès lundi 27 juin, Elisabeth Borne s'est donc mise à son travail de consultation en rencontrant les trois présidents des groupes de la majorité présidentielle : Aurore Bergé (Renaissance), Jean-Paul Mattéi (Modem) et Laurent Marcangeli (Horizons). La tâche sera plus ardue ce mardi : la Première ministre doit s'entretenir avec Olivier Marleix, président du groupe LR, ce matin, puis avec Boris Vallaud (PS) et Julien Bayou et Cyrielle Chatelain (EELV) ce soir. Dans une lettre adressée à ces derniers lundi, Elisabeth Borne a dit prendre acte de leur refus "d'entrer dans une dynamique de construction de coalition ou d'accord global avec le groupe majoritaire", mais souhaiter malgré tout "approfondir notre discussion pour mieux identifier les points essentiels de convergences et de désaccords". Mais des membres de l'entourage de la Première ministre assurent à l'AFP qu'elle espère encore bâtir des accords de gouvernement. Conformément aux consignes du président, Elisabeth Borne ne cherchera pas le concours du RN et de la France insoumise.

Elisabeth Borne, forte de la "confiance" d'Emmanuel Macron

Sous le feu des critiques et fragilisée par les spéculations misant sur son futur départ de Matignon, Elisabeth Borne a finalement été confortée dans son rôle de Première ministre : "J'ai décidé de confirmer ma confiance à Elisabeth Borne", a déclaré Emmanuel Macron le 25 juin dans un entretien à l'AFP. La cheffe du gouvernement reprend donc sa place dans les négociations avec les parlementaires mais elle a reçu les consignes et les précisions du chef de l'Etat avant d'échanger avec l'opposition et sans surprise la "base de ces discussions" sera celle du "cadre du projet présidentiel et de celui de la majorité présidentielle, qui pourra être amendé ou enrichi". Pas question donc de renoncer à la réforme des retraites car la majorité n'en démord pas : il faut "travailler plus longtemps, comme le font tous nos voisins, en tenant compte des conditions de travail et donc des règles de pénibilité, en prenant en compte les carrières longues".

Elisabeth Borne va-t-elle demander la confiance à l'Assemblée nationale ?

A présent qu'Emmanuel Macron lui a renouvelé sa confiance, Elisabeth Borne a l'air assurée dans son poste pour un moment. Le seul événement qui pourrait la faire flancher serait si la Première ministre décidait d'appeler un vote de confiance à l'Assemblée, suite à son discours de politique générale prévu le 4 juillet. Un vote de confiance est une coutume sans être une obligation, et il est bien plus facile à remporter dans le cas d'une majorité absolue à l'Assemblée aux couleurs du gouvernement. Cette année, l'opération serait risquée. Cependant, la réticence d'Elisabeth Borne à convoquer un vote de confiance ne ferait que durcir la critique de l'opposition, qui appelle la Première ministre à tester sa légitimité devant cette nouvelle Assemblée. Interrogée jeudi 23 juin sur LCI, Elisabeth Borne disait n'avoir pas encore "tranché". Le vote de confiance doit donc faire partie des thèmes abordés avec les groupes d'oppositions au cours des consultations de la semaine.

Mardi 21 juin, Elisabeth Borne a présenté au président de la République une démission de courtoisie, comme c'est l'usage après des législatives. Démission refusée par Emmanuel Macron. Une décision inattendue de la part du président de la République, alors que la coutume veut qu'elle soit acceptée, puis que le chef d'Etat nomme à nouveau son Premier ministre quelques jours plus tard. Cependant, plusieurs éléments pourraient justifier le choix d'Emmanuel Macron. A commencer par la volonté de sa cheffe du gouvernement de rester en poste pour pouvoir mener à bien quelques dossiers chauds. "La Première ministre a plaidé pour rester afin d'avoir les outils pour faire face à la situation et aux urgences des Français, ce qu'on ne pouvait pas faire avec un gouvernement démissionnaire et en gestion des affaires courantes", a indiqué l'entourage de la locataire de Matignon au Monde. Parmi les sujets du moment qu'Elisabeth Borne souhaiterait faire avancer : la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, le prolongement du bonus automobile, le lancement de la mission flash sur les urgences à l'hôpital ou encore des textes liés à Parcoursup.

Devant tous ces dossiers, Emmanuel Macron ne voudrait pas avoir un gouvernement "empêché" en raison de son statut de démissionnaire. Un statut qui aurait pu durer, le temps que la future équipe ministérielle se dessine. Car le chef de l'Etat n'aime pas se précipiter. Il l'a fait comprendre après sa réélection, mettant trois semaines à nommer son nouveau gouvernement. S'il avait accepté la démission d'Elisabeth Borne, la précipitation aurait dicté ses choix car le chef d'Etat enchainait ensuite les déplacements à l'étranger.

Elisabeth Borne a été nommée Première ministre par Emmanuel Macron le 16 mai 2022, après des semaines de spéculations suivant la réélection de ce dernier le 24 avril. Le chef de l'Etat avait assuré quelques jours avant cette nomination qu'il voulait à ses côtés "quelqu'un de sensible sur les questions sociales, environnementales et productives", une personnalité "incarnant à la fois le 'renouvellement' et en même temps 'quelqu'un de solide, capable de faire un 20 heures devant quinze millions de téléspectateurs et de tenir dans le chaudron de l'Assemblée, lors des questions au gouvernement'", disait aussi l'entourage du chef de l'Etat. Le tout avec "une sensibilité écologiste affirmée car Emmanuel Macron a promis de nommer un 'premier ministre chargé de la planification écologique'" (Le Monde).

Elisabeth Borne s'est ainsi imposée comme celle qui cochait le plus de cases dans cette équation. Elle est même devenue une évidence dans les tout derniers jours avant sa nomination, notamment après la levée de bouclier provoquée dans la majorité par l'hypothèse Catherine Vautrin, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy qui s'était battue contre le mariage pour tous lors du quinquennat de François Hollande.

Qui est Elisabeth Borne ? Biographie Express

Avant d'être nommée Première ministre, Elisabeth Borne était ministre du Travail dans le gouvernement Castex, après avoir occupé les portefeuilles des Transports et de la Transition écologique depuis 2017. Relativement peu connue des Français, ce qui peut constituer "un atout" dans ses nouvelles fonctions, elle l'était toutefois "plus que ne l'étaient Édouard Philippe et surtout Jean Castex" à leur arrivée à Matignon.

Diplômée de Polytechnique, technicienne tenace, jugée loyale, Elisabeth Borne est en tout cas perçue par la Macronie comme ayant fait ses preuves au gouvernement pendant tout le dernier quinquennat. Cette ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, qui fut aussi préfète et dirigeante de grandes entreprises publiques comme la RATP, a également le mérite d'appartenir à l'aile gauche de la majorité, un atout à l'approche des législatives et à l'heure où s'annoncent de nouvelles réformes sociales, à commencer par "la mère des batailles" sur les retraites.