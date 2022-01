"DIRECT. Présidentielle 2022 : dernier sondage, Yannick Jadot en meeting à Lyon ce samedi, les actus"

ÉLECTION PRESIDENTIELLE. A deux mois et demi du premier tour, Emmanuel Macron caracole toujours en tête des sondages. A gauche, le vote pour la Primaire populaire est en cours quand, à droite, Marion Maréchal sème le trouble. La campagne en direct.

Dernières actus

Recevoir nos alertes live !

17:10 - Le ton est monté entre Nicolas Bay et les équipes de Marine Le Pen Le ton est monté lors du déplacement de plusieurs membres du Rassemblement national. Ainsi, selon les informations de BFM TV, des membres de l'équipe de campagne de Marine Le Pen ont tancé l'eurodéputé Nicolas Bay qui avait refusé plus tôt dans la journée de dire qu'il soutiendrait Marine Le Pen jusqu'au bout : "Franchement ton duplex ce matin très moyen. On t'amène ici, on fait tout, et tu craches que tu veux te barrer (...) tu n’es rien sans Marine...", a lancé un membre de l'équipe en déplacement. Et l'attachée de presse de Marine Le Pen, Caroline Parmentier, a raillé : "C'est quoi tes valeurs Nicolas? La loyauté? Barre-toi maintenant plutôt que de bouffer le plus longtemps possible au râtelier." 14:52 - Yannick Jadot présente son nouveau slogan En déplacement à Lyon ce samedi 29 janvier pour présenter son programme, Yannick Jadot a dévoilé le nouveau slogan de sa campagne : Changeons ! 13:42 - Marine le Pen à "ceux qui veulent partir, qu'ils partent maintenant" En déplacement à Madrid, Marine Le Pen a tancé les futurs déserteurs du Rassemblement national : "Ceux qui veulent partir, qu'ils partent maintenant. Ce qui est insupportable, c'est la taqiya, qu'ils reprochent eux-mêmes aux islamistes." Offensive, la candidate du RN à la présidentielle a pressé ses partisans de faire un choix entre elle et Éric Zemmour : "Je considère qu'on peut changer de camp, mais il faut le faire maintenant. Nous avons 70 jours avant un événement majeur pour l'avenir des Français, et avoir des gens qui aujourd'hui font semblant d'être ici alors qu'en réalité leur cœur ou leur esprit est ailleurs, c'est insupportable. (...)" 28/01/22 - 23:53 - La campagne d'Emmanuel Macron s'accélère [Fin du direct] Selon Ouest-France, des sympathisants d'Emmanuel Macron ont posé 35 000 affiches cette semaine dans toute la France pour faire la publicité d'"Ensemble Citoyens​", un site internet montée par la majorité présidentielle pour faire réélire le Président sortant, pourtant pas encore officiellement candidat. Ils vont poursuivre l’opération ce week-end, avec la diffusion de 140 000 affiches supplémentaires, sur l’ensemble du territoire, et la distribution de 500 000 tracts. Plusieurs élus ont annoncé, ce vendredi 28 janvier, sur les réseaux sociaux qu'ils ont envoyé leur parrainage en faveur d'Emmanuel Macron au Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle 2022. 28/01/22 - 22:42 - Anne Hidalgo estime que la Primaire populaire est peut-être "déjà jouée d'avance" Interrogée sur LCI, ce vendredi, Anne Hildago est revenue sur l'organisation de la Primaire populaire qui doit aboutir à l'élection d'un candidat, le dimanche 30 janvier. La candidate du Parti Socialiste s'est dite "très déçue" des propos de l'un des organisateurs du scrutin qui avait déclaré vouloir l'empêcher, tout comme Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon d'avoir les parrainages nécessaires à se présenter à l'élection présidentielle. Elle a estimé que le résultat de cette primaire sera "intéressant à regarder" et que si Christiane Taubira l'emporte, ce sera "une candidature de plus" avant d'ajouter que le scrutin est peut-être "déjà joué d'avance". 28/01/22 - 21:59 - Jean Lassale est "proche" des 500 parrainages de maires Lors d'une séance de dédicace près de Mont-de-Marsan (Landes), Jean Lassalle a fait le point sur sa candidature à la présidentielle 2022. "Pour moi, tout va dépendre si je vais être visible ou pas. C’est une campagne étonnante, à l’image de ce pays sens dessus dessous et qui a perdu beaucoup de repères avec cette pandémie dont on ne voit pas la fin. Moi, je me représente parce que j’aime ce pays à qui je dois tout. Mais je l’aime tranquillement, sans éclat de voix. Dans cette drôle de période, on n’est pas à l’abri d’une surprise, a-t-il affirmé avant d'ajouter qu'il était proche des 500 signatures obligatoires pour se présenter à la présidentielle, mais que "l’expérience montre que l’on en perd beaucoup durant la période d’envoi". 