"DIRECT. Présidentielle 2022 : duel à distance entre Le Pen et Zemmour, dernier sondage... Les actus"

ÉLECTION PRESIDENTIELLE. Alors que Marine Le Pen tient une "convention présidentielle" à Reims, ce samedi, Éric Zemmour organise un nouveau grand meeting le même jour à Lille, à deux mois de l'élection présidentielle. Un dernier sondage montre que la candidate du RN creuse l'écart pour accéder au second tour.

13:58 - La campagne d'Anne Hidalgo doit "aller jusqu'au bout", estime sa porte-parole La porte-parole de la campagne d’Anne Hidalgo (PS), Valérie Rabault, a indiqué, ce samedi, qu'elle "souhaite que notre ligne aille jusqu’au bout", sur franceinfo. Interrogée sur la candidature de Christiane Taubira, la députée du Parti Socialiste a regretté "qu’on n’ait pas réussi à ce stade à réaliser l’union" avant d'évoquer les dissentions au sein du parti de gauche. "Parfois, le silence est une stratégie qui peut être plus efficace", a-t-elle affirmé. 13:24 - Anne Hidalgo tente de se relancer avec l'organisation d'un comité de soutien national Alors qu'Anne Hidalgo (PS) connaît une campagne présidentielle difficile avec la remise en cause de sa candidature par des cadres du PS, un comité de soutien national présidé par l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve est organisé ce samedi. Ce comité de soutien, qui sera lancé depuis la Fondation Jean Jaurès, à Paris, réunira autour d'Anne Hidalgo des membres de la société civile, des acteurs culturels et associatifs ainsi que des responsables politiques. 12:57 - Plusieurs manifestations ont lieu avant le meeting d'Éric Zemmour à Lille Le candidat d’extrême droite Éric Zemmour tiendra un meeting au Grand Palais de Lille ce samedi, à partir de 15 heures. Pour dénoncer cet évènement, deux manifestations contre l'extrême droite ont lieu dans la ville. La première a débuté à 11 heures et est menée par SOS Racisme. Puis une autre doit débuter à 13h30, où les associations étudiantes et de gauche marcheront à leur tour contre l’extrême droite. 12:12 - Marine Le Pen et Eric Zemmour s'affrontent à distance ce samedi Le duel à distance se poursuit à l'extrême droite. Marine Le Pen et Éric Zemmour ont organisé un meeting chacun, ce samedi 5 février. Éric Zemmour à 15 heures à Lille (Nord) puis Marine Le Pen à 18 heures à Reims (Marne), dans le cadre d’une "convention présidentielle". La candidate du Rassemblement national avait chargé son adversaire dans un entretien accordé au Figaro en dénonçant la "tentative de sabotage" de sa campagne par le polémiste. 04/02/22 - 23:46 - Michel Barnier (LR) estime que "c'est une évidence de dire qu'Emmanuel Macron est en campagne" [Fin du direct] Interrogé sur franceinfo, ce vendredi, Michel Barnier (LR) estime que "c'est une évidence, presque une banalité, de dire que Monsieur Macron est en campagne". "Il l'est depuis plusieurs semaines. On le voit bien, il distribue des chèques avec l'argent des Français, qu'il faudra d'ailleurs rembourser un jour", a indiqué le conseiller "France et Europe dans le monde" de Valérie Pécresse avant d'ajouter que le déplacement d'Emmanuel Macron prévu lundi 7 février en Russie est celui d'un candidat qui cherche à soigner sa stature internationale. 04/02/22 - 22:31 - Valérie Pécresse durcit le ton face à Éric Zemmour La candidate Les Républicains (LR) était à Charleville-Mézières, ce vendredi. Elle en a profité pour attaquer Éric Zemmour qui la talonne dans les récents sondages. "Nous on choisit de Gaulle, lui choisit Pétain", a-t-elle indiqué, avant de revenir sur la sortie polémique du candidat de "Reconquête" concernant les handicapés. "C'est là que j'ai compris qu'il n'avait pas l'étoffe pour diriger notre beau pays", a-t-elle affirmé. "C'est la France de l'ORTF, la télé en noir et blanc et on n'a jamais fait de projet d'avenir en regardant dans le rétroviseur. Il nous parle de la lutte contre l'islamisme, mais en même temps son ami s'appelle Tariq Ramadan", a-t-elle dit avant de dénoncer les "méthodes nauséabondes" du parti d'extrême droite. 04/02/22 - 21:28 - Les noms des maires ayant parrainé un candidat à la présidentielle disponible en ligne Le compte à rebours à commencer. Sur son site Internet, le Conseil constitutionnel a publié, jeudi 3 février 2022, les premiers noms de maires ayant donné leur signature à un candidat ou une candidate à l’élection présidentielle 2022. Au 3 février 2022, 2 069 parrainages ont été validés par le Conseil constitutionnel. Ainsi, un candidat avec au minimum 500 signatures validées pourra se présenter aux scrutins des 10 et 24 avril 2022. La liste complète des participants à la présidentielle 2022 sera arrêtée au plus tard le 18 mars. 04/02/22 - 20:44 - Un parrainage symbolique de plus pour Éric Zemmour Le maire de Pia (Pyrénées-Orientales), Jérôme Palmade, avait décidé de consulter son village, sous forme de vote, pour décider à quel candidat il accorderait son parrainage pour la présidentielle 2022. En obtenant 36,55% des voix, Éric Zemmour devance Marine Le Pen (RN) et obtient ainsi un nouveau parrainage en vue de sa candidature à l'élection. Emmanuel Macron (LREM) termine troisième de cette consultation devant Jean-Luc Mélenchon (LFI). Pour rappel, il faut 500 parrainages de maires venant de 30 départements différents pour se présenter. 