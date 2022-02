"DIRECT. Présidentielle 2022 : dernier sondage, Le Pen chasse Bay, Dupont-Aignan veut exister ... Les actus"

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE. Le Rassemblement national vit une crise très aigüe, la droite nationaliste se mène une guerre de tranchées... Et les résultats des sondages rendent le 2e tour de cette élection présidentielle très incertain. Les actus en direct.

Dernières actus

09:34 - Nicolas Bay porte plainte pour diffamation contre le RN Suspendu depuis hier de son poste de porte-parole de campagne pour Marine Le Pen, Nicolas Bay est accusé d'espionnage et de "sabotage" par la candidate et les équipes du Rassemblement national. Au lendemain de l'annonce, l'eurodéputé fait savoir à BFMTV qu'il porte plainte contre le parti pour diffamation. Le Normand s'est défendu sur Twitter et a dénoncé une "accusation grossière", mais le parti d'extrême-droite fait la sourde oreille conscient que le rapprochement progressif de l'élu vers Eric Zemmour s'organise depuis plusieurs semaines.

09:33 - Christiane Taubira veut "livrer la bataille" contre Eric Zemmour Christiane Taubira était jusqu'à présent "réticente" à l'idée de débattre avec Eric Zemmour, mais avec une campagne qui ne décolle pas l'ancienne garde des Sceaux a changé d'avis. Pour expliquer son revirement, la candidate préfère dire que c'est une réponse aux demandes qui lui ont été faites par les électeurs "sur le terrain" : "En discutant avec des personnes, elles m'ont laissé entendre 'nous ne pouvons pas livrer la bataille, livrez-la en notre nom.'" Christiane Taubira répond donc par la positive, bien qu'avec quelques semaines de retard, à la proposition de débat d'Eric Zemmour. Dans un tweet, elle prend le ton du défi en lançant au polémiste "vous n'allez pas débiner ?" Eric Zemmour n'a pas encore donné suite.

09:12 - Nicolas Bay a voulu "de faire le plus de mal possible" au RN selon Jordan Bardella La suspension de Nicolas Bays du Rassemblement national annoncée hier soir et encore l'actualité du parti ce matin. Sur France Inter, Jordan Bardella a réitéré les accusations à l'encontre du conseiller régional normand sur la transmission d'informations à Eric Zemmour. Il estime que Nicolas Bay a attendu "le plus longtemps possible dans la campagne présidentielle pour essayer de trouver le bon moment pour rejoindre la concurrence, en essayant de faire le plus de mal possible". Le président par intérim du RN critique aussi la volonté du Normand de "feuilletonner son départ". Le soutien de Nicolas Bay à Marine Le Pen est ambigu depuis la fin du mois de janvier quand en déplacement avec la candidate à Madrid il faisait savoir "qu’il soutenait à Jour J Marine Le Pen, mais que cela ne préjugeait pas de ce qu’il ferait dans trois ou quatre semaines", rappelle Jordan Bardella qui conclut : "S’il souhaite soutenir Eric Zemmour, c’est son choix, c’est sa liberté".

08:50 - Jean-François Copé défend Valérie Pécresse ce mercredi matin L'ancien président de l'UMP et actuel maire de Meaux fait partie des rares figures importantes de la droite républicaine qui s'activent pour soutenir Valérie Pécresse. Ce matin, invité des 4 Vérités sur France 2, il a fustigé les attaques dont elle fait l'objet. "La critique va assez vite du côté obscur de la force. C'est trop. [...] Il y a une ambiance depuis trois jours qui consiste à dire que tout ce que dit Valérie Pécresse n’est jamais bien" Et de cibler Emmanuel Macron dans la montée en force du camp nationaliste : "On a un président qui retarde le plus possible son entrée en campagne, ça fausse le débat, ça laisse Valérie Pécresse seule candidate responsable de ce qu’elle dit face à deux candidats d’extrême droite qui représentent 30 % d’intentions de vote à eux deux. [...] C’est bien de taper sur Valérie Pécresse, mais c’est bien de rappeler aussi que celui qui était en charge pendant cinq ans, par son action ou son inaction, a généré 30% d’intentions de vote à l’extrême droite". Emmanuel Macron "depuis 5 ans, par l'action ou l'inaction, a généré 30% d'intention de vote pour l'extrême droite"



08:42 - Le Rassemblement national en crise, Bay bientôt chez Zemmour Cette campagne présidentielle 2022 est décidément très âpre pour Marine Le Pen, qui doit composer depuis des semaines avec la concurrence d'Eric Zemmour. La candidature de l'ancien journaliste est devenue un obstacle considérable pour Le Rassemblement national : Eric Zemmour tient une ligne d'extrême droite plus dure, très identitaire, et apparaît comme un homme neuf, dénonçant une classe politique en manque de courage et d'idées. Il est parvenu à imposer ses thèmes de campagne, et force est de constater qu'il est médiatiquement celui qui "imprime" dans cette présidentielle 2022. Les défections au RN affaiblissent Marine Le Pen, qui reste pourtant encore devant son rival nationaliste dans les sondages. Tout devrait se jouer au mois de mars : les dynamiques de campagne seront nettement plus structurantes pour les deux candidats, lancés dans la dernière ligne droite, au moment où l'opinion prend vraiment la mesure des chances de chacun à s'imposer dans cette élection. Les grands meetings et les débats seront décisifs. Mais jusque-là, Marine Le Pen doit traverser une crise importante : l'annonce du ralliement de Nicolas Bay sera le prochain coup porté à sa campagne. Et c'est un secret de polichinelle qui doit s'estomper sans doute ce mercredi.