28/01/22 - 20:32 - Valérie Pécresse dévoile plusieurs propositions sur la santé Lors de son déplacement sur le thème de la santé à Oyonnax (Ain), vendredi 28 janvier, Valérie Pécresse a dévoilé plusieurs propositions de son programme pour la présidentielle au Quotidien du médecin. La candidate des Républicains souhaite augmenter le tarif d’une consultation de 25 à 30 euros. Une proposition "bien entendu sans impact pour le reste à charge des patients", a-t-elle indiqué. Elle promet "près de 20 000 nouveaux médecins formés par an, d’ici la fin du quinquennat", et une année de formation supplémentaire pour les généralistes. 28/01/22 - 19:56 - Une bourse de 10 000€ par naissance en zone rurale, la nouvelle proposition d'Eric Zemmour La promesse est sans égale, Eric Zemmour propose d'offrir une bourse de 10 000€ pour chaque naissance dans les familles qui vivent en zone rurale. L'objectif d'une mesure si généreuse est de favoriser la natalité notamment auprès des Français "qui vivent à la campagne". Reste à savoir comme le candidat compte financer cette proposition, interrogé sur ce point Eric Zemmour a simplement répondu : "en mettant fin à l'immigration". 28/01/22 - 19:41 - Christiane Taubira défend un smic à 1500€ et la baisse des taxes sur les carburants Pour améliorer le pouvoir d'achat, sujet central de la campagne présidentielle, Christiane Taubira envisage deux solutions : l'augmentation du salaire minimum et la baisse des taxes sur les carburants. Sur le premier point, la candidate socialiste explique vouloir augmenter le montant du salaire minimum à 1 500€ et mettre fin aux rémunérations inférieures au smic. Cette revalorisation du smic s'accompagnerait plus largement d'un "examen de l'indexation des salaires sur l'inflation". La deuxième mesure est propre au sujet qui remue la campagne ces derniers jours : l'augmentation du prix des carburants. Christiane Taubira estime que sur ce plan "l'Etat dispose de moyens pour intervenir", notamment en réduisant les taux des taxes. 28/01/22 - 19:12 - Christiane Taubira participera à l'union si elle perd la Primaire populaire Christiane Taubira répète que le futur de sa candidature est conditionné au résultat de la Primaire populaire. Elle poursuivra sa campagne si elle sort victorieuse du scrutin autrement elle "rejoindr[a] le candidat désigné" assure-t-elle sur BFMTV. Elle pose toutefois des conditions à son ralliement : il faut que le candidat respecte et mette en oeuvre l'union de la gauche comme le prévoit l'initiative citoyenne. Des doutes subsistent donc quant à la réalisation de l'union de la gauche si Yannick Jadot, Anne Hidalgo ou Jean-Luc Mélenchon remporte la primaire. 28/01/22 - 19:01 - Jean-Luc Mélenchon sera le premier invité de Élysée 2022 Le journaliste du parisien Michaël Zoltobroda a annoncé sur son compte Twitter que Jean-Luc Mélenchon serait le premier invité de la nouvelle formule de Élysée 2022, sur France 2. 28/01/22 - 18:58 - Eric Zemmour se réjouit des ralliements Eric Zemmour compte parmi ses soutiens des élus du Rassemblement national et des Républicains et il se satisfait de l'arrivée de personnalités issues de camps adverses dans ses rangs. Le candidat a d'ailleurs indiqué sur BFMTV en fin d'après avoir vécu une "très belle semaine". "Les politiques nous rejoignent de toutes parts et je les accueille à bras ouverts", a ajouté le leader du parti Reconquêtes! Il est certain que l'hypothèse d'un possible ralliement de Marion Maréchal réjouit encore plus le polémiste. 28/01/22 - 18:44 - Les résultats de la Primaire populaire seront connus à 19 heures ce dimanche Les organisateurs de la Primaire populaire ont annoncé sur leur compte Twitter qu'ils proclameront les résultats ce dimanche à 19 heures, en direct sur Facebook, Instagram et Youtube. Les votes, eux, seront arrêtés à 18h30. Le ou la candidat(e) sera ensuite attendue au QG de campagne à partir de 21 heures, pour, en autres, signer le contrat de rassemblement. 28/01/22 - 18:29 - Marine le Pen a contracté un prêt de 10,6 millions d'euros Selon les informations de BFM TV, la candidate du rassemblement national à la présidence de la République aurait contracté un prêt de 10,6 millions d'euros auprès d'une banque européenne afin de financer sa campagne. dans un message aux cadres du parti, le président par intérim du Rassemblement national, Jordan Bardella, a indiqué que "ce prêt obtenu, vous le savez, dans un contexte très difficile (...), va nous permettre d’aborder sereinement la dernière ligne droite de la campagne". 28/01/22 - 18:10 - 76 % des sympathisants de gauche soutiennent la primaire populaire 76 % de sympathisants de gauche soutiennent la Primaire populaire selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro. Plus généralement, 6 Français sur dix et 7 sympathisants de gauche sur dix estiment que les candidats de gauche doivent se soumettre au verdict de la Primaire populaire. Pour autant, 75 % des électeurs de gauche estiment que la situation de la gauche est mauvaise ou très mauvaise. LIRE PLUS