04/02/22 - 19:24 - La tension monte entre Valérie Pécresse et Eric Zemmour Après la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos accusant certains des soutiens de Valérie Pécresse de tenir "un double discours sur l’islamisme", la porte-parole de la candidate, Florence Portelli, a fustigé "les boules puantes et les fake news" lancées par l’entourage d'Éric Zemmour. Ainsi, après avoir pris pour cible Marine Le Pen (RN), Éric Zemmour semble maintenant se concentrer sur Valérie Pécresse. "Il n’y a plus rien à prendre côté RN", a indiqué Guillaume Peltier, nouveau porte-parole du candidat Zemmour. "Il a pris dix points à Marine Le Pen. La marge de manœuvre est de l’autre côté", a-t-il affirmé. De plus, selon le dernier sondage rolling de l'Ifop-Fiducial pour LCI, Paris Match et Sud Radio de ce vendredi 4 février 2022, les deux candidats sont estimés à 15 % pour Valérie Pécresse et 13,5 % pour Éric Zemmour. Avec la marge d'erreur, le candidat de "Reconquête" semble au coude-à-coude avec la présidente de la région Île-de-France. 04/02/22 - 18:26 - Emmanuel Macron aurait choisi son directeur de campagne C'est une information que révèle Le Point. Selon l'hebdomadaire, Emmanuel Macron, dont la future déclaration de candidature ne fait plus trop de doutes, aurait choisi son directeur de campagne. Il s'agirait de Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, fidèle parmi les fidèles du président de la République. 04/02/22 - 17:59 - Marine Le Pen creuse l'écart avec Valérie Pécresse Le dernier sondage rolling de l'Ifop-Fiducial pour LCI, Paris Match et Sud Radio de ce vendredi 4 février 2022 a été dévoilé. Au premier tour, Emmanuel Macron prend 0,5 point et est désormais crédité de 25,5%. Statu quo du côté de Marine Le Pen qui conserve quant à elle ses 18 %, mais la candidate creuse l'écart avec ses poursuivants. En effet, Valérie Pécresse et Éric Zemmour perdent chacun 0,5 point en 24 heures. Ils sont estimés, respectivement, à 15 et 13,5 %. À gauche, Jean-Luc Mélenchon reste le favori avec ses 10 %, tandis qu'Anne Hidalgo perd une nouvelle fois 0,5 point (2,5 %) et passe derrière Fabien Roussel (3 %). La candidate socialiste n'a plus que 0,5 point d'avance sur Nicolas Dupont-Aignan qui progresse de 0,5 point en 24 heures (2 %). 04/02/22 - 17:29 - Jean-Luc Mélenchon s'érige contre l'extrême droite En déplacement au mans, Jean-Luc Mélenchon a rendu hommage à René Levasseur, qui a présenté le décret d’abolition de l’esclavage le 4 février 1794 à la Convention. Le candidat de La France insoumise à l'élection présidentielle en a profité pour réaffirmer sa position contre l'extrême droite : "Que ce message [celui de Levasseur] continue à ensemencer les cœurs et les esprits pour préparer en chacun d’entre nous la force de résistance morale et de contre-offensive à ceux qui s’avancent vers nous, les Zemmour, les Le Pen." Et d'ironiser quant aux attaques qu'il reçoit : "Nous luttons contre le “grand remplacement” disent les racistes et M. Mélenchon s’en réjouit, lui, il est pour la créolisation… Oui ! Je suis pour la créolisation, mais je n’ai rien besoin de faire." Et de conclure : "C’est comme la loi de la gravitation, monsieur Zemmour si vous ne voulez pas lever les pieds, faites-le, mais les lois de la gravitation s’appliqueront à vous comme à tout le monde ! Et je peux vous dire ce qui se passera après." 04/02/22 - 16:59 - Le départ de Benjamin Saint-Huile du PS, une "décision brutale" selon Patrick Kanner Selon Patrick Kanner, sénateur PS du Nord, s'est étonné de la désertion de Benjamin Saint-Huile. Pour lui, c'est une "décision brutale, non concertée, ce que je regrette" a-t-il ainsi confié à l'AFP comme le rapporte Le Monde. Pour autant, selon lui, "c’est un événement politique important mais qui sera surmonté dans les soixante-douze heures" et la réunion du conseil fédéral. 04/02/22 - 16:28 - Arnaud Montebourg veut lancer une fédération avant la présidentielle Libération nous apprend que Arnaud Montebourg, bien qu'ayant renoncé à se présenter à la présidentielle de 2022, n'en a pas pour autant fini avec la politique. Anne Hidalgo perd un soutien "J'ai pris la décision de ne pas parrainer la candidature d'Anne Hidalgo. Ensuite, de quitter le PS et toutes les fonctions qui sont les miennes. Je renonce au parti", a annoncé le Premier secrétaire de la fédération du Parti socialiste du Nord, Benjamin Saint-Huile lors d'une conférence de presse. Ce dernier a regretté que la gauche montre un "spectacle désolant" et se contente d'une "candidature de témoignage".