15/02/22 - 22:46 - Valérie Pécresse est "le vrai rempart républicain à la théorie du grand remplacement" selon elle Au Journal télévisé du 20 heures de France 2, Valérie Pécresse a été catégorique : "Je suis le vrai rempart républicain à la théorie du grand remplacement." Elle a également clarifié sa position sur le sujet : "Cette théorie du grand remplacement est celle de la haine et de la peur et je la combats."

15/02/22 - 22:15 - Christiane Taubira maintient sa candidature Poursuivant sur LCI au micro de Ruth Elkrief, Christiane Taubira n'a laissé aucun doute sur sa présence au premier tour : "Le PRG n'était qu'une composante de ma campagne, qui repose principalement sur des citoyennes et des citoyens, sur des bénévoles, sur des collectifs... Et évidement je vais continuer. Il y a une inquiétude, mais il n'y a pas de panique chez nous."

15/02/22 - 21:42 - Christiane Taubira prête à faire l'union Invité de LCI ce mardi soir, Christiane Taubira a fait savoir qu'elle était encore disposée, encore et toujours, à faire l'union, et ce pas forcément derrière sa candidature : "J'ai rempli mon contrat et je remplirai à le remplir. Je reste disponible pour toute conversation entre les candidates et les candidats de gauche et je n'y mets aucun préalable, contrairement à ceux qui ont dit pendant un an : 'Je veux l'union, venez derrière moi'"

15/02/22 - 21:05 - Nicolas Bay réagit à sa suspension Alors qu'il a été suspendu plus tôt dans la soirée de ses fonctions de porte-parole de Marine Le Pen, Nicolas Bay a réagi sur son compte Twitter : "L’accusation est grossière : ne participant à aucune instance de la direction de campagne, comment aurais-je pu connaître et transmettre de prétendues informations stratégiques ?!", interroge-t-il. À peine une heure après avoir demandé une discussion en Bureau exécutif, j’en suis suspendu !



L’accusation est grossière : ne participant à aucune instance de la direction de campagne, comment aurais-je pu connaître et transmettre de prétendues « informations stratégiques » !? https://t.co/91zEn2tcOQ — Nicolas Bay (@NicolasBay_) February 15, 2022

15/02/22 - 20:12 - Nicolas Bay suspendu de ses fonctions pour avoir transmis des informations sur la campagne à Éric Zemmour C'est un véritable coup de théâtre au Rassemblement national. Alors que depuis plusieurs semaines un rapprochement de Nicolas Bay avec Éric Zemmour semait le doute dans les rangs du Rassemblement national, ce dernier est accusé d'avoir transmis des informations sur la campagne à leur concurrent d'extrême droite : "Nous avons eu confirmation que Nicolas Bay, profitant de sa présence dans les plus hautes instances de la campagne, transmet depuis des mois des éléments stratégiques et confidentiels à notre concurrent direct Eric Zemmour. (…) Le bureau exécutif du RN a pris la décision de le suspendre de son porte-parolat de campagne ainsi que de toutes ses autres responsabilités", a ainsi expliqué le bureau exécutif du RN dans un communiqué. Et de préciser : "Cette duplicité est indigne de la confiance placée en lui par la candidate, la direction du mouvement, ainsi que par les militants et les électeurs du Rassemblement national."

15/02/22 - 19:40 - Nicolas Sarkozy dément avoir reçu Éric Zemmour Contrairement à ce qui a été avancé par le Canard enchaîné, Nicolas Sarkozy n'aurait pas rencontré Éric Zemmour, rapporte LCI. En outre, le candidat aurait proposé une entrevue à l'ancien président de la république qui n'aurait pas donné suite. Une version confirmée par l'entourage d'Éric Zemmour auprès de LCI.

15/02/22 - 18:27 - Lancement d'une grande campagne d'incitation au vote par l'exécutif A partir du 25 février, une grande campagne d'incitation au vote sera lancée par le gouvernement. C'est ce mardi que le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé afin de remobiliser les citoyens à l'occasion de la présidentielle 2022 : "Nous avons un sujet : 6 % de nos concitoyens qui sont en âge de voter ne sont pas inscrits sur les listes électorales et c’est une réelle préoccupation." Pour ce faire, Jean Castex compte sur les artistes pour relayer les messages d'incitation au vote sur leurs réseaux sociaux.

15/02/22 - 17:30 - 500 parrainages validés pour Nathalie Arthaud Le Conseil constitutionnel a publié la liste actualisée des parrainages validés pour tous les candidats à la présidentielle. A ce nouveau décompte seule Nathalie Arthaud rejoint les candidats assurés des 500 signatures à savoir Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. Eric Zemmour qui a affirmé avoir les 500 promesses de parrainages plus tôt dans la journée ne compte pour l'heure que la moitié des paraphes validés. Fabien Roussel (495), Jean Lassalle (471) et Yannick Jadot (450) sont en passe d'atteindre l'objectif.

15/02/22 - 16:37 - Deuxième sondage du jour : Zemmour double Pécresse Un nouveau baromètre signé Harris Interactive est attendu tous les mercredis pour évaluer l'évolution des intentions de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle, mais exceptionnellement le sondage est tombé aujourd'hui à quelques heures d'intervalle du baromètre de Cluster 17. Le grand changement est qu'Eric Zemmour se place devant Valérie Pécresse avec 14,5% des intentions de vote contre 14% pour la candidate de la droite, une première chez une étude d'Harris Interactive. Pour le reste les équilibres ne sont pas trop perturbés : Emmanuel Macron (25%) et Marine Le Pen (17,5%) gardent la première et la deuxième place. Jean-Luc Mélenchon reste au-dessus du cap des 10% et Yannick Jadot juste au-dessus des 5%. Christiane Taubira et Fabien Roussel sont crédités de 3,5% des intentions de vote et Anne Hidalgo ferme la marche des principaux candidats avec 2,5%.