En savoir plus

Les dates officielles des premier et second tours de l'élection présidentielle sont les suivantes : les scrutins auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera officiellement le 13 mai 2022. Or le chef de l'Etat doit être élu 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de son prédécesseur. Une autre règle veut que le deuxième tour de la présidentielle soit organisé quatorze jours après le premier. Deux créneaux étaient donc possibles : les 10 et 24 avril ou les 17 avril et 1er mai. Mais la tenue d'un 2e tour le jour de la fête du Travail rendait un scrutin compliqué, d'autant que les traditionnels défilés syndicaux mobilisent ce jour-là un important dispositif policier qui sera déjà nécessaire dans le contexte de ce 2e tour.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2022 commence à se consolider, mais il est encore envisageable que s'opèrent des rapprochements ou des alliances entre différentes formations ou qu'émergent des projets qui transcendent les appareils. Pour devenir officiellement candidat, chaque prétendant devra obtenir 500 parrainages de maires et d'élus locaux.

Plusieurs enquêtes sondagières ont déjà été faites sur l'élection présidentielle 2022. Il est bien entendu bien trop tôt pour en tirer des enseignements précis, puisque la campagne ne fait que commencer, mais ces sondages donnent tout de même des indications sur les rapports de force politiques avant le lancement de la campagne.

Résultats des sondages sur l'élection présidentielle 2022 - Compilation

Voici notre compilation des sondages effectués par tous les instituts depuis le mois de janvier 2021 ; la plupart des candidats sont désormais connus, plusieurs dynamiques revêtent une importance singulière dans l'analyse de ces sondages : celle d'Eric Zemmour, de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen notamment.

Tous les sondages effectués jusqu'à présent donnent Emmanuel Macron qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle 2022 et la majorité le donne opposé à Marine Le Pen. Quelques études ont émis l'hypothèse qu'Eric Zemmour se qualifie au second tour (battu par Emmanuel Macron), plusieurs études donnent Valérie Pécresse en mesure de se qualifier et de remporter l'élection face au président sortant.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Pour se présenter, chaque candidat doit recueillir au moins cinq cents "parrainages" effectués par des élus de la République, répartis sur au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer. Ces parrainages doivent être adressées au Conseil constitutionnel qui les valident. L'élection du président de la République a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat du président en exercice.

L'élection présidentielle est l'élection majeure en France car c'est celle qui (re)structure le champ politique pour 5 ans. C'est à partir de la désignation du président de la République que l'ensemble de la vie publique s'organise : le chef de l'Etat, une fois élu, met en place son gouvernement ; les législatives qui suivent lui donnent une majorité - sauf cas extraordinaire, encore jamais vu sous la Ve République ; l'opposition se forme alors autour de l'élection des députés, qui donnent plus ou moins de poids aux différents partis politiques. C'est l'exécutif qui fixe alors l'agenda, le rythme des réformes pour mettre en oeuvre le programme du président. Le suffrage universel confère au chef de l'Etat une légitimité politique incontestable, et seul le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu président de la République au second tour avec une large avance sur Marine Le Pen, qui dépassait tout de même les 10 millions de voix et gagnait plus de 12 points par rapport au premier tour.

M. Emmanuel MACRON : 66,10%

Mme Marine LE PEN : 33,90%

Abstention : 25,44% des inscrits

Blancs : 8,49% des votants

Nuls : 2,98% des votants

Le résultat du premier tour, le dimanche 23 avril 2017, donnait Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen, le candidat des Républicains François Fillon, dont la campagne avait été plombée par les affaires et Jean-Luc Mélenchon, un temps pressenti comme le troisième homme et proche des 20% :

M. Emmanuel MACRON : 24,01%

Mme Marine LE PEN : 21,30%

M. François FILLON : 20,01%

M. Jean-Luc MÉLENCHON : 19,58%

M. Benoît HAMON : 6,36%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70%

M. Jean LASSALLE : 1,21%

M. Philippe POUTOU : 1,09%

M. François ASSELINEAU : 0,92%

Mme Nathalie ARTHAUD : 0,64%

M. Jacques CHEMINADE : 0,18%

Participation : 77,77% des inscrits

Blancs : 1,78% des votants

Nuls : 0,78% des votants

Pour rappel, le scrutin présidentiel est uninominal à deux tours et le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi qui organise le scrutin est très précise : si aucun candidat n'obtient de majorité au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour, entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.