Les dates officielles des premier et second tours de l'élection présidentielle sont les suivantes : les scrutins auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera officiellement le 13 mai 2022. Or le chef de l'Etat doit être élu 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de son prédécesseur. Une autre règle veut que le deuxième tour de la présidentielle soit organisé quatorze jours après le premier. Deux créneaux étaient donc possibles : les 10 et 24 avril ou les 17 avril et 1er mai. Mais la tenue d'un 2e tour le jour de la fête du Travail rendait un scrutin compliqué, d'autant que les traditionnels défilés syndicaux mobilisent ce jour-là un important dispositif policier qui sera déjà nécessaire dans le contexte de ce 2e tour.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2022 commence à se consolider, mais il est encore envisageable que s'opèrent des rapprochements ou des alliances entre différentes formations ou qu'émergent des projets qui transcendent les appareils. Pour devenir officiellement candidat, chaque prétendant devra obtenir 500 parrainages de maires et d'élus locaux.

Plusieurs enquêtes sondagières ont déjà été faites sur l'élection présidentielle 2022. Il est bien entendu bien trop tôt pour en tirer des enseignements précis, puisque la campagne ne fait que commencer, mais ces sondages donnent tout de même des indications sur les rapports de force politiques avant le lancement de la campagne.

Voici notre compilation des sondages effectués par tous les instituts depuis le mois de janvier 2021 ; la plupart des candidats sont désormais connus, plusieurs dynamiques revêtent une importance singulière dans l'analyse de ces sondages : celle d'Eric Zemmour, de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen notamment.

A noter qu'à côté des sondages d'intention de vote traditionnels (Harris Interactive, Ipsos, Elabe), deux instituts effectuent un "rolling" : Ifop pour LCI, Paris Matchet Sud Radio ; OpinionWay pour Les Echos. Il s'agit de cumuls "glissants" de vagues journalières sur trois jours.

Tous les sondages effectués jusqu'à présent donnent Emmanuel Macron qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle 2022 et la majorité le donne opposé à Marine Le Pen. Quelques études ont émis l'hypothèse qu'Eric Zemmour se qualifie au second tour (battu par Emmanuel Macron) à l'automne, plusieurs études donnent Valérie Pécresse en mesure de se qualifier pour le second tour.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Pour se présenter, chaque candidat doit recueillir au moins cinq cents "parrainages" effectués par des élus de la République, répartis sur au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer. Ces parrainages doivent être adressées au Conseil constitutionnel qui les valident. L'élection du président de la République a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat du président en exercice.

L'élection présidentielle est l'élection majeure en France car c'est celle qui (re)structure le champ politique pour 5 ans. C'est à partir de la désignation du président de la République que l'ensemble de la vie publique s'organise : le chef de l'Etat, une fois élu, met en place son gouvernement ; les législatives qui suivent lui donnent une majorité - sauf cas extraordinaire, encore jamais vu sous la Ve République ; l'opposition se forme alors autour de l'élection des députés, qui donnent plus ou moins de poids aux différents partis politiques. C'est l'exécutif qui fixe alors l'agenda, le rythme des réformes pour mettre en oeuvre le programme du président. Le suffrage universel confère au chef de l'Etat une légitimité politique incontestable, et seul le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu président de la République au second tour avec une large avance sur Marine Le Pen, qui dépassait tout de même les 10 millions de voix et gagnait plus de 12 points par rapport au premier tour.

M. Emmanuel MACRON : 66,10%

Mme Marine LE PEN : 33,90%

Abstention : 25,44% des inscrits

Blancs : 8,49% des votants

Nuls : 2,98% des votants

Le résultat du premier tour, le dimanche 23 avril 2017, donnait Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen, le candidat des Républicains François Fillon, dont la campagne avait été plombée par les affaires et Jean-Luc Mélenchon, un temps pressenti comme le troisième homme et proche des 20% :

M. Emmanuel MACRON : 24,01%

Mme Marine LE PEN : 21,30%

M. François FILLON : 20,01%

M. Jean-Luc MÉLENCHON : 19,58%

M. Benoît HAMON : 6,36%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70%

M. Jean LASSALLE : 1,21%

M. Philippe POUTOU : 1,09%

M. François ASSELINEAU : 0,92%

Mme Nathalie ARTHAUD : 0,64%

M. Jacques CHEMINADE : 0,18%

Participation : 77,77% des inscrits

Blancs : 1,78% des votants

Nuls : 0,78% des votants

Pour rappel, le scrutin présidentiel est uninominal à deux tours et le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi qui organise le scrutin est très précise : si aucun candidat n'obtient de majorité au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour, entